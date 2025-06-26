Temmuz 2025 vergi takvimi

10 TEMMUZ PERŞEMBE
- Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin Mart 2025 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
- 16-30 Haziran 2025 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16 TEMMUZ ÇARŞAMBA
- Haziran 2025 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Haziran 2025 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
- Haziran 2025 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Haziran 2025 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Haziran 2025 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
- Haziran 2025 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
- Haziran 2025 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
21 TEMMUZ PAZARTESİ
- Haziran 2025 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Haziran 2025 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Haziran 2025 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer
Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
- Haziran 2025 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Haziran 2025 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
25 TEMMUZ CUMA
- Haziran 2025 Dönemine Ait Vergi Sorumlularının Tevkif Ettikleri Katma Değer Vergisinin Beyanı
- 1-15 Temmuz 2025 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
28 TEMMUZ PAZARTESİ
- Nisan-Mayıs-Haziran 2025 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
- Haziran 2025 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Haziran 2025 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Haziran 2025 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Nisan-Mayıs-Haziran 2025 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Haziran 2025 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı
- Haziran 2025 Dönemine Ait Vergi Sorumlularının Tevkif Ettikleri Katma Değer Vergisinin Ödemesi
- Nisan-Mayıs-Haziran 2025 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
- Haziran 2025 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
31 TEMMUZ PERŞEMBE
- Haziran 2025 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi
- 2024 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
- Motorlu Taşıtlar Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
- Haziran 2025 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
- Nisan-Mayıs-Haziran 2025 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
- Haziran 2025 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Haziran 2025 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Nisan-Mayıs-Haziran 2025 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
- 7440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 26. Taksit Ödemesi
- Haziran 2025 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi