Pandemi nedeniyle pek çok sektör, yeni yatırım planlarını 2021 ve sonrasına ertelerken, girişimcilik ekosisteminde yılın ikinci yarısından itibaren hareketlilik artmaya başladı.
Burcu Tuvay / Aram Ekin Gündüz
Sağlıktan turizme, yapay zekadan reklamcılık sektörüne kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren startup’lara yapılan melek yatırımlar dikkat çekiyor. Peki hangi girişim ne kadar yatırım aldı? İşte melek yatırımcıların dikkatini çeken 12 girişim, faaliyet alanları ve aldıkları yatırım miktarı…
Axell Studio – Yerli oyun şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Detex Digital ve Rasyonel Global’den 400 bin dolar yatırım aldı.
Barty – İkinci el eşyaların değerinde ve hızlı el değiştirmesini sağlayan kişiler arası nakitsiz alışveriş platformu. 5 milyon TL değerleme ile 1 milyon TL yatırım aldı.
BrandFace – Markalar ile tüketicileri biraraya getirerek, markalı içerik üretiminin birlikte sağlandığı bir video paylaşım platformu. Bahreyn merkezli Corteq firmasından 500 bin dolar yatırım aldı.
DigiME – Geliştirdiği özel algoritmalar ile dünyada ilk defa yüksek hassasiyetli üç boyutlu vücut analizinin mobil cihazlarda yapılmasını sağlıyor. 15 milyon TL değerleme ile 3,8 milyon TL yatırım aldı.
Endless Fairs – Türkiye’nin ilk yerli sanal fuar yazılımı. Melek yatırımcı Hande Enes tarafından 2 milyon dolar değerlemeyle yatırım yapıldı.
Pepapp – Kadınların özel günlerini takip etmek için kullandıkları dijital asistan uygulaması. Yaklaşık 300 bin dolar yatırım aldı.
TatildeKirala.com – Yeni nesil villa ve tekne kiralama platformu. 20 milyon TL değerleme ile ikinci yatırımını aldı.
Thread in Motion – Üretim, lojistik ve depo yönetimi gibi alanlarda akıllı çözümler geliştiren giyilebilir teknoloji girişimi. Sabancı Holding Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ndan yeni yatırım aldı.
Userguiding – Yazılım bilgisi gerekmeden websitenizde ‘onboarding’ (kullanıcı oryantasyonu) geliştirmenizi sağlıyor. Galata Business Angels ve Angel Effect’ten 1,1 milyon dolar yatırım aldı.
Vomsis – Tüm banka hesaplarının güvenli bir şekilde tek bir ekrandan takip edilmesini sağlayan akıllı banka asistanı uygulaması. 700 bin TL yatırım aldı.
Wastespresso – Kahve atıklarını toplama ve kompostlama yöntemi ile doğada atılmış günde çözünebilen, tek kullanımlık plastikler ve metaryeller üretiyor.
12,5 milyon lira değerleme ile Erciyas Holding’ten yatırım aldı.
Yollando.com – Uluslararası alışveriş ve paket yönlendirme hizmeti sunuyor. Tarvenn liderliğinde 2,2 milyon TL yatırım aldı.
Bir cevap yazın