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Güneşten elektrik, talaştan ısı üretti; fabrikasının enerji maliyetini sıfırladı

Mobilya üretimi yapan girişimci Osman Aydın, fabrikasına devlet desteğiyle kurduğu sistemle elektriği güneşten, ısınmayı da atık talaştan karşılayarak enerji maliyetini sıfırladı. Aydın, “Fabrikamızın elektriğini güneşten, ısınmasını atık malzemelerden karşılıyoruz. Doğaya zarar vermemiş oluyoruz ve ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltıyoruz.” dedi.

14 Haziran 2025 | 21:18
Güneşten elektrik, talaştan ısı üretti; fabrikasının enerji maliyetini sıfırladı

Erzurum'da Kuzey Çevre Yolu üzerindeki 5 bin metrekarelik arazide kurulu fabrikanın sahibi 45 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Osman Aydın, elektrik maliyetine çözüm üretmek için araştırma yaptı.

 

 

1 7,5 MİLYON LİRAYA GES KURDU

7,5 MİLYON LİRAYA GES KURDU

Aydın, geçen yıl Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresinden (KOSGEB) elektrik enerjisinin tamamını güneşten karşılayabileceğini öğrendi. Bunun üzerine KOSGEB'in Yeşil Sanayi Destek Programı'na başvuran Aydın, yüzde 60 destekle yaklaşık 7,5 milyon liraya işletmesine güneş enerji santrali kurdu.

 

2 FABRİKASINDA ENERJİYE ÜCRET ÖDEMİYOR

FABRİKASINDA ENERJİYE ÜCRET ÖDEMİYOR

Isınma ihtiyacının tamamını da 2017'de kurduğu sistemle mobilyaların işlenmesi sırasında atık olarak biriken talaştan karşılayan Aydın, işletmesinde enerjiye ücret ödemiyor. Girişimci Aydın, yeşil enerji sayesinde imalathanesindeki maliyetlerin ciddi derecede düşüş kaydettiğini söyledi.

 

3 FAZLA ENERJİYİ SATIYOR

FAZLA ENERJİYİ SATIYOR

Devlet desteğinden memnun kaldığını belirten Aydın, "KOSGEB desteğiyle güneş paneli kurarak fabrikanın elektriğinin tamamını karşılayıp yüzde 40-50'lik fazlalığı da elektrik firması aracılığıyla satıyoruz. Güneşten faydalanarak uzun ve güneşli günlerde maliyetsiz enerji elde ederek dünya pazarında rekabetçi olunabilir." dedi.

 

 

4 ‘AYLIK 130 BİN TL FATURA ÖDÜYORDUM’

‘AYLIK 130 BİN TL FATURA ÖDÜYORDUM’

Sistemi sektördeki tüm meslektaşlarına öneren Aydın, şöyle konuştu: "Aylık ortalama 130 bin lira elektrik faturası ödüyordum, 2 aydır bunu ödemiyorum. Çok verimli oldu. Sistemi yaklaşık 7,5 milyon liraya mal ettik. Üretim fazlamız aylık 70 bin liralık elektriği de devlete satıyoruz. Yılda ortalama 2,5 milyon lira yeşil enerjiden gelir elde edeceğiz. Sistemimizin maksimum 3 yılda kendini amorti edeceği belli."

 

 

5 ‘SAĞLIKLI ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURDUK’

‘SAĞLIKLI ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURDUK’

Fabrikasında istihdam ettiği 45 kişi için sağlıklı çalışma ortamı oluşturduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti: "Mobilyadan kaynaklı talaş ve tozlu imalat yapıyoruz. Bununla ilgili de devletten destek alarak toz toplama silo sistemi kurduk. Yaklaşık 8 bin metrekare kapalı alanı doğal gaz ve kömür tüketmeden ısıtıyoruz.”

 

 

6 ‘YANMA SİSTEMİYLE FABRİKAYI ISITIYORUZ’

‘YANMA SİSTEMİYLE FABRİKAYI ISITIYORUZ’

“Ortamdaki tozlar, insan sağlığı için makineden direk siloya toplanıp endüstriyel yanma sistemiyle fabrikayı ısıtıyoruz ve kimyasal karışımlı atıklarımızla da çevreye zarar vermemiş oluyoruz. Kışın Erzurum'da ısınma maliyeti ciddi manada yüksek, tozdan oluşturduğumuz enerjiyle fabrikamızın ısınmasını sağlıyoruz."

 

7 AYLIK 10 TON KÖMÜR YAKIYORDUK’

AYLIK 10 TON KÖMÜR YAKIYORDUK’

Aydın, "Mesai arkadaşlarımız eksi 30 derecede bile tişört ve terlikle tozsuz ortamda çalışıyorlar. Silo sisteminden önce aylık 10 ton kömür yakıyorduk ama fabrikayı ısıtamıyorduk. Enerji giderinden ziyade iş verimimiz yüzde 50-60 düşüyordu. Isınma sistemi enerji olarak değil de imalat kapasitesi olarak yüzde 30 iklimsel faydası oldu. Kömürden de yıllık 700 bin lira civarında tasarrufumuz oldu." ifadelerini kullandı.
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SPK'dan 34 internet sitesi için erişim engeli kararı
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