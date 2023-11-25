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  • Hobi olarak başlamıştı, KOSGEB'ten destek alıp kendi işini kurdu... Fiyatları ne kadar?

Hobi olarak başlamıştı, KOSGEB'ten destek alıp kendi işini kurdu... Fiyatları ne kadar?

Kırıkkaleli girişimci, hayalini gerçekleştirmek için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) destek aldı, atölyesini kurdu... İşte anlattıkları:

25 Kasım 2023 | 12:46
Son Güncellenme: 25 Kasım 2023 | 12:54
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Hobi olarak başlamıştı, KOSGEB'ten destek alıp kendi işini kurdu... Fiyatları ne kadar?

Rafineri petrokimya ve işletme bölümleri mezunu Süha Şenyüz, KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı'na katılarak 1 yıl önce 86 bin lira ekipman desteği aldı.

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TEKERLEKLİ VE PREFABRİK EV YAPIYOR

TEKERLEKLİ VE PREFABRİK EV YAPIYOR

Kırıkkale Yeni Sanayi Sitesi'nde iş yerini açan 44 yaşındaki Şenyüz, tekerlekli ve prefabrik ev imal etmeye başladı. Girişimci Süha Şenyüz, AA muhabirine, daha önce petrol sektöründe çalıştığını söyledi.
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Hobi olarak başlamıştı

Hobi olarak başlamıştı

Hobi olarak tiny house (küçük ev) tipi tekerlekli model evler yapmaya başladığını anlatan Şenyüz, "Sonra mesleğe dönüştürmek istedim. Ardından KOSGEB'in İleri Girişimci Destek Programı eğitimini tamamladım. Sonrasında KOSGEB'e başvurup, yüzde 75'ine kadar makine teçhizatı desteği aldım. Oradan aldığımız makinelerle de işimizi kurduk." diye konuştu. Şenyüz, atölyede tiny house ile kedi ve köpek kulübeleri imalatı yaptığını dile getirdi.
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En çok tatil yöreleri için talep var

En çok tatil yöreleri için talep var

Tekerlekli evleri daha çok tatil bölgelerine yönelik yaptığını aktaran Şenyüz, şöyle devam etti: "Bu tip evler daha çok imarsız arsalarda veya tatil köylerindeki kamp alanlarında kullanılıyor. Bu bölgeye yönelik de prefabrik evler yapıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına yaptığımız evlerden gönderiyoruz. Bodrum'a yaptık, 4 adet Adıyaman'a gönderdik. Kırıkkale'de çeşitli bölgelere yaptığımız evler oldu. İlk yılımız olmasına rağmen işlerimiz gayet güzel. Evler genelde 8 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde. Kara yollarında taşınacağı için 3 metreyi geçemiyoruz. Genelde istenen ölçülerde yapabiliyoruz. Tekerlekli evlerde de 4 metre yüksekliği geçemiyoruz. Eni 2,50, boyu da 12 metreye kadar oluyor."
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Fiyatları ne kadar?

Fiyatları ne kadar?

Şenyüz, evleri yaptıktan sonra trafik akışının yoğun olduğu yol boyuna, internet sitesine ve sosyal medyaya koyduğunu belirterek, bu şekilde tanıtımını yaptığını ifade etti. Tekerlekli evlerin O2 ruhsatlı olduğunu ve 550 bin liraya satıldığını vurgulayan Şenyüz, prefabrik evlerin fiyatının da 300 bin liradan başladığını kaydetti.
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KOSGEB'in her türlü desteği var, tavsiye ederim

KOSGEB'in her türlü desteği var, tavsiye ederim

Şenyüz, "İnsanların hayalleri varsa KOSGEB de destek oluyor. Her türlü destekleri var, onları kullanabilirler, tavsiye ederim." dedi.
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