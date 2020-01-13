Hediye platformu Osevio iddialı büyüyor
Hediye sektöründe pazaryeri olarak geçen yıl kurulan Osevio.com, kısa zamanda ziyaretçi sayısını 3 milyon kişiye taşıdı.
SİBEL ATİK
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Hediye platformu olarak kurulan ve her geçen gün büyüyen e-ticaret pazarındaki yerini alan Osevio.com, ürün kategorilerini de artırarak 5 yıllık süreçte 4 kat büyümeyi hedefliyor.
Bankacılık ve ardından altı yıl ciceksepeti.com’da genel müdürlük yapan Cem Kara, kendi girişimini kurdu. Hediye sektöründe pazaryeri olarak geçen yıl kurulan Osevio.com, kısa zamanda ziyaretçi sayısını 3 milyon kişiye taşımayı başardı.
Hediye platformu olarak kurulan ve her geçen gün büyüyen e-ticaret pazarındaki yerini alan Os-evio.com, ürün kategorilerini de artırarak 5 yıllık süreçte 4 kat büyümeyi hedefliyor.
Sepet ortalamalarını da artıracak yenilikçi ürünleriyle geniş bir tüketici kitlesine ulaşmayı planladıklarını söyleyen Osevio.com’un kurucusu Cem Kara, geçen yılı 1,3 milyon TL ciro ile kapattıklarını söylüyor.
Site üzerinden aylık 5 bin adet hediye satışı gerçekleştiğini aktaran Cem Kara, bu yıl ise 3 milyon TL ciroya ulaşmayı planladıklarını dile getiriyor.
5 YILDA YÜZDE 400 BÜYÜME
2020 yılında 5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedefleyen Osevio.com üzerinden bu zamana 50 bin üzerinde kişiye çiçek ve hediye ulaştı.
Yarım milyon adet ile 1 futbol sahasını kaplayacak gül satışı yapan kariyerine finans sektöründe başlayıp yöneticiliğe yükseldikten sonra tüm bilgi birikimini kendi girişimine aktaran genç bir girişimci olarak büyük hedeflerle yola çıkan Cem Kara, Türkiye’de 44 ile aynı gün içinde hediye gönderimi yaptıklarını anlatıyor.
İyi bir kargo ile hizmet verdiklerini ve 96 yerel partnerle iş birliği içinde olduklarını ifade eden Cem Kara, “Hedefimiz yeni iş fikirlerine platformu açarak bir girişimcilik hareketine dönüştürmek” diyor.
Sisteme dahil ettiği yerel ortaklara özel eğitimler vererek yenilikçi, özel ve özgün aranjmanlara imza atan Osevio, yerel ortaklarının kurumsallaşmasına yönelik çalışmalarıyla satış sonrası hizmette de fark yaratıyor.
Çiçek aranjmanları, özel tasarımları ve hediye çeşitliliğiyle kısa sürede e-ticaretteki yerini alan Osevio.com, 900 adet farklı ürün grubu ile iddialı. Cem Kara, “Osevio, 2020 yılında yüzde 70 büyüme ile ziyaretçi sayısını 5 milyona çıkarmayı hedefliyor.
5 yıllık süreçte hedefi ise yüzde 400 büyüme ve global pazarlara açılmayı istiyoruz” diye konuşuyor.
Ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar birçok farklı sektörü olumsuz etkilese de çiçek & hediye alanındaki online satış rakamlarının negatif yönde etkilenmediğini ifade eden Cem Kara, online pazarda henüz doygunluk oluşmadığını kaydediyor.
PAZAR BÜYÜYOR
Türkiye’de dijitalleşmenin gün geçtikçe artması ve bireylerin yeni teknolojileri kullanarak hayatlarını kolaylaştıracak gelişmelere kısa sürede adapte olması sonucu e-ticaret pazarı hızla büyüyor.
Türkiye e-ticaret Pazar Büyüklüğü raporuna göre e-ticaret pazarı 2018 yılında yüzde 42 büyüme ile 59,9 milyar liralık hacme ulaştı.
İnternetten alışveriş oranı ise geçen yıla göre yüzde 5 artış göstererek, yüzde 34’e çıkarken sepet büyüklükleri de her geçen gün yükseliyor. Türkiye 500 milyon TL büyüklüğe sahip çiçek & hediye e-ticaret sektörü ile global pazarda ikinci sırada yer alıyor.
Sektörde birinciliği Amerika sırtlanırken, Türkiye’den sonra İngiltere, Rusya ve Hollanda geliyor.
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