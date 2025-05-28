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Karel, yeni bulut tabanlı CRM platformunu kullanıma sundu

Karel, küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijitalleşme sürecine yönelik çözümlerine bir yenisini daha ekledi. Sağlık, eğitim ve turizm gibi farklı sektörlerin yanı sıra tedarik ve satış odaklı şirketlerin de müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) süreçlerine çözüm amaçlı geliştirilen Karel CRM, kullanıma sunuldu.

28 Mayıs 2025 | 13:09
Karel, yeni bulut tabanlı CRM platformunu kullanıma sundu

Karel İletişim Sistemleri Grup Başkanı Burak Yağcıoğlu, “Müşterilerimiz için başlattığımız dijitalleşme sürecindeki ilk büyük adımı, kurumlarda herhangi bir donanım ve yazılım kurulumu gerektirmeden internet üzerinden kullanılabilen bulut alt tabanlı iletişim çözümümüz Karel Connect ile atmıştık. Şimdi bu katkıyı, yerli teknoloji ile geliştirdiğimiz Karel CRM ile bir adım daha ileriye taşıyoruz; tüm iş süreçlerini yönetebilecekleri entegre ve kullanıcı dostu bir platform sunuyoruz” dedi.

Karel CRM’in KOBİ’lerin dijital dönüşüm yolculuğunda ihtiyaç duyduğu bulut tabanlı, modüler ve entegre yapısı ile öne çıktığını söyleyen Yağcıoğlu, “İşletmelerin satış, pazarlama, finans ve operasyon süreçlerini tek bir platform üzerinden yönetmesini sağlayan Karel CRM, bulut santral ve sosyal medya entegrasyonlarıyla da işletmelerin, müşteri ilişkileri yönetimindeki en güvenilir çözüm ortağı olmaya aday” dedi.

Yağcıoğlu şöyle devam etti: “Farklı sektörlerdeki işletmelerin gündelik ihtiyaçlarına göre tasarlanan ve operasyonel verimliliği artıran önemli avantajlar sunan Karel CRM, sade ve kullanıcı dostu arayüzü ile fark yaratarak işletmelerin müşteri yolculuğunu adım adım takip edebilmelerini sağlıyor. İşletmelerin ilk iletişimden satış kapanışına, tekliften ödeme takibine kadar her aşamayı tek bir platform üzerinden kolayca yönetebilmelerini sağlayan Karel CRM, satış odaklı hazırlanan takvim ve etkinlikler modülü, toplantı planlama, hatırlatıcılar kurma, görev takibi ve ekip içi koordinasyonu kolaylaştırıyor.” 

‘KOBİ’LERİN DİJİTALLEŞMESİNE YÖN VERİYORUZ’

Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan KOBİ’lerin dijitalleşme sürecine uzun süredir yön verdiklerini de aktaran Yağcıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: 

“İşletmelerin dijitalleşmesini hızlandırmak, en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Geliştirdiğimiz iletişim çözümleri, IP santraller, bulut tabanlı sistemler ve akıllı otomasyon ürünleri sayesinde, küçük ve orta ölçekli işletmelerin iş süreçlerini daha verimli hale getiriyor; hem yerel hem de küresel pazarlarda daha güçlü bir şekilde konumlanmalarına katkıda bulunuyoruz.

Karel CRM de bu misyonumuzun en güncel ve somut örneği. Yeni ürünümüzle birlikte, santral ve bulut çözümlerimiz arasında uçtan uca entegrasyon sağlayarak, KOBİ’lerin dijital dönüşümünü 360 derece destekleyebilen, bütüncül bir ekosistem oluşturduk. Bu entegre yapı sayesinde Karel CRM, piyasadaki benzer çözümlerden net bir şekilde ayrışıyor. Önümüzdeki dönemde yeni modül ve entegrasyonlarla bu ekosistemi daha da genişleteceğiz.”

 

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New York borsası yükselişle kapandı
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Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Dev bedelsiz kararını KAP'a bildirdi: Yüzde 299900
Astor Enerji temettü teklifini duyurdu
27 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Maçkolik temettü kararını duyurdu (2025)
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten kredi notu açıklaması
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