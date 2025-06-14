Güneşten elektrik, talaştan ısı üretti; fabrikasının enerji maliyetini sıfırladı

Sistemi sektördeki tüm meslektaşlarına öneren Aydın, şöyle konuştu: "Aylık ortalama 130 bin lira elektrik faturası ödüyordum, 2 aydır bunu ödemiyorum. Çok verimli oldu. Sistemi yaklaşık 7,5 milyon liraya mal ettik. Üretim fazlamız aylık 70 bin liralık elektriği de devlete satıyoruz. Yılda ortalama 2,5 milyon lira yeşil enerjiden gelir elde edeceğiz. Sistemimizin maksimum 3 yılda kendini amorti edeceği belli."