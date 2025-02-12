ARA
DOLAR
35,96
0,21%
DOLAR
EURO
37,34
-0,13%
EURO
GRAM ALTIN
3309,36
0,40%
GRAM ALTIN
BIST 100
9842,15
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Paça çorbasındaki kolajenden üretti, ihracata başladı

Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aslı Zuluğ, paça çorbasının içerisindeki kolajenden ürettiği cips ve krakerleri Avrupa ve Amerika'ya ihraç ediyor.

12 Şubat 2025 | 16:15
Paça çorbasındaki kolajenden üretti, ihracata başladı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Aslı Zuluğ, 2019'da yakın bir arkadaşının kolunu kırması üzerine tedavi sürecinde alması gereken kolajenlerle ilgili düşünmeye başladığını çünkü piyasada bulunan kolajen formlarının vücutta bir kimyasal tepkimeye yol açma ihtimalinin bulunduğunu söyledi. 

1 ‘KÖKLERİMİZE DÖNDÜK’

‘KÖKLERİMİZE DÖNDÜK’ Dr. Zuluğ, "Biz de aslında burada biraz kökenlerimize döndük. Bizim bunun için yerli ve milli bir çözümümüz de vardı; paça çorbası ama bu noktada bir bilim insanı olarak şu sorunun cevabını aramamız gerekiyordu; bu bir şehir efsanesi mi yoksa paça çorbası gerçekten bizim için bir ilaç mı? Çalışmalarımız bu noktada başladı." dedi.

2 FONKSİYONEL GIDALARA ÇEVİRDİ

FONKSİYONEL GIDALARA ÇEVİRDİ İlk çalışmalarının paça çorbası içindeki kolajeni çıkarmak olduğunu bildiren Zuluğ, ancak aynı zamanda bunun içerisindeki doymuş yağı, kolesterolü dışarda bırakarak farklı formlarda ürünler geliştirmek istediklerini ve doğal olarak kolajeni elde ettikten sonra dikkatlerini cips, kraker, granola gibi fonksiyonel gıdalara çevirdiklerini anlattı.

3 ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDE BAŞLADI

ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDE BAŞLADI Zuluğ, proje üretimlerinin üniversitedeki kampüslerinde başladığını kaydederek, "Bir gıda firmasında üretim yapmanız için önce ruhsat sürecini geçmeniz gerekiyor. Biz de dolayısıyla bütün yasal mevzuatı takip ederek rutin standartların hepsini sağladık.”

4 ‘ÜRETİM HATTIMIZI GENİŞLETTİK’

‘ÜRETİM HATTIMIZI GENİŞLETTİK’ “Burada kendi laboratuvarımızda ilk denemeleri yaptım. Sonra yine üniversite içerisinde paça etini işleyerek kolejenden ilk ürünü elde etmeye başladık. Daha sonra hem farklı ürün hatlarının ihtiyacı hem de farklı ürün üretme arzumuz dolasıyla üretim hattımızı genişlettik." şeklinde konuştu.

5 ‘SAĞLIKLI CİPS ÜRETTİK’

‘SAĞLIKLI CİPS ÜRETTİK’ Paça çorbasındaki kolajenden birçok yerli ürün ürettiklerini belirten Dr. Zuluğ, şöyle devam etti: "İlk yaptığımız ürün cips. Biliyorum ki kulağa ilk olarak sağlıklı gelmiyor ama tam da bu sebeple aslında cips üretmek istedik. Çünkü cips en çok tüketilmesi sevilen form ama aynı zamanda algıda en sağlıksız form. Biz bu algıyı kaldırıp yerine 'sağlıklı bir cips nasıl üretebiliriz?' diye baktık.”

6 HAM MADDELER ANADOLU’DAKİ TEDARİKÇİLERDEN

HAM MADDELER ANADOLU’DAKİ TEDARİKÇİLERDEN Zuluğ, "Her bir ürünümüz yüzde yüz yerli ve Anadolu'dan tedarikçilerle çalışıyoruz. Örneğin tarhanalı krakerimiz içinde Uşak tarhanası olan bir kraker ve Uşak tarhanası bildiğiniz üzere coğrafi işaretli bir ürünümüz. Fındıklarımızı, fındığın kalbi Ordu'dan alıyoruz.” dedi.

7 ZİNCİR MARKETLERDE SATILIYOR

ZİNCİR MARKETLERDE SATILIYOR Zuluğ, 3 yıldır pazarda aktif satışta olduklarını ve son 2 yıldır da zincir marketlere satışa başladıklarını ayrıca 6 aydır da neredeyse tüm büyük kahve zincirlerinin raflarında yer almaya başladıklarını dile getirdi.

8 ‘DÜNYANIN HER YERİNE SATMAK İSTİYORUZ'

‘DÜNYANIN HER YERİNE SATMAK İSTİYORUZ' Türk markası olarak ürünlerini dünyanın her yerine ihraç etmek istediklerini anlatan Zuluğ, "Şu an hem Avrupa'ya hem Amerika'ya ihracatımız söz konusu. Avrupa'da Hollanda ve Almanya gibi ülkelere satışlarımız mevcut. Ayrıca Amerika'daki online zincirler üzerinde satışlarımızı yapabilmek adına şu an görüşmelerimiz de devam ediyor." diye konuştu.
0
  • ALTIN GRAM - TL 3309,36 0,4%
  • ALTIN ONS 2861,07 0,16%
  • BIST 100 9842,15 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,807 0,181%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43132 0,05348%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,41 0,5499%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,9637 0,2095%
  • EURO/DOLAR 1,0379 -0,0924%
  • EURO/TURK LIRASI 37,3395 -0,1302%
  • STERLIN/DOLAR 1,24305 -0,06954%
Borsa Haberleri
Yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (13 Şubat)
Enerya Enerji (ENERY) bedelsiz oranını revize etti
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı
Borsa İstanbul'da gong Enda için çaldı
12 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
New York borsası, enflasyon verilerinin ardından düşüşle açıldı
Alman borsasında DAX 40 Endeksi, 43 günde 15 kez rekor kırdı
Balsu Gıda halka arzında talep toplama başladı
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (12 Şubat)
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (11 Şubat)
Enda Enerji (ENDAE) borsa işlem tarihi belli oldu
Kalyon Güneş (KLYPV) ne zaman borsada işlem görecek?
Borsa İstanbul'da gong Vişne Madencilik için çaldı
Trump'ın son hamlesi ABD'li üreticilerin hisselerini artırdı
GERİ
İLERİ
Yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (13 Şubat)
Enerya Enerji (ENERY) bedelsiz oranını revize etti
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı
Borsa İstanbul'da gong Enda için çaldı
12 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
New York borsası, enflasyon verilerinin ardından düşüşle açıldı
Alman borsasında DAX 40 Endeksi, 43 günde 15 kez rekor kırdı
Balsu Gıda halka arzında talep toplama başladı
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (12 Şubat)
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (11 Şubat)
Enda Enerji (ENDAE) borsa işlem tarihi belli oldu
Kalyon Güneş (KLYPV) ne zaman borsada işlem görecek?
Borsa İstanbul'da gong Vişne Madencilik için çaldı
Trump'ın son hamlesi ABD'li üreticilerin hisselerini artırdı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL