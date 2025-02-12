Paça çorbasındaki kolajenden üretti, ihracata başladı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Aslı Zuluğ, 2019'da yakın bir arkadaşının kolunu kırması üzerine tedavi sürecinde alması gereken kolajenlerle ilgili düşünmeye başladığını çünkü piyasada bulunan kolajen formlarının vücutta bir kimyasal tepkimeye yol açma ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

1 ‘KÖKLERİMİZE DÖNDÜK’ Dr. Zuluğ, "Biz de aslında burada biraz kökenlerimize döndük. Bizim bunun için yerli ve milli bir çözümümüz de vardı; paça çorbası ama bu noktada bir bilim insanı olarak şu sorunun cevabını aramamız gerekiyordu; bu bir şehir efsanesi mi yoksa paça çorbası gerçekten bizim için bir ilaç mı? Çalışmalarımız bu noktada başladı." dedi.

2 FONKSİYONEL GIDALARA ÇEVİRDİ İlk çalışmalarının paça çorbası içindeki kolajeni çıkarmak olduğunu bildiren Zuluğ, ancak aynı zamanda bunun içerisindeki doymuş yağı, kolesterolü dışarda bırakarak farklı formlarda ürünler geliştirmek istediklerini ve doğal olarak kolajeni elde ettikten sonra dikkatlerini cips, kraker, granola gibi fonksiyonel gıdalara çevirdiklerini anlattı.

3 ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDE BAŞLADI Zuluğ, proje üretimlerinin üniversitedeki kampüslerinde başladığını kaydederek, "Bir gıda firmasında üretim yapmanız için önce ruhsat sürecini geçmeniz gerekiyor. Biz de dolayısıyla bütün yasal mevzuatı takip ederek rutin standartların hepsini sağladık.”

4 ‘ÜRETİM HATTIMIZI GENİŞLETTİK’ “Burada kendi laboratuvarımızda ilk denemeleri yaptım. Sonra yine üniversite içerisinde paça etini işleyerek kolejenden ilk ürünü elde etmeye başladık. Daha sonra hem farklı ürün hatlarının ihtiyacı hem de farklı ürün üretme arzumuz dolasıyla üretim hattımızı genişlettik." şeklinde konuştu.

5 ‘SAĞLIKLI CİPS ÜRETTİK’ Paça çorbasındaki kolajenden birçok yerli ürün ürettiklerini belirten Dr. Zuluğ, şöyle devam etti: "İlk yaptığımız ürün cips. Biliyorum ki kulağa ilk olarak sağlıklı gelmiyor ama tam da bu sebeple aslında cips üretmek istedik. Çünkü cips en çok tüketilmesi sevilen form ama aynı zamanda algıda en sağlıksız form. Biz bu algıyı kaldırıp yerine 'sağlıklı bir cips nasıl üretebiliriz?' diye baktık.”

6 HAM MADDELER ANADOLU’DAKİ TEDARİKÇİLERDEN Zuluğ, "Her bir ürünümüz yüzde yüz yerli ve Anadolu'dan tedarikçilerle çalışıyoruz. Örneğin tarhanalı krakerimiz içinde Uşak tarhanası olan bir kraker ve Uşak tarhanası bildiğiniz üzere coğrafi işaretli bir ürünümüz. Fındıklarımızı, fındığın kalbi Ordu'dan alıyoruz.” dedi.

7 ZİNCİR MARKETLERDE SATILIYOR Zuluğ, 3 yıldır pazarda aktif satışta olduklarını ve son 2 yıldır da zincir marketlere satışa başladıklarını ayrıca 6 aydır da neredeyse tüm büyük kahve zincirlerinin raflarında yer almaya başladıklarını dile getirdi.