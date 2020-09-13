30 yıllık bir geçmişe sahip olan Gaziantepli Ardıç Şirketler Grubu, kuyum ve mücevher sektöründe büyüme hedefliyor. 5 yıl sonra 10 mağazaya ulaşmayı planlayan grup, online kanaldan da tüketicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Özlem Bay Yılmaz

obay@ekonomist.com.tr

Aile şirketleri daha hızlı ve esnek karar alma, uzun vadeli düşünme gibi nitelikleriyle ekonominin isimsiz kahramanları olarak tanımlanıyor. Yapılan araştırmalar Türkiye’de milli gelirin önemli bir bölümünün aile şirketleri tarafından kuruluyor.

Bunun da büyük kısmını ‘Anadolu Kaplanları’yaratıyor. Anadolu’daki aile şirketlerinin ekonomideki payı her geçen gün artıyor. Çünkü 1980’li yıllarda Kayseri, Konya, Gaziantep, Eskişehir gibi kentlerde kurulmaya başlayan bu şirketler artık Türkiye ekonomisinin önemli dinamikleri haline geldiler. Temelleri 30 yıl önce Gaziantep’te atılan Ardıç Şirketler Grubu da onlardan biri.

Hasan Kocaardıç tarafından kent merkezinde ‘Ardıç Gold’ isimli perakende mağazasıyla kuyum sektörüne adım atan grup, zaman içinde imalata yöneliyor. Bugün ise üçüncü kuşağın yönetiminde büyümesini sürdürüyor.

Gaziantep’te 900 metrekarelik kuyum tesisinde yılda 1 milyondan fazla parçadan oluşan koleksiyon hazırladıklarını belirten Ardıç Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Kocaardıç, “Ardıç Gold ve Ardıç Mücevher olarak Gaziantep’te bir showroom ve iki mağazamız var.

Toptan altın ticaretine ağırlık veriyoruz. Ama dijital dünyadaki gelişmelere kayıtsız kalmak da istemiyoruz. Bu nedenle önümüzdeki günlerde online kanalda da olmayı planlıyoruz. Günümüz koşullarında e-ticaret rüzgarını kaçırmamak şart oldu” diye anlatıyor.

50 KİŞİLİK TASARIM EKİBİ *

Çatısı altında; Ardıç Gold, Ardıç Döviz Altın, Ardıç Gold İnşaat ve Ardıç Mücevherat şirketleri bulunan Ardıç Şirketler Grubu, bin kişiden fazla istihdam sağlıyor. Büyümesini sürdüren grup, toptan altın ticaretinde ağırlık vermeyi ve önümüzdeki 5 yılda ise mağaza sayısını 10’a çıkarmayı hedefleniyor.

Kuyum ve mücevher sektöründe tasarımın önemine vurgu yapan Murat Kocaardıç, “Sektörümüzde tasarım konusunda başarılı olan markalar öne geçiyor.Bunun bilincinde olan bir şirketiz. Gerek yönetim kadrosu gerekse ekibimiz fuarları ve takı trendlerini yakından takip ediyoruz.

50 kişiden oluşan geniş bir tasarım ekibimiz var. Ciromuzun yüzde 3’ünü AR-GE ve tasarıma ayırıyoruz. Şu anda ihracatımız yok ama pek çok yabancı müşterimiz var. Almanya, İngiltere, Fransa, Kanada gibi ülkelerden gelen turistlerin ürünlerimize ilgi gösterdiğini söyleyebilirim” diye anlatıyor.

BÜYÜMEYE ODAKLANDI *

Grup şu anda franchise vermiyor. Ancak Gaziantep’in çevre illerinden yoğun franchise talebi alıyor. Kendi mağazalarını açmak konusunda hedefledikleri noktaya geldikten sonra franchise vermeyi gündemlerine alacaklarını dile getiren Murat Kocaardıç, şunları ekliyor: “Kuyum ve mücevher sektöründe bölgemizde yıllara dayanan bir geçmişimiz var.

Bu da markamıza güveni beraberinde getiriyor. Ardıç Gold ve Ardıç Mücevher markalarını bulunduğumuz bölge sınırlarından çıkarıp büyütmek en büyük hayalimiz. Bunun için gerekli koşulların oluşmasını bekliyoruz. Özellikle Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Mardin, Kilis gibi illerden yoğun franchise talebi alıyoruz.”

İŞ KURMAK İSTEYENLERE YOL GÖSTERİYOR *

27 yaşındaki Murat Kocaardıç ‘İçinde Zenginlik Var’ adlı bir kitap yazdı. İş kurmak isteyenlere yol göstermeyi hedefleyerek bu kişisel gelişim kitabını kaleme aldığını belirten Kocaardıç, “Genç, mücadele etmekten çekinmeyen, doğru yatırımlar yapmak isteyen, markalarını nesilden nesile aktarmak isteyenlere pusula olacak bir kitap olmasına özen gösterdim” diyor.

Eylül ayının ilk haftasında raflara çıkması planlanan kitap, 70’ten fazla satış noktalarında ve online platformlarda satışa sunulacak.