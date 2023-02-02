Start Up Dergisi'ne Girişimcilik Ekosistemi'nden ödül

Türkiye'de ilk defa veriye dayalı yatırımcı ödüllerinin verildiği, halk oylaması sonucunda da 2022'nin yıldız girişimlerinin ve kurumlarının belli olduğu ödül gecesi, 300’e yakın kişinin katılımıyla Hilton İstanbul Kozyatağı’nda gerçekleşti.

Türkiye girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimlerinin katıldığı ödül töreni, StartupCentrum Kurucu Ortakları Müge Bezgin ve Nizamettin Sami Harputlu'nun açılış konuşmaları ile başladı. Açılış konuşmalarının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'de girişimcilik ekosistemi hakkında fikirlerini ve gelecek planlarını paylaştı. Bakan Yardımcısı Kacır’ın açıklamalarını, StartupCentrum Veri ve Rapor Ekip Lideri Mustafa Erşad Zor’un Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu hakkında yaptığı sunum takip etti.

StartupCentrum Girişimcilik Ekosistemi Ödülleri’nin ilerleyen saatlerinde ise Rapor Ödülleri, Halk Oylaması Ödülleri ve Özel Ödüller sahiplerine takdim edildi.

Girişimcilik Ekosistemi Yılın Ödülleri

Halk Oylaması Kategorisi (22 farklı kategoride toplam 185.790 oy kullanıldı.)

1. Yılın Girişimi: Getir

2. Yılın Blokzincir Girişimi: BiLira

3. Yılın Çevre ve İklim Girişimi: Fazla

4. Yılın Eğitim Girişimi: BukyTalk

5. Yılın Fintech Girişimi: Midas

6. Yılın Pazaryeri Girişimi: Varsapp

7. Yılın Sağlık Girişimi: Hiwell

8. Yılın SaaS Girişimi: ikas

9. Yılın Sosyal Girişimi: Teyit

10. Yılın Oyun Girişimi: Dream Games

11. Yılın Yapay Zeka Girişimi: Buyutech

12. Yılın Dijital Girişimcilik Medyası: Swipeline

13. Yılın Girişimcilik/İş Dünyası Dergisi: Start Up Dergisi

14. Yılın Üniversite Girişimcilik Kulübü: İTÜ Girişimcilik Kulübü

15. Yılın Kuluçka Merkezi: Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi

16. Yılın Hızlandırma Programı: QNBEYOND

17. Yılın Teknokenti: ODTÜ TEKNOKENT

18. Yılın Girişimciliği Destekleyen Sivil Toplum Kuruluşu: Girişimcilik Vakfı

19. Yılın Paylaşımlı Ofisi: Kolektif House

20. Yılın Girişimciliği En Çok Destekleyen Bankası: Türkiye İş Bankası

21. Yılın Ticaret Odası: İstanbul Ticaret Odası

22. Yılın Kalkınma Ajansı: İstanbul Kalkınma Ajansı

Rapor Ödülleri Kategorisi ( Ödüller, StartupCentrum 2022 Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu Verilerine göre, her kategoriden ilk iki yatırımcı, yılın en aktif yatırımcıları arasında yer aldı. )

1.Yılın En Aktif Portföy Yönetim Şirketi: Re-Pie Portföy, Arz Portföy

2.Yılın En Aktif VC’si: APY Ventures, Revo Capital

3.Yılın Türkiye’de En Aktif Yabancı VC’si: 500 Emerging Europe, Startup Wise Guys

4.Yılın En Aktif CVC’si: Eksim Ventures, Yıldız Ventures

5.Yılın En Aktif Melek Yatırımcısı: Nevzat Aydın, Ahu Serter, Fırat İşbecer

6.Yılın En Aktif Melek Yatırım Ağı: Keiretsu Forum Türkiye, Angel Effect

7.Yılın En Aktif Girişim Sermayesi Yatırım Fonu: Boğaziçi Ventures, TechOne Venture Capital

8.Yılın En Aktif Kitle Fonlama Platformu: fonbulucu

*Özel Ödül Yılın En Çok Yatırım Alan Mezununa Sahip Üniversitesi: Boğaziçi Üniversitesi