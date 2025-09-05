Küresel girişimcilik rüzgârı Türkiye’de esecek

2007’de Finlandiya’nın Helsinki kentinde birkaç öğrenci tarafından gönüllülük esasıyla başlatılan Slush, girişim ve yatırım ekosistemini bir araya getiren bir girişimcilik platformu.

Bu global buluşma, Türkiye’de ilk kez Istanbul Slush’D adıyla 3-4 Ekim’de İstanbul Rixos Tersane’de gerçekleşecek. Etkinlik 4.000 m²’lik alanda iki sahne ve iki ayrı networking alanıyla iki gün boyunca sürecek. Helsinki’deki Slush etkinliğinden ilhamla tasarlanan bu deneyimde, girişimciler ile yatırımcılar arasında hızlı ve etkili networking fırsatları mümkün olacak. Istanbul Slush’D, Türkiye girişimcilik ekosistemini uluslararası sahnede öne çıkararak, yerel potansiyelin küresel ölçekte görünürlüğünü artırmayı ve küresel fırsatlarla buluşturmayı hedefliyor.

Yatırımcı ve girişimci dünyasının liderleri İstanbul’da buluşuyor

3-4 Ekim’de gerçekleşecek etkinlikte, a16z, Creandum, Earlybird, FJ Labs, General Atlantic, General Catalyst, HV Capital ve Speedinvest gibi

yatırım fonlarının üst düzey yöneticileri konuşmacı olarak yer alacak. Startup’lardan ise Commure, Elevenlabs, ikas, Insider, iyzico, Midas, Rollic, Scale AI, Synthesia, Tripledot Studios, Trendyol ve Twitch gibi dünyadan ve Türkiye’den önde gelen şirketlerin üst düzey yöneticileri etkinlikte deneyimlerini paylaşacak. Etkinlikte Türkiye yatırım ekosisteminin önemli aktörlerinden 212, e2vc, Inveo Ventures, Laton, Revo, ScaleX, Yıldız Ventures ve QNBEYOND Ventures gibi fonlar deneyim aktarımının yanı sıra önemli iç görüler sunacak.

Etkinlik; dayanıklı kurucular, Türkiye’nin yükselen güç merkezi haline gelmesi ve sınır tanımayan inovasyon olmak üzere üç ana tema etrafında şekillenecek.



“Yerel başarı hikâyelerini dünya vitrinine çıkaracağız”

Türkiye’de girişimcilik kültürünün hızla güçlendiğini ancak küresel sahnede görünürlüğün artırılmasının hâlâ başlıca önceliklerden biri olduğunu belirten Istanbul Slush’D Kurucusu Şan Yalman, konuyla ilgili şunları söyledi: “Istanbul Slush’D ile amacımız, Türkiye’nin girişimcilerini dünya çapındaki yatırımcılarla buluşturmak, yerel ekosistemin gücünü ve potansiyelini dünyaya göstermek. Bu etkinliği hayata geçirmek için Melisa Çağlar, Mark Adato, İpek Çeliksöz, Kaan Soysal, Yağız Özkeş, Ceyda Dinçer Sabancı, Damla Özdemir ve Selin Kosova’nın desteğiyle, Londra, Viyana ve İstanbul'dan 9 kişilik gönüllü bir ekiple var gücümüzle çalışıyoruz. Daha önce Türkiye'ye gelmemiş yatırımcıları ve konuşmacıları ülkemizde ağırlayacağız. Etkinlikle, startup’larımızın global pazarlara açılmasına zemin hazırlamayı, Türkiye’yi bölgesel inovasyon merkezi olarak öne çıkarmayı ve genç girişimcilere uluslararası kariyer fırsatları için ortam yaratmayı hedefliyoruz. Istanbul Slush’D’nin Türkiye’de düzenlenmesi, girişimcilerimizin artık sadece yerel değil, küresel ölçekte de söz sahibi olabilecek seviyeye ulaştığını daha net gösteriyor. Istanbul Slush’D, yurt dışında Slush etkinliklerinde olduğu gibi etkinlik öncesinde geliştirdiği mobil uygulama sayesinde etkinlik başlamadan önce yatırımcılarla girişimcileri birebir eşleştiren, erken aşama teknoloji girişimlerine erişim sağlayan ve yerel başarı hikâyelerini dünya vitrinine taşıyan bir organizasyon olacak.”

