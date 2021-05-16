New York’ta mücevher sektörünün tüm alanlarında çalıştıktan sonra kendi markası JUJU Mood’u kuran tasarımcı Caner Çöllü, önümüzdeki dönemde markasını yurtdışında da büyütmeyi planlıyor. Çöllü, “Yurtdışı ve yurtiçinde üç yıl içinde beş mağaza daha açma planımız var” diyor.

KOBİ GİRİŞİM/Mayıs 2021 tarihli sayıdan

Lise ve üniversite eğitimimi ABD’de tamamladıktan sonra New York’ta mücevher sektörünün tüm alanlarında çalıştı. Ardından tasarımdan üretime, online satıştan fabrika kurmaya kadar edindiği zengin tecrübeyi kendi markasını kurmak için kullanmaya karar verdi.

Bunu da 25 yıldır uzakta olduğu memleketi Türkiye’de yapmak istedi. Tasarımcı Caner Çöllü’den bahsediyoruz. Sektördeki deneyiminden yola çıkarak kendi markası JUJU Mood’a hayat veren Çöllü, 2013 yılında ilk mağa¬zasını Nişantaşı’nda açtı.

Sonra Beymen, Brandroom, Harvey Nichols gibi büyük mağazalara ve güneydeki tatil beldelerindeki seçili butiklere giren markasının, geçen yıl ise Bebek’teki mağazasını faaliyete geçirdi. Bundan sonraki mağazalarını yurtdışında açmayı planladıklarını dile getiren Caner Çöllü, “Yurtdışı ve yurtiçinde üç yıl içinde beş mağaza daha açma planımız var.

Aslında Avrupa uzun zamandır gündemimizdeydi ancak pandemi süreci bizi duraksattı. Şu sıralar arayışımız yeniden hız kazandı” diyor.

20 BİN PARÇALIK ÜRETİM

Yılda 20 bin parçalık üretim gerçekleştirdiklerini belirten Caner Çöllü, “Yalnız altını çizmem gereken bir konu var: tüm ürünlerimiz kelimenin tam anlamıyla el yapımı. Kimi parçalarımız var yapılması bir buçuk saat sürüyor.

Dolayısıyla seri fabrika üretimi yapan diğer takı şirketlerinden çok farklı bir operasyona sahibiz. Her ürün kendi atölyemizde yapılıyor. Eğitimden geçmiş deneyimli bir üretim ekibimiz var” diye anlatıyor.

YURTDIŞI HEDEFLERİ

JUJU Mood, beş yıldır ihracat da yapıyor. Şu an yurtdışında 14 satış noktasına ulaşmış durumda. Bunların yarısı mücevher mağazaları diğer yarısı da takı mağazaları ile life-style butikler. İspanya, Portekiz, İngiltere, İsrail, Lübnan, BAE, Kazakistan, Kanada, Güney Afrika ve ABD ise satış noktalarının bulunduğu ülkeler.

Tüm bu pazarlarda distribütörler ve satış temsilcileri aracılığıyla büyüdüklerini söyleyen Caner Çöllü, şunları anlatıyor: “Geçtiğimiz beş ay içinde pandemiye rağmen yeni üç ülkeye ihracata başladık.

Üretimimizin yüzde 35’ini ihraç ediyoruz. Ülkeler pandemi kaynaklı ekonomik yaralarını sardıkça, dünya ekonomisi toparlandıkça bizim rakamlarımızın da hızla yükseleceğine inanıyorum.

Bu hem üretimimizde artış hem de üretim içindeki ihracat payımız da artış anlamına geliyor. 2022 öngörümüz üretimin 30 bin parçaya yükselmesi, ihracat payının da toplam üre¬timin yarısına ulaşması.”

JUJU Mood, isminin mevcut pazarlarından ABD ve Kanada’da daha da büyümeyi planladığını söyleyen Çöllü, ABD’de bu sezon New York açılımı ile büyümeye devam ettiklerini belirtiyor. Avrupa’da da Almanya, Avusturya ve Hollanda şu anda markanın öncelikli olarak odaklandığı ülkeler.

SEZONLUK KOLEKSİYON YAPMIYOR

JUJU Mood satın alma gücü anlamında A ve B grubuna hitap eden bir marka. Ancak tarz olarak çok geniş bir yelpaze tarafından tercih ediliyor. Kadın, erkek, 15 yaşından 70 yaşına kadar kendi tarzını yaratmış herkes müşterileri olabiliyor.

Koleksiyon konusuna gelince, JUJU Mood sezonluk koleksiyon çıkaran bir marka değil. Her sezon koleksiyona yeni eklemeler olduğunu ifade eden Caner Çöllü, “Ancak bizim koleksiyonumuzu Cartier ya da Tiffany gibi seneler boyunca devam eden tek bir koleksiyon gibi düşünebilirsiniz.

Beş yıl önce aldığınız bilekliği bu yıl aldığınızla birlikte kullanabiliyorsunuz ve beş yıl önceki modelimizde hala satılıyor” diyor.