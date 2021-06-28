Kafein Teknoloji’nin Türk mühendis ekibiyle geliştirdiği, gerçek verilerin korunmasını bir üst düzeye taşıyan Test Data Management (TDM) ürünü, tüm dünyada satılmak üzere küresel yazılım sağlayıcısı Micro Focus LLC’nin ürün kataloğuna girdi.

Dijitalleşme ve artan uygulama kullanımları sonucunda, kurumların bu ihtiyaca karşılık verecek üretim ve yönetim ihtiyaçları da artıyor. Yazılım çözümleri ve KVKK alanındaki lider uygulamaları ile Kafein Teknoloji, kurumların gerçek verilerini taklit eden ve veri kümeleri oluşturan Test Data Management (TDM) ürünü ile artık kurumların geliştirici ekiplerinden hassas verilerin korunmasını sağlayacak.

Gerçek verilere benzer test verilerinin güvenli şekilde oluşturulması, taşınması ve değiştirilmesi ihtiyacına çözüm sunan Test Data Management (TDM), gerçek verilerden bağımsız ve regülasyonlarla tam uyumlu test verisi üretmek üzere, Micro Focus ile yurtiçi ve yurtdışında test verisi yönetiminde kullanılan lider teknoloji olmayı hedefliyor.

VERİMLİLİĞİ ARTIRACAK

Kafein Teknoloji I&M Direktörü Timur Sarıgül, Data Test Management Micro Focus iş birliği hakkında şunları söyledi;

“Kafein Teknoloji ileri teknolojisi ve yenilikçi ürünleriyle dünyanın en büyük ürün portföylerinden birine sahip olan Micro Focus’un KVKK çözümlerinde en büyük çözüm ortağı unvanını da korumaya devam ediyor. Verilerin korunmasının öneminin arttığı bu dönemde kurumların gerçek verilerini korumasında elzem olan bu ürünü geliştirdik çünkü kişisel bilgiler taşıyan verilerin, geliştirme esnasında ve test ekiplerinden korunması için değiştirilmesi gerekmekte. Micro Focus SDM ürünü ile birlikte yurtiçi ve yurtdışında çeşitli kuruluşların test verisi yönetiminde yaygın olarak kullanılmasını bekliyoruz.”

Kafein Teknoloji P&P Müdürü M. Ersin Bitirgen ise gerçek verilerin güvenlik ve mevzuat kaygıları nedeniyle genellikle bir test sisteminde kullanım için uygun olmamasının ürünü geliştirmelerinde etkili olduğunu belirtti. Bitirgen, “Ürünümüz gerçek verilere benzer test verilerinin güvenli şekilde oluşturulması, taşınması ve değiştirilmesi ihtiyacına çözüm bulmak için geliştirildi. Kurumlar gerçek verilere benzer verilerin oluşturulması için oldukça zaman harcamakta. TDM ürünümüz ise kurumlara iş verimliliğini artırmalarına ve maliyet avantajı sağlamalarına yardımcı olacak” dedi.

2018’DE HALKA AÇILDI

2018 yılında borsada işlem gören ilk yazılım şirketi olan Kafein Teknoloji 600’ün üzerinde ekibiyle bankacılık, telekom, turizm, hizmet, perakende ve sigortacılık sektörlerinde ulusal ve global kurumların teknoloji yazılımı ve yönetimi alanındaki ihtiyaçlarına cevap veriyor. Kafein Teknoloji iştirakleri arasına siber güvenlik alanında uzman Karmasis’i katarak ve biyometrik teknoloji alanında lider kurumlardan Papilon Savunma’ya yatırım yaparak hizmet alanını genişletmeye devam ediyor.