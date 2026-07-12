Bakan Çiftçi açıkladı: Polislere mesai saati ve fazla çalışma ücreti düzenlemesi yapılacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polislerin çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Mesai saatlerinde değişiklik yapılacağını belirten Çiftçi, yeni sistemle birlikte fazla çalışma yapan polis memurlarına ödeme yapılmasını hedeflediklerini söyledi.

Polislerin çalışma saatleri yeniden düzenlenecek

Gündeme ilişkin CNN Türk yayınında değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet teşkilatının çalışma sistemiyle ilgili önemli mesajlar verdi. Polislerin yoğun çalışma temposunu hafifletmek istediklerini ifade eden Çiftçi, çalışma saatlerini yeniden düzenlemeyi planladıklarını belirtti.

Bakan Çiftçi, "Polisimizi mesai konusunda rahatlatmak için çalışma saatlerini düzenlemek istiyoruz. Yeni mesai düzenine geçtikten sonra fazla çalışma yapanlara ödeme yapmak için çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.

Fazla mesai için yeni çalışma

Çiftçi, mevcut yasal düzenlemelerin emniyet teşkilatının ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını belirterek yeni kanuni düzenlemelerin hazırlanacağını söyledi.

Yapılacak değişikliklerle birlikte fazla mesai uygulamasının da yeniden ele alınacağını ifade eden Çiftçi, çalışma saatleri düzenlendikten sonra fazla görev yapan personele ücret ödenmesini sağlayacak bir sistem üzerinde çalışıldığını açıkladı.

İstanbul'daki polisler için lojman hamlesi

Bakan Çiftçi, İstanbul'da yaşam maliyetlerinin yüksek olmasına dikkat çekerek polislerin barınma sorununu azaltacak yeni bir lojman projesini de duyurdu.

Bu kapsamda araç alımlarının bir süreliğine durdurulacağını belirten Çiftçi, kaynakların lojman yatırımlarına yönlendirileceğini söyledi.

İlk etapta 600 lojman satın alınacağını açıklayan Çiftçi, uygun fırsatlar bulundukça yeni lojman alımlarının da devam edeceğini ifade etti.

NATO Zirvesi'ndeki güvenlik önlemlerini değerlendirdi

Açıklamalarında 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne de değinen Çiftçi, organizasyonun son yılların en büyük güvenlik operasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Zirvede 56 bin 288 emniyet ve jandarma personelinin görev aldığını belirten Çiftçi, Ankara merkezli üç katmanlı güvenlik planı uygulandığını ifade etti.

Tedbirlerin yaklaşık bir ay öncesinden planlandığını aktaran Bakan Çiftçi, "Alınması gerektiği kadar tedbir aldık. Hiçbir sorun yaşamadan süreci tamamladık." dedi.