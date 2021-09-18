Yapay zekâyı 3D hologram görsel teknolojisiyle birleştiren Ad-Tech platformu HadsUp, Kerim Kotan ve Tunç Berkman’ın liderliğinde oluşan yatırımcı konsorsiyumundan 7 milyon dolar değerleme üzerinden tohum yatırım aldı. Şirket bu yatırımla Londra’da 65 reklam noktası ile faaliyet göstermeye başladı. HadsUp’ın Kurucusu ve CEO’su Yücel Çınar, “HadsUp akıllı reklam panolarını en hızlı şekilde lokal reklamverenlerin ulaşabileceği bir reklam yönetim platformuna entegre ederek hikayemizi başlattık” dedi.

HadsUp ilk tohum yatırımı 7 milyon doları değerleme üzerinden melek yatırımcı ve girişimcilerden oluşan bir gruptan aldı. Tunç Berkman ve Kerim Kotan’ın liderlik ettiği bu yatırım turuna aralarında Altuğ Özaslan, Cenk Çoşkuntürk, Kamil Sözen, İzzet Halyo, Rıfat Perahya ve Özgür Ülkü gibi Türk iş dünyasının önemli isimlerinin olduğu 14 yatırımcı dâhil oldu. HadsUp’ın toplamda yüzde 10 hissesinin yatırımcılara satıldığı bu yatırım turunda şirkete aranılan sermayenin üç katı bir talep geldi.

“Hem yatırımcı hem reklamveren kazanıyor”

HadsUp’ın Kurucusu ve CEO’su Yücel Çınar, HadsUp’in temel özelliklerinden birinin herkes için fırsatlar yaratan bir paylaşım platformu olduğunu belirterek, “Londra’da özellikle lokal işletmeler mevcut platformlar ile istedikleri etkinlikte reklam yapamıyor ve bu nedenle kayıp bir reklamveren grubu var. Öncelikle bu yerel işletmelerin hayatlarını kolaylaştırarak ve sokakta gezen potansiyel müşterilerine ulaşmaları için onlara mümkün olan en iyi seçeneği sunarak bunu reklam sektörü için olduğunca etkili hale getirmeye odaklandık. Modelde hem ekranların kurulu olduğu yüksek yaya trafiği olan cadde mağazaları kazanıyor, hem bu ekranların kurulumu için yatırım yapan yatırımcı kazanıyor hem de hedef kitlesine en akıllı bütçe ile ulaşan reklamveren de kazanıyor” dedi.

“Reklamveren sayısı büyüyebilir”

Reklamveren sayısının da bu paylaşım modeli ile çok daha hızlı büyüyeceğine inandığını belirten Çınar, şöyle devam etti:

“Bu bakış açısı ile, Dijital Out of Home reklamcılık alanında henüz uygulanmayan yeni bir iş modeli uygulayarak HadsUp akıllı reklam panolarını en hızlı şekilde lokal reklamverenlerin ulaşabileceği bir reklam yönetim platformuna entegre ederek hikayemizi başlattık. Şimdi ortaklarımızla birlikte reklam noktaları ağımızı ve lokasyonlarımızı genişletmek için çalışıyoruz ve hedefimiz önümüzdeki dört yıl içinde lokal bölgelerde konumlanmış 10 bin reklam noktasına ulaşmak.”