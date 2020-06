Sıhhı tesisat teknolojileri üreten Geberit, Gürcistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Irak, Özbekistan ve Tacikistan’a da Türkiye’den hizmet veriyor. Geberit Türkiye Genel Müdürü Ufuk Algıer, “2020’de Türkiye pazarındaki daralmayı bu ülkelerdeki büyümeyle telafi edeceğiz. 2020 ve 2021’de hedefimiz yüzde 15 büyüme” diyor.

Temelleri 1874’te atılan İsviçre merkezli Geberit Grup, Avrupa’da sıhhi tesisat sektörünün lideri konumunda bulunuyor. 2019’da 3,1 milyar İsviçre Frangı (CHF) ciroya ulaşan, 50 ülkede 12 bin çalışanıyla faaliyet gösteren grup, globaldeki 29 üretim tesisiyle iş süreçlerini yönetiyor. Geberit, Türkiye’de ise 2002’den bu yana varlığını sürdürüyor.

Geberit Türkiye Genel Müdürü Ufuk Algıer, gömme rezervuarı Türkiye ile ilk kez tanıştıran marka olduklarını söylüyor.

“Geberit Pluvia çatı drenaj sistemi, duş kanalları, AquaClean dediğimiz elektronik yıkama sistemli klozetler de Türkiye’ye getirdiğimiz ilklerimiz arasında.

Fotoselli ürünlerimiz de ilk niteliğinde” diyen Algıer, vitrifiye ürünleriyle 2019 sonunda bu pazara da dâhil olduklarını kaydediyor.

2019’u yüzde 14 büyüyerek kapattıklarını, kârlılığı yaklaşık 5 puan ileri taşıdıklarını aktaran Ufuk Algıer ile şirketin 2020 hedeflerini ve iş planlarını konuştuk.

Geberit’i tanıyabilir miyiz?

Temellerini 1874’te Albert Gebert’in attığı Geberit, 1905’te ahşap dış kaplamalı ve kurşun armatürlü ilk rezervuarı çalışır hale getirerek 1912’de patentini aldı. Avrupa’da sıhhi tesisat sektörünün lideri konumundaki Geberit Grup, Avrupa’daki hemen hemen tüm ülkelerde de sıhhı tesisat ve vitrifiyede sektör lideri olarak varlığına devam ediyor.

Kaç ülkede varsınız?

Geberit, altısı denizaşırı ülkelerde olmak üzere 29 üretim tesisiyle tüm iş süreçlerini yönetiyor. Genel merkezi İsviçre’de bulunan Geberit; 50 ülkede, 12 bin çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Küresel ölçekte pazar çeşitliliği olmasına rağmen gelirlerinin yüzde 90’ına yakınını Avrupa’dan elde ediyor.

Global cironuz nedir?

Geberit’in global cirosu vitrifiye ürünleri gelmeden önce 1,4 milyar İsviçre Frangı idi. Sanitec isimli vitrifiye şirketi satın alındıktan sonra 2,8 milyar İsviçre Frangı’na ulaşan global ciro, 2019 sonunda 3,1 milyar İsviçre Frangı’na çıktı. Operasyonel kârlılıklarımız da yüzde 30’lara yükseldi. Geberit, SIX Swiss Exchange’de listelenmiş Geberit hisseleriyle 2012’den beri Swiss Market Index’te yer alıyor.

Ne zamandan beri Türkiye’de faaliyet gösteriyorsunuz?

Geberit, Türkiye pazarına ilk olarak distribütörlükle girdi, 2002’de İsviçre yatırım yaptı ve Türkiye ofisini açtı. Türkiye’de jenerik bir isme sahibiz. Adet bazlı yüzde 89 gibi bir pazar payımız var.

Ama ortalama birim fiyatlarımıza baktığınızda rakiplerimizle en az bir buçuk kat gibi bir farkımız var. Ürünlerimizi 25 yıl yedek parça bulundurma garantisiyle müşterilerimize ulaştırıyoruz. 10 kişiyle başladığımız serüvenimizde, bugün yaklaşık 40 kişiyiz.

Ürün ve hizmetlerinizden bahseder misiniz?

Gömme rezervuarı Türkiye ile ilk kez tanıştıran marka biziz. Türkiye’de ilk gömme rezervuar projemizi Kalyon Otel’de uyguladık. Türkiye pazarına ilk defa giren ürünlerden biri de Geberit Pluvia çatı drenaj sistemi ve duş kanalları oldu.

Duş kanallarını; daha hijyenik, daha esnek, temizlemesi daha kolay ve daha kullanışlı şekilde tekrar tasarladık. AquaClean dediğimiz elektronik yıkama sistemli klozetler de Türkiye’ye getirdiğimiz ilklerimiz arasında. Diğer ilk niteliğindeki ürün de fotoselli ürünlerimiz.

Büyüme stratejinizde hangi ürün grubu başı çekiyor?

Türkiye pazarı, inşaat sektörünün büyümesiyle doğru orantılı hareket ediyor. Türk tüketicisini cezbedecek vitrifiye ürünlerimizle 2019 sonunda bu pazara da dâhil olduk. Böylece artık daha geniş ürün gamıyla hizmet verebiliyoruz.

Üç farklı segmentte banyo ürün grubunun yer aldığı seri cirolarımıza da yansıdı. Tasarımı fonksiyonla buluşturan Citterio, iCon ve Smyle sunduğu tasarım, malzeme ve renk çeşitliliğiyle oldukça yenilikçi bir ürün grubu.

Bayi sayınız nedir?

B2B çalışan bir marka olduğumuz için tüketicimiz ağırlıklı olarak mimar, mühendis, tesisatçı gibi sektör profesyonelleri. Son tüketiciye ulaştığımız kanal ise bayiler ve bayilerimizi de tüketici olarak kabul edebiliriz. 98 adet banyo bayimiz, 22 adet uygulama bayimiz var. Türkiye’de tüm bölgelerde hizmet veriyoruz. Olmadığımız

yerlerde ise bayilerimizin alt bayileri hizmet veriyor.

2019, nasıl geçti?

2002’den bu yana ürün yelpazemizi artırarak bugüne kadar gelen markamız, inşaat malzemelerinde özellikle premium segmentteki pozisyonunu sağlamlaştırarak hareket etmeyi başardı. 2019’u özellikle ihracat aktiviteleriyle yüzde 14 büyüyerek kapattık. Bu büyümeyle kârlılığımızı yaklaşık 5 puan ileri taşımayı başardık.

2020 hedefleriniz nasıl şekilleniyor?

2020’nin başında vitrifiye ve banyo mobilyalarının satışlarına başladık. Burada seri sayısını artıracağız. Hedefimiz; gömme rezervuarlar tedarik ettiğimiz projelerin en az yüzde 20’sine bu ürünleri satabilmek. Bu ürünlerle ciromuzu yukarılara taşımayı planlıyoruz. 2020’de ve 2021’de yüzde 15 büyüme hedefimiz var. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Samsun gibi illerde yeni show-room konseptiyle ürünlerimizi sergileyeceğiz. Showroom konseptini artırmak istiyoruz.

Yurtdışı planlarınız neler?

Gürcistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Irak, Özbekistan, Tacikistan’a Türkiye’den hizmet veriyoruz. 2020 hedefimiz, bu ülkelerdeki aktif müşteri sayımızı artırmak. Türkiye pazarındaki daralmayı bu ülkelerdeki büyümeyle telafi edeceğiz.

İnşaat sektörünün gelişmekte olduğu bu pazarlarda coğrafi yayılım ve pazarlama faaliyetlerine odaklanmayı planlıyoruz. Özellikle Azerbaycan pazarının hareketliliği önemli bir şans. Küresel marka olma gücümüz, ekonomideki yavaşlamaya karşı en önemli kozumuz.

“MEKANLARI HİJYENİK HALE GETİRİYORUZ”

ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİ

Otomasyon sistemlerine yatırım yapıyor, AR-GE destekli inovasyonun, sürdürülebilir büyümenin en önemli parçası olduğuna inanıyoruz. Geberit, globalde her yıl cirosunun yaklaşık yüzde 3’ünü AR-GE için kullanıyor. 2019’da AR-GE gideri 77 milyon İsviçre Frangı oldu.

Son mali yılda, 29 patent başvurusunda bulundu. Avrupa’daki üniversitelerle işbirliği içinde yeni teknolojilerimizle ilgili araştırma projeleri üzerinde çalışıyoruz.

FOTOSEL TEKNOLOJİLER

Önümüzdeki yıllarda hijyen açısından zirvede olan ürünler hayatımızda olacak. Buna banyo mekânlarının da ayak uydurdu. Akıllı klozetlerden kumanda kapaklarına kadar her şey sensörlerle buluştu. Her gün binlerce insanı ağırlayan genel mekânların her 6,5 santimetrelik alanında her saat 500 bin bakteri ürüyor.

Biz de açma ve kapamada bataryaya dokunma gerektirmeyen Piave ve Brenta lavabo bataryalarını gamımıza ekledik. Bu farkındalıkla fotosel teknolojileriyle genel mekanları hijyenik hale getirdiğimiz gibi su kullanımında da tasarruf sağlıyoruz.”