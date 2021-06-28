İletişim danışmanlığı şapkasına girişimciliği de ekleyen Ayben Cumalı, bloğunda paylaştığı tasarımlar çok ilgi görünce online mağaza da açtı. www.aybencumalishop.com’ta özel takı ve aksesuarlardan çocuk ürünlerine, tasarım çikolatalardan dekorasyon parçalarına kadar pek çok ürün satışa sunuluyor.

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi mezun olup üzerine pazarlama iletişimi masterı yapan Ayben Cumalı, 12 yıldır iletişim danışmanlığı yapan bir isim. Asıl işi dışında da bir girişimi var Cumalı’nın. Dijital pazarlama alanın kendi bloğu ve shop’u üzerinden tasarım meraklılarına ulaşıyor. Cumalı, dijital dünyadaki yolculuğum şöyle anlatıyor:

“Modaya, sanata olan tutkunluğum beni her zaman özel tasarımlara yönlendirdi. Araştırmalarım sonucu gördüm ki birçok kadın genç girişimci çok özel tasarımlar, objeler üretiyorlar. Bu özel kişilerin ve eserlerinin bir araya geleceği bir platform yaratmak düşüncesi beni bu yolculuğa yönlendirdi. Zaten işimin de bir parçası olan dijital pazarlama alanında kendi bloğumu ve shop’umu kurma hayalimi çalıştığım şirketteki yöneticilerimle paylaştım. Çok olumlu yaklaşımları beni daha da motive etti. Ve üç hafta içinde bloğumu oluşturdum.”

ONLINE SHOP KURDU

Bloğunu oluştururken ilk amacı özgün ve farklı tasarımcıları, genç girişimcileri keşfetmek ve yaptığı röportajlarla onların başarı öykülerini okuyucular ile buluşturmaktı. Böylelikle renkli ve okuyucunun ilgisini çekecek markaların, tasarımcıların, kişilerin bir listesini çıkardı ve hepsini arayarak projesinden söz etti. Tasarımcıların, samimiyetine ve heyecanına inandıklarını söyleyen Cumalı, “Böylelikle cumartesi ya da pazar röportajlarım ile bloğumun ilk adımları atılmaya başlandı. Zengin içeriği, tasarımı, fotoğraflarıyla; röportajlar okuyucuların ilgisini çekti. Ve çok kısa sürede takipçilerim arttı. Okuyuculardan, markalardan ve çevremden aldığım olumlu tepkiler beni daha da yüreklendirdi ve bu kez de shop’u kurma düşüncesi gündemime oturdu” diye ekliyor

ÖZEL ÜRÜNLER

Röportajları ilgi çekince bu ürünlerin satılacağı bir online mağaza açarak hem markalara hem de okuyuculara daha faydalı olabileceğini düşündüğünü dile getiren Cumalı, şöyle devam ediyor:

“Ve gerçekten de aldığım sonuçlar, beğeniler ve talepler iyi bir projeye imza attığımı gösteriyor. www.aybencumalishop.com; tasarımcıların başka yerde bulamayacağınız çok özel ve özgün takı, aksesuar, ev, dekorasyon, kozmetik, aromaterapi, çocuk ürünlerinin yanı sıra özel üretilen kahveler, tasarım çikolatalar ve schatch mapler’ın satışa sunulduğu bir platform olarak tasarlandı.”

14 MARKA VAR

Kişiye özel hediye arayanların, farklı ve yaratıcı hediye almak isteyenlerin, aldıkları ürünlerin şık bir hediye paketiyle kendisine ulaşmasını tercih edenlerin online alışveriş sitesi olmayı hedeflediklerini söyleyen Cumalı, “Kısa süre önce 10 marka ile yola çıktığım shop’umda şuan 14 marka yer alıyor. Dijital dünyanın içinde her geçen gün bavulama yeni bilgiler, yeni networkler eklerken bir taraftandan markaların hikayelerini dinleyerek üretmeye devam ediyorum. Üretmenin de pandeminin ilacı olduğuna inandım. Blogumda ve shopumda insanlara yarayan projelere imza atmayı hedefliyorum” diye anlatıyor.