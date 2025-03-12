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Müdürlükten istifa edip bu işi kurdular

Antalya'da özel sektördeki müdürlük görevlerinden istifa eden Esra ve Hasan Şahin Ergün çifti, yerleştikleri köyde kurdukları tesiste mantar üretiyor.

12 Mart 2025 | 15:38
Müdürlükten istifa edip bu işi kurdular

Kent merkezinde yıllarca farklı sektörlerde müdürlük yapan Ergün çifti, daha sakin bir hayat ve kendi işlerinin patronu olma düşüncesiyle 8 yıl önce köye yerleşmeye karar verdi.

1 BÜTÜN BİRİKİMLERİYLE TESİS KURDULAR

BÜTÜN BİRİKİMLERİYLE TESİS KURDULAR Korkuteli ilçesinin Sülekler köyüne yerleşen ve mantar yetiştirmeye karar veren çift, bütün birikimleriyle 3 kısımdan oluşan üretim tesisi kurdu. Yaşadıkları zorluklara rağmen pes etmeyerek çalışmayı sürdüren çift, mantar tesisinden 12 ay boyunca ürün alarak, üretime katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

2 KÖYE YERLEŞTİLER

KÖYE YERLEŞTİLER Üretici Esra Ergün, değişen çalışma koşullarının zorluğundan dolayı köye yerleşmeye karar verdiklerini söyledi. Daha sonra köyde nasıl bir üretim yapacaklarını araştırdıklarını belirten Ergün, "İnternetten mantar üretimini gördük. Bir tanıdığımız da hobi amaçlı mantar üretimi yapıyordu ve bu işi yapmaya karar verdik." dedi.

3 KOVID-19 SALGINI ZORLU SÜREÇ YAŞATTI

KOVID-19 SALGINI ZORLU SÜREÇ YAŞATTI Tesisi birikimleriyle kurduklarını, tam ürün almaya başladıkları süreçte Kovid-19 salgını olduğunu ve bu nedenle zorlu bir süreç yaşadıklarını anlatan Ergün, şöyle devam etti: "Mantar üretiminden gün geçtikçe yeni şeyler öğreniyoruz. Zevkle, severek yapıyoruz ve hani 'İyi ki de köye yerleşmişiz.' diyoruz.”

4 ‘35 ÇEŞİT MANTAR ÜRETİYORUZ’

‘35 ÇEŞİT MANTAR ÜRETİYORUZ’ “Şimdi istiridye mantarı var ama 35 çeşide kadar mantar üretiyoruz. 3 odada sürekli üretim devam ediyor. 5 yıldır artık profesyonel bir şekilde üretiyoruz. Bazen mevsimlerden ya da ham madde sıkıntısından dolayı eksiklerimiz oluyor ama genelde yüzde 80 üretiyoruz, yani 12 ay üretim yapmaya gayret ediyoruz."

5 ‘DOĞRU BİR KARAR ALDIK’

‘DOĞRU BİR KARAR ALDIK’ Ergün, kendi işlerini yapmaktan memnun ve mutlu olduğunu dile getirerek, "Hasta olduğumda, misafirim geldiğinde ona göre kendimi ayarlayabiliyorum. Yani çalışma saatleri tamamen bize kalmış. Bir şeyi hemen illa o an yapmak zorunda değiliz. İyi ki gelmişim, bu köy yaşantısı çok hoşumuza gitti. Doğru bir karar aldığımı düşünüyorum." diye konuştu.

6 ‘ŞEHRE GİTTİĞİMİZDE HEMEN KÖYE DÖNMEK İSTİYORUZ’

‘ŞEHRE GİTTİĞİMİZDE HEMEN KÖYE DÖNMEK İSTİYORUZ’ Hasan Şahin Ergün ise yaptıkları araştırma sonucu mantar üretmeye karar verdiklerini anlatarak, "Köye yerleştiğimiz için mutluyuz, şehre gittiğimizde hemen köye dönmek istiyoruz. Mantar üretmek isteyenlere de yardımcı olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
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Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
'Yatırım yap' diyen bir bilançomuz var
Zincir marketlerden soruşturma açıklaması var
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Yeni halka arz hazırlığı: Bu kez robot grubu
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