15 soruda kiralık sosyal konut kampanyası: Kimler başvurabilir, şartlar neler? İşte tüm detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Eylül’de başvuruların başlayacağını duyurduğu İstanbul’daki kiralık sosyal konut projesi ev sahibi olmayan vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştıracak.

Yüzyılın Konut Projesi ile İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin de sosyal konut dar gelirli vatandaşlar için Türkiye’de ilk kez uygulanacak sistemle kiralanacak. İstanbul’da 4 ayrı bölge için başvuruların alınacağı proje kapsamında ilk etapta 1017 konut, 3 yıl süre ile belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük evli T.C. vatandaşlarına kiralanacak.

Bölge rayicin altında fiyatlarla ev kiralama imkanı sunacak proje kapsamında kira tutarları aylık 10 bin TL’den başlayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuruları 14 Eylül-25 Eylül 2026 tarihleri arasında toplanacak projeyle ilgili merak edilen soruları ve yanıtları sosyal medya hesabından paylaştı.

Başvurular e-Devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" hizmeti menüsünden gerçekleştirilecek. Başvuru ücreti alınmayacak.

Bakan Kurum’un paylaştığı sorular ve yanıtlar şöyle: