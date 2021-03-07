Sanal, artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti ve yapay zekaya odaklanan GFDS, mobil ve masa üstü oyunlar, üç boyutlu filmler ve animasyonlar geliştiriyor. Türkiye’de ilk kez e-learning ve sanal gerçeklik teknolojisini bir araya getirdiklerini söyleyen GFDS CEO’su Mert Oğuzata, önümüzdeki dönemde yurtiçinin yanı sıra yurtdışında da büyümeye hazırlandıklarını belirtiyor.

Ayşegül Sakarya Pehlivan asakarya@ekonomist.com.tr

KOBİ Girişim Şubat 2021 tarihli sayıdan

Mert Oğuzata ve Selda Kurman kardeşler tarafından 2013 yılında kurulan Global Future Design and Solutions (GFDS), sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, karma gerçeklik, nesnelerin interneti ve yapay zeka ile zenginleştirilmiş görsel çözümler sunuyor.

Mobil ve masa üstü oyunlar geliştiren, mobil uygulamalar yazan üç boyutlu filmler ve animasyonlar hazırlayan şirket, kısa bir süre önce Türkiye ve dünyada bir ilk olan yeni nesil öğrenim platformu Let-X’i yarattı.

Let-X, iş sağlığı ve güvenliği alanında Türkiye’de ilk kez e-learning ve sanal gerçeklik teknolojisini biraraya getirdi. Coşku-nöz Eğitim Vakfı (CEV) ortaklığıyla hayata geçirilen Let-X İSG, teorik öğrenmeyi uygulamalı eğitim ile pekiştiriyor.

Önümüzdeki dönemde yurtiçinin yanı sıra yurtdışında da büyümeye hazırlanan GFDS CEO’su Mert Oğuzata’ya şirketin yeni dönem hedeflerini sorduk.

Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz?

Çankaya Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nden lisans derecesi aldım. 2002-2003 yılları arasında Atakent Uluslararası Ticaret’te ürün araştırma ve geliştirme müdürü olarak görev yaptım.

Profesyonel çalışmalarımın yanında, ABD’nin Boston şehrinde bulunan North Eastern University bünyesinde İşletme Yönetimi (Business Administration), Bilgisayar Ağ ve Telekomünikasyon Sistemleri Yönetimi (Computer Networks and Telecommunication Systems Management and Development) ve Enformasyon Teknolojisi (Information Technology) alanlarında bütünleşik yüksek lisans programına devam ettim.

Bu ortak program süresince, e-ticaret altyapısı geliştirme, kablosuz ve mobil ağlar, veri ağları, teknoloji yeniliği & girişimcilik ve pazarlama ile ilgili özel konulara odaklandım.

2006 yılında yüksek lisans derecesini aldıktan sonra hem pazarlama stratejileri hem de araştırma geliştirme üzerine odaklandım ve Boston’da, Nokia Inc. bünyesinde çalışmaya başladım. Burada Ürün Araştırma ve Geliştirme Departmanını yönettim. 2010 yılında Ankara’ya döndüm.

GFDS ne zaman kuruldu?

Global Future Design and Solutions (GFDS) şirketini kız kardeşim Selda Kurman ile birlikte 2013 yılında kurduk. Sadece yedi takım arkadaşımız ile yüksek teknolojili görsel çözümler sunma yoluna gittik. Ancak o yıllardaki ilk adımlarımızla bile oyunun kurallarını değiştireceğimizi gösterdik.

Genişletilebilir ve yükseltilebilir bir sistem altyapısına yaptığımız ciddi yatırımlarla, ABD Silicon Channel’da bir başarı öyküsü olarak adımızı tüm dünyaya duyurduk. Yedi yıl içinde hem müşterilerimizi hem de çözümlerimizi çeşitlendirdik, çözüm ve donanım ortaklıklarımızın sayısını artırdık.

Başta ulusal savunma sanayi devleri olmak üzere, sanayi, eğlence ve eğitim sektörlerinden çok sayıda müşterimizle sayısız kaliteli projeye imza attık. Bilgi birikimimizi kullanarak, gelişen teknolojilerle yeni çözümler ve çıktılar sunarken, hem zamanın ihtiyaçlarına, hem de geleceğin muhtemel taleplerine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütmeye devam ettik.

Sektörünüzde nasıl bir farklılık yaratıyorsunuz?

GFDS olarak ‘Gelecek bizim, gelin onu birlikte tasarlayalım’ sloganı ile farklı sektörlere iş yapan şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik özel teknoloji çözümlerimizi sunuyor, geliştiriyor ve daima en iyisini hedefliyoruz. Bulduğumuz çözümler firmaların üretim süreçlerini hızlandırıyor ve maliyetleri azaltıyor.

Tasarım ve kalite kontrollerini hatasızlaştıran kullanıcı dostu dijital ürün ve çözümleriyle şirketlerin dijital dönüşümüne tam destek veriyoruz. Bu sebeple dünyadaki teknoloji gelişmelerini yakından takip ediyor, dünyanın kendi alanında önde gelen teknoloji devleri ile yaptığımız stratejik partnerlik anlaşmalarıyla teknolojiye anlam ve değer katıyoruz.

Hangi şirketlerle çalışıyorsunuz? Onlar için geliştirdiniz ürünlerden örnekler verebilir misiniz?

Başta Tusaş, Havelsan, ASELSAN, FNSS, Nurol Makine, Nurol Teknoloji, Tur-kish Technic, Vestel Grup, Eaton, Farplas, Asaş Ambalaj, Standart Pompa, Gemak, İba Kimya gibi Türkiye’nin önde gelen birçok savunma ve endüstri firmaları olmak üzere çeşitli kurum, kuruluş ve üniversite ile bugüne kadar 200’e yakın proje gerçekleştirdik.

Kaç kişiye istihdam yaratıyorsunuz? 2021 sonuna kadar kaça çıkacak?

Bugün genç ve dinamik görsel içerik, tasarım ve yazılım uzmanlarından oluşan 41 kişilik bir ekibe sahibiz. Bu sektörde arkadaşlarımız çok gençler ve biz GFDS olarak bu gençliğin dinamikliğine, kendini geliştirmesine ve yeni fikirlerine inanıyoruz. 2021 yılı içinde çalışan sayımızı 50 kişiye çıkarmayı planlıyoruz.

Yeni ürünler var mı gündeminizde?

AR-GE çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Buna örnek olarak geçtiğimiz iki yıl üzerinde çok büyük emek verdiğimiz eğitim alanında uzaktan eğitim ve sanal gerçeklik uygulamalarını tek bir platformda toplayan ürünümüzden bahsedebiliriz. Bu alanda Türkiye ve dünyada bir ilk olacak yeni nesil öğrenim platformunu çıkardık.

İçerisinde sağlık eğitimi, yapay zeka eğitimi, matematik eğitimi, yazılım eğitimi gibi bir çok alanda özgün eğitim verebilecek teorik bilgi ile uygulamalı eğitimi bir araya getirdiğimiz yeni nesil eğitim ve deneyim platformu olarak tanımladığımız Let-X Eğitim platformu ve onun ilk ürünü olan Let-X İSG Eğitimi’nden bahsetmek isterim.

Kasım 2020’de basın lansmanıyla duyurduğumuz Let-X ile, İSG alanında Türkiye’de ilk kez e-learning ve sanal gerçeklik teknolojisini biraraya getirdik. Mesleki ve teknik eğitim uygulamalarının öncüsü Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV) ortaklığıyla hayata geçirdiğimiz Let-X İSG’nin içeriği, alanında uzman A sınıfı iş güvenliği uzmanları tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na uygun olarak hazırlandı.

Burada teorik öğrenmeyi uygulamalı eğitim ile pekiştiriyor, öğrenmeyi yüzde 95 seviyesine taşıyoruz. Tamamı şirketimizde bulunan Türk yazılım mühendislerimizin üretimi olan yeni nesil eğitim platformunu Türkiye’de faaliyet gösteren değerli tüm firmalara sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Hedefte Londra ve Toronto var

“Ana merkezimiz Ankara’da, İstanbul, San Francisco ve Amsterdam’da da irtibat ofislerimiz bulunuyor. Vizyonumuz, küresel görsel ve teknolojik ihtiyaçlar için dünya çapında öncü bir yenilikçi ve çözüm sağlayıcı olarak hareket etmeye gerektirdiğinden, 2022 yılına kadar Londra ve Toronto’da irtibat ofisleri ve showroomlarımızla görünmeyi planlıyoruz. Tanınmış ve akredite bir dünya markası olurken, kaliteli çözüm ve ürünlerimizle hem ulusal hem de uluslararası pazarlara hakim olmayı hedefliyoruz.”