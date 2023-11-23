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  • Insha Ventures’tan 100 milyon TL’nin üzerinde girişim sermayesi yatırım fonu

Insha Ventures’tan 100 milyon TL’nin üzerinde girişim sermayesi yatırım fonu

Fintek girişim kurucusu Insha Ventures, 100 milyon TL’nin üzerinde girişim sermayesi yatırım fonunu kurdu. Insha Ventures, bu yeni fonla faaliyet alanını genişletirken, kendi markalarına ve fintek girişimlerine yatırım yapmayı hedefliyor.

23 Kasım 2023 | 16:52
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Insha Ventures’tan 100 milyon TL’nin üzerinde girişim sermayesi yatırım fonu

Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından hayata geçirilen Fintek girişim kurucusu Insha Ventures, Albaraka Portföy Yönetimi öncülüğünde 100 milyon TL’nin üzerinde girişim sermayesi yatırım fonu kurdu. “Uçtan uca Fintek inşa eder, büyütür ve yatırım yapar” anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Insha Ventures, bu yeni fonla faaliyet alanını genişletmenin yanı sıra bünyesinde bulunan markalara ve Fintek alanında potansiyel gördüğü girişimlere yatırım yapacak. 

2024 yılında 3 farklı girişime yatırım yapacak

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Insha Ventures Genel Müdürü Hasan Sami Bayansar, şunları söyledi: 

“Insha Ventures olarak, bünyemizde bulunan markalara operasyondan pazarlamaya, stratejiden satış kanallarına kadar geniş bir yelpazede destek sağlayan bir 'venture builder' olarak faaliyet gösteriyoruz. Albaraka Portföy Yönetimi’nin inisiyatifiyle kurduğumuz fonun temel odak noktası, geliştirilmesi ve büyütülmesi gereken projelere destek olmak. Bu odak doğrultusunda önceliğimiz Insha Ventures çatısı altında bulunan projeleri ve ürünleri spin-off (şirketleştirmek) yapmak. Böylelikle projelerimizi bağımsız birer şirket haline getirerek daha fazla büyümelerini sağlayacağız.  İlerleyen süreçte sadece kendi projelerimize değil, Fintek dikeyindeki değer yaratma potansiyeli olan girişimlere de destek olmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda, 2024 yılı içerisinde 3 farklı girişime yatırım yaparak, sektördeki varlığımızı güçlendirmeyi amaçlıyoruz.”
 

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