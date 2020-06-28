Su kimyasal ürünleri alanında faaliyet gösteren Deren Kimya’nın kurucusu Taşkın Öztürk’le doğrudan satış sektörünün deneyimli isimlerinden Devrim Hamaratlar güç birliği yaptı. Medirevo markasıyla bor ve kenevir yağı içeren özel ürünler geliştiren Öztürk ve Hamaratlar, şirketi doğrudan satış sistemiyle büyütmeyi hedefliyor.

Ayşegül Sakarya Pehlivan

asakarya@ekonomist.com.tr

Otomotivden tutun ilaç üretimine kadar pek çok farklı alanda kullanılan bor madeni son dönemde çok popüler hale geldi. Şirketler bordan çamaşır deterjanı, el dezenfektanı gibi farklı ürünler üretmeye başladı. Bu konuya odaklanan markalardan biri de Medirevo oldu.

Su kimyasal ürünleri alanında faaliyet gösteren Deren Kimya’nın kurucusu Taşkın Öztürk’le doğrudan satış sektörünün deneyimli isimlerinden Devrim Hamaratlar güçlerini birleştirerek Medirevo markasını yarattı. Doğrudan satış sistemiyle büyüyen Medirevo markası, dünyada ilk kez bor madeni ile kenevir tohumu yağını bir araya getirdi.

Medirevo Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Hamaratlar, “Dünyanın bor kaynaklarının yüzde 73’üne sahip topraklarımızda milli cevheri hazineye dönüştürmek mottosuyla yola çıktık” diyor. 2019 yılının sonunda kurulan şirketin cirosu ilk ayında 1 milyon TL’yi aştı. 2020 yılı için hedef ise 15 milyon TL’lik ciroya ulaşmak.

100 BİN UZMANA ULAŞACAK

Doğrudan satış sistemiyle büyüyen şirket, 30 bine yakın Medirevo uzmanı yetiştirdi. Hedef yıl sonuna kadar bu rakamı 100 bine çıkartmak. Aynı zamanda Medirevo tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmanın başlıca yolu kişisel hijyen konusunda da ürünler sunuyor.

Hamaratlar, “Hijyen konusunda ekstra tedbirler alınan şu günlerde, Ulusal Bor Enstitüsü tarafından antiseptik özelliği ile dikkat çeken bor maddesini, içerdiği vitamin ve mineral bakımından zengin kenevir tohumu yağı ile bir araya getirerek sabun, takviye ürünler ve bakım kremleri sunuyoruz” diyor.

Medirevo ürünlerinin arkasında 40 yılı aşkın süredir bor ile çalışma yapan Taşkın Öz-türk var. Aynı zamanda kimya mühendisi olan Taşkın Öztürk, pek çok ürünü uzun yıllar üzerinde çalışarak geliştiriyor. Bu nedenle şirketin patentli ürünler var.

Medirevo dünyada ilk defa patentli Borken Complex 124 ile her ürüne özel geliştirilmiş formül ve 50’nin üzerinde çok değerli içerik kullanıyor. Gelecek yıllarda güneş losyonu, tüy dökücü ve hazır kahve gibi yeni ürünler sunmayı planlıyor. Aynı zamanda şirketin Azerbaycan, Almanya, Hollanda için distribütörlük ve mikro ihracat ile tüm ülkelere ulaşmak gibi bir hedefi var.