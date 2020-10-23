Axell Studio – Yerli oyun şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Detex Digital ve Rasyonel Global’den 400 bin dolar yatırım aldı.

Barty – İkinci el eşyaların değerinde ve hızlı el değiştirmesini sağlayan kişiler arası nakitsiz alışveriş platformu. 5 milyon TL değerleme ile 1 milyon TL yatırım aldı.

BrandFace – Markalar ile tüketicileri biraraya getirerek, markalı içerik üretiminin birlikte sağlandığı bir video paylaşım platformu. Bahreyn merkezli Corteq firmasından 500 bin dolar yatırım aldı.

DigiME – Geliştirdiği özel algoritmalar ile dünyada ilk defa yüksek hassasiyetli üç boyutlu vücut analizinin mobil cihazlarda yapılmasını sağlıyor. 15 milyon TL değerleme ile 3,8 milyon TL yatırım aldı.

Endless Fairs – Türkiye’nin ilk yerli sanal fuar yazılımı. Melek yatırımcı Hande Enes tarafından 2 milyon dolar değerlemeyle yatırım yapıldı.

Pepapp – Kadınların özel günlerini takip etmek için kullandıkları dijital asistan uygulaması. Yaklaşık 300 bin dolar yatırım aldı.

TatildeKirala.com – Yeni nesil villa ve tekne kiralama platformu. 20 milyon TL değerleme ile ikinci yatırımını aldı.

Thread in Motion – Üretim, lojistik ve depo yönetimi gibi alanlarda akıllı çözümler geliştiren giyilebilir teknoloji girişimi. Sabancı Holding Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ndan yeni yatırım aldı.

Userguiding – Yazılım bilgisi gerekmeden websitenizde ‘onboarding’ (kullanıcı oryantasyonu) geliştirmenizi sağlıyor. Galata Business Angels ve Angel Effect’ten 1,1 milyon dolar yatırım aldı.

Vomsis – Tüm banka hesaplarının güvenli bir şekilde tek bir ekrandan takip edilmesini sağlayan akıllı banka asistanı uygulaması. 700 bin TL yatırım aldı.

Wastespresso – Kahve atıklarını toplama ve kompostlama yöntemi ile doğada atılmış günde çözünebilen, tek kullanımlık plastikler ve metaryeller üretiyor.

12,5 milyon lira değerleme ile Erciyas Holding’ten yatırım aldı.