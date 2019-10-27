Kariyer yolculuklarına yön veriyor
Aralarında Koç Holding, Reebok ve Eczacıbaşı Beiersdorf Kozmetik gibi şirketlerin bulunduğu dünyada 22 yılı aşkın süreyle finans, bilgi sistemleri ve insan kaynakları alanında çalışan Zuhal Gürçimen, “MasterCamp” girişimi ile işte bu kariyer yolculuklarına yön veriyor.
Özlem Bay Yılmaz
obay@ekonomist.com.tr
Günümüz iş dünyasında iyi eğitimli ve yetenekli olmak kariyer basamaklarının hızlı çıkılacağı anlamına gelmiyor. İş yaşantısında doğru kararlar almak ve kurumsal hayatın gereklerini yerine getirmek, çoğu zaman özel bir beceri ve deneyim istiyor.
Aralarında Koç Holding, Reebok ve Eczacıbaşı Beiersdorf Kozmetikgibi şirketlerin bulunduğu dünyada 22 yılı aşkın süreyle finans, bilgi sistemleri ve insan kaynakları alanında çalışan Zuhal Gürçimen, “MasterCamp” girişimi ile işte bu kariyer yolculuklarına yön veriyor.
Gürçimen, bireylerin profesyonel yetkinliklerini, güncel ve hayata geçirilebilen özgün yöntemlerle ileriye taşımak ve platformda yer alan eğitim programları ile potansiyellerini performansa çevirip ikinci kariyerini hayata geçirmek isteyen, profesyonellerin yolculuğunu kısa ve etkili hale getirmek amacıyla MasterCamp’i kurduklarını dile getiriyor.
KARİYER ERGENLİKTE BAŞLIYOR
Bir eğitim ve danışmanlık platformu olan şirket, başta Danışmanlık ve Eğitmenlik Sertifika Programı (MasterTalker) olmak üzere, Master Teacher Öğretmen Okulu Programı, Ustalarla Yazarlık Akademisi Programı (MasterWriter), Hikaye Anlatıcılığı ile İçindeki Ustayı Keşfet Programı, İletişim ve Çatışma Yönetimi konularını mizahi bir oyun kurgusu üzerinden yürütülen İş’te Puzz-le, eğitimleri veriyor.
Artık yetişkin olmadan önce kariyer planlamalarının başladığını anlatan Gürçimen, bu amaçla da gençler için Liderlik ve Meslek Keşfi Okulu başlattıklarını söylüyor.
Eğitim programları arasında mevcut ve yeni kariyer analizi, yönetim danışmanlığı, liderlik programları, hitabet ve iletişim gibi başlıkların yanı sıra iş hayatında “storytelling (hikaye anlatıcılığı)” ile sunum becerileri yer alıyor.
Genellikle kurumsal firmalarda çalışan profesyoneller, yöneticiler, iş insanları olmakla birlikte belli bir donanıma sahip olup, bir süre iş hayatına ara vermiş potansiyelini performansa çevirmek isteyen kitlelerden bu eğitimlerden faydalanabiliyor.
GÜÇLÜ AKADEMİK KADRO
MasterCamp’in akademik altyapısını “usta” bir eğitmen ekibinin oluşturduğunu vurgulayan Gürçimen, eğitim progralmalrında yer alan eğitimci kadrosundaki isimleri şöyle sıralıyor: Prof Dr. Uğur Batı, televizyoncu Deniz Bayramoğlu, söz yazarı ve iletişim danışmanı Sibel Algan, Türkiye’nin İlk Emmy Ödüllü Yönetmeni Hilal Saral, usta oyuncu Zerrin Tekindor, yazar/ kariyer danışmanı Zuhal Gürçimen, nöroloji uzmanı Dr. Timur Yılmaz, Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO Burcu Kösem, stilist Bener Hamamcı, akademisyen Dr. Murat Bolelli, Türkiyenin ilk profesyonel koçlarından Figen Küçükkoner Kırca, eğitmen ve danışman Hasan Gümen.
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