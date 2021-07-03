İç mimar Sema Yazıcı, özel tasarım cam, seramik, metal, mermer objeler, aksesuarlar ve mobilyanın satışa sunulduğu Sakura Konsept’i hayata geçirdi. Ürünlerini, İstanbul Levent mağazasının yanı sıra online sitesi üzerinden de satan Yazıcı, ilerleyen dönemde mağazalaşmayı da planlıyor.

KOBİ/GİRİŞİM Haziran 2021 tarihli sayıdan

Girişimci Sema Yazıcı, Maltepe Üniversitesi İç mimarlık Bölümü’nden mezun olduktan sonra, tasarım ofislerinde, inşaat firmalarında hem tasarım hem proje hem de şantiye ağırlıklı çalışıyor. Türkiye ve yurtdışında uluslararası birçok markanın iç mimari projelerinde aktif görev alıyor.

Perakende, yeme içme, ofis, otel ve konut projelerine imza atıyor. Zaman içinde ‘Proje Yönetimi Sertifikası’ alarak kendini geliştirmeye devam ediyor. Özel sektörde kazandığı 15 yıllık tecrübeden sonra Sakura Mimarlık firmasını kuruyor. Sekiz kişilik ekibi ile üstlendiği projelere devam ederken pandemi sürecinde yeni bir girişimini daha devreye alıyor.

Özel tasarım cam, seramik, metal, mermer objeler, aksesuarlar ve mobilya tasarımlarını tüketicilerle buluşturan Sakura Kosept’i faaliyete geçiriyor. Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYIAD ) ve İç Mimarlar Odası Üyesi olan Yazıcı, “Müşterilerimize proje, tasarım, ve danışmanlık hizmetinden başlayarak uygulama aşamasından aksesuarına, tablo ve yatak örtüsüne hatta çatal bıçak takımına kadar destek veriyoruz.

Örneğin; bir kitaplığın mobilyasının üretimini yaptırıyorsak, içindeki kitapları yerleştirip, aksesuarlarına hatta vazosunun içindeki çiçeğe kadar her detaya dokunuyoruz.” diyor.

YURTDIŞI SATIŞI

İhtiyaçlar doğrultusunda hizmete sundukları Sakura Konsept’in pandemide en doğru karar olduğunu belirten Sema Yılmaz, şunları anlatıyor: “Tamamen konseptimize ve çalıştığımız projelerin standartlarına uygun özel tasarım ürünler üretiliyor.

Mağaza ve proje satışımızın yanı sıra online satışımız da mevcut. İstanbul Levent’teki mağazamızın ardında ilerleyen dönemde yeni mağazalar da açmayı planlıyoruz. Yurtdışına yaptığımız projelerde kullandığımız ürünler çok beğenildiği için her geçen gün ürünlerimize yurtdışında da talepler artmaya başladı.

Bodrum’dan Katar’a, Rusya’dan İstanbul’a yaptığımız her projede kişiye, kuruma ve yapıya özel mobilyadan en küçük objesine kadar Sakura Konsept adı altında üretim yaptırıyoruz.”

BÜTÜNLEŞİK HİZMET

Pandemi ile birlikte her sektörde internetten alışveriş trafiği arttı. Online satışta en önemli şey müşterinin fotoğrafta gördüğü ürünü aldığında, teslim aldıktan sonra da hayal kırıklığına uğramaması. Sağlam paketleme ve ürünün kalitesi çok önemli.

Bunun yanı sıra bütünleşik bir hizmet vermenin de önemli olduğunu dile getiren Sema Yazıcı, “Ben kıyafet alışverişlerimde bir mağazaya girip pantolon alacaksam üzerine gömleği, ceketi, ayakkabısı ile birlikte kombinleyip o şekilde satın almayı tercih ederim.

Bu durum benim günlük hayatta da işlerimi çok kolaylaştırır. Bu alışkanlığımdan yola çıkarak mağaza teşhirimizde ürünlerin birbirini tamamlamasına çok önem verdik.

Örneğin mavi bir vazoyu içinde çiçeği, benzer tonlarda dekoru ve arkasında tablosu ile bir arda sergiliyoruz. Bir dresuarı üzerinde abajurları, duvarında aynası ve tarzına uygun aksesurları ile birlikte teşhir ediyoruz. Böylece müşterilerimize o deneyimi yaşatmış oluyoruz.”

SANAT VE DOĞADAN İLHAM ALIYOR

Sema Yazıcı, Sakura Konsept markasıyla özel üretim mobilya, aydınlatma, tekstil ürünleri, aksesuar ve el emeği sanatsal obje kategorilerinde birçok özel tasarım ürününü müşterileriyle buluşturuyor. Sade, zarif ve zamansız olan modern-klasik karışımı ürünler bir arada satışa sunuluyor.

Ofis ve ev dekorasyon ürünleri arasında en fazla ilgiyi mermer, metal ve cam objelerin çektiğine değinen Sema Yazıcı, “Projelerimizde olduğu gibi ürünlerimizde de doğadan ve sanattan ilham alarak tercihlerimizi yapıyoruz” diyor.