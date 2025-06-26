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Temmuz 2025 vergi takvimi

Mükellefler için Temmuz 2025 vergi işlemlerine ilişkin tarihler...

26 Haziran 2025 | 16:34
Temmuz 2025 vergi takvimi

10 TEMMUZ PERŞEMBE

  • Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin Mart 2025 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
  • 16-30 Haziran 2025 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16 TEMMUZ ÇARŞAMBA

  • Haziran 2025 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Haziran 2025 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  • Haziran 2025 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Haziran 2025 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Haziran 2025 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  • Haziran 2025 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
  • Haziran 2025 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin 
    Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

21 TEMMUZ PAZARTESİ

  • Haziran 2025 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Haziran 2025 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Haziran 2025 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer 
    Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  • Haziran 2025 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Haziran 2025 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

25 TEMMUZ CUMA

  • Haziran 2025 Dönemine Ait Vergi Sorumlularının Tevkif Ettikleri Katma Değer Vergisinin Beyanı
  • 1-15 Temmuz 2025 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

28 TEMMUZ PAZARTESİ

  • Nisan-Mayıs-Haziran 2025 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
  • Haziran 2025 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Haziran 2025 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Haziran 2025 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Nisan-Mayıs-Haziran 2025 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Haziran 2025 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı
  • Haziran 2025 Dönemine Ait Vergi Sorumlularının Tevkif Ettikleri Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  • Nisan-Mayıs-Haziran 2025 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  • Haziran 2025 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

31 TEMMUZ PERŞEMBE

  • Haziran 2025 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi
  • 2024 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
  • Motorlu Taşıtlar Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
  • Haziran 2025 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
  • Nisan-Mayıs-Haziran 2025 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
  • Haziran 2025 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Haziran 2025 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Nisan-Mayıs-Haziran 2025 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
  • 7440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 26. Taksit Ödemesi
  • Haziran 2025 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi
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Bedelli sermaye artırı kararını duyurdu: Yüzde 300
Doğuş Otomotiv'den yeni sözleşme duyurusu
2 şirketten bedelsiz kararı, 2 şirketten bedelsiz başvurusu
Borsada bugün 1 bedelsiz, 1 temettü var (26 Haziran)
SPK'dan 19 internet sitesi için erişim engeli kararı
Fenerbahçe'ye bedelli onayı geldi
Turkcell'den Artel kararı
SPK bülteni: 2 şirketin sermaye artırımına onay geldi
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Yüzde 900
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 5 şirket
25 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa şirketinden 'konkordatodan feragat' açıklaması
Galata Wind Enerji’den yurtdışı yatırımları hakkında açıklama
Avrupakent GYO'dan varlık alımı duyurusu
BIST-30’da yıl başından beri sadece 8 şirket yatırımcısına kazandırdı
GERİ
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