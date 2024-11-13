İstifa edip memleketine döndü, bu işi kurdu

Yalçın Özoğlu'nun anlattıkları şöyle:

1 Türkiye ve Mısır'da çalıştı Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden 1996 yılında mezun olduktan sonra Türkiye ve Mısır'da çeşitli tesislerde gıda mühendisi olarak çalışan Özoğul, memleketi Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Tatar beldesinin ceviz üretim potansiyelini değerlendirip bu alana yatırım yapmaya karar verdi.

2 2022'de istifa etti Özoğul, Yozgat'ta çalıştığı iş yerinden 2022 yılında istifa edip memleketine dönerek ceviz işleme tesisi kurmak için Tarım ve Orman Bakanlığının Uzman Eller Projesi'ne başvurdu.

3 Uzman Eller Projesi'ne başvurdu Ailesine ait 6 dekar arazide yetiştirdikleri cevizlerin katma değerini artırmak üzere Uzman Eller Projesinden ceviz soyma, kurutma, boyutlandırma, kırma ve paketleme makineleri gibi ekipman desteği destek alan Özoğul, makinelerini kurarak 2023 yılında tesisini hizmete açtı.

4 Yıllık 3 ton Kendi markasını oluşturan Özoğul, bölgedeki üreticilerin de cevizlerini işleyerek perakende satışa başladı. Babası ve kardeşiyle çalıştığı tesiste yıllık 3 ton ceviz işleyen Özoğul, yaklaşık 2 bin nüfusa sahip beldesinde işleme kapasitesini 20 tonlara çıkarmayı hedefliyor.

5 "Türkiye'nin birçok bölgesine ürünlerimizi gönderiyoruz" Yalçın Özoğul, AA muhabirine, kendisi ve kardeşlerinin 950 ceviz ağacının olduğunu, bu işe sarılmasının belde halkını motive ettiğini, işleme tesisiyle yöredeki ceviz ağacı sayısının hızla artmaya başladığını söyledi.

6 Kendi markamızla daha çok kar ettik Bölge halkının yetiştirdiği cevizlere bir katma değer kattığını düşündüğünü belirten Özoğul, "Kendi markamızla İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesine ürünlerimizi gönderiyoruz. Bizim bölgemizin cevizlerinin kaliteli olduğunu düşünüyoruz. Bu kaliteli cevizi tüm Türkiye'nin tüketmesini istiyoruz. Kendi markamızı oluşturmamızla daha çok kar elde ettik." dedi.

7 Hedef daha büyük işletme Bu yıl 3 ton ceviz işlemeyi planladıklarını belirten Özoğul, hedefinin daha büyük bir işletme kurmak olduğunu söyledi.