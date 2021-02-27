Genç girişimci Özge Akçizmeci Üstün tarafından 2017 yılında kurulan Wizsight, geçtiğimiz ay İngiltere merkezli online pazar araştırma ve veri analitiği şirketi YouGov tarafından satın alındı.

Özlem Bay Yılmaz

obay@ekonomist.com.tr

Genç kadın girişimcinin kurduğu şirket uluslararası devlerin gözünden kaçmadı. Sabancı Üniversitesi Ekonomi Programı mezunu Özge Akçizmeci Üstün’ün 2017 yılında kurduğu Wizsight, geçtiğimiz ay İngiltere merkezli online pazar araştırma ve veri analitiği şirketi YouGov tarafından satın alındı.

40 ülkede ofisi ve 3 bin 300 müşterisi olan You-Gov’un Türkiye’de büyük hedefleri olduğunu belirten YouGov Türkiye Genel Müdürü Özge Akçizmeci Üstün, “46 ülkede ofisi bulunan ve 3 bin 300’den fazla müşteriye hizmet veren, 136,5 million poundluk ciroya sahip YouGov, Türkiye’ye açılmak istiyordu. Satın almaya o nedenle gidildi.

Biz de Türkiye ofisi olarak YouGov’un sahip olduğu bu gücü arkamıza alarak 2021 yılında Türkiye’de daha da ivme kazanmayı hedefliyoruz” diyor.

YouGov’un Wizsight’ın yüzde 100’ünü satın aldığını söyleyen Üstün, “Ben de YouGov Türkiye’nin genel müdürü olarak görevime devam ediyorum. Wizsight’ta değil ama Ingiltere’de borsaya kote olan You-Gov’da hisse opsiyonum bulunuyor” diye ekliyor.

PROFESYONEL HAYATI

Özge Akçizmeci Üstün’ün girişim öyküsüne gelince… Sabancı Üniversitesi’nin son yılında Erasmus programıyla Hollanda’ya gittikten sonra, yüksek lisansını Belçika’daki K.U.Leuven Üniversitesi’nde Sosyal Politika ve Analiz alanında tamamlıyor.

Amsterdam’da bir yıllık bir bankacılık macerası sonrasında Belçika’da Nielsen’ın bir danışmanlık kolu olan BASES’de pazar araştırması sektörüne başlıyor.

İlk müşterilerin uzun yıllar P&G olması ve çalıştığı ofiste 19 farklı ırktan insanın bulunması, kariyerine ivme kazandırıyor. Sonrasında Polonya’da bir süre çalışıp, Türkiye’ye BASES’in ofisini kurmak üzere 2010 yılında dönüş yapıyor. 2014 yılında ise Fransız menşeili bir araştırma şirketi olan IPSOS’ta üç yıl direktör olarak hem Türkiye’de hem de İsviçre’de çalışıyor.

Ardından da 2017 yılında Poltio’nun ortağı olup eş zamanlı Wizsight’ı kuruyor. Dört kadrolu çalışanı olan ve 20 ülkede faaliyet gösteren Wizsight’ı, YouGo’ya satışının ardından ise YouGov Türkiye’nin genel müdürlüğüne getiriliyor.

68 MARKAYA HİZMET VERİYOR

Wizsight olarak farklı yanlarının kalıplaşmış marka ölçüm çalışmalarının dışına çıkmaları ve hem marka bakış açısı hem de tüketici profillemeleri açısından farklı bir araştırma anlayışı getirmeleri olduğunu dile getiren Üstün, şunları anlatıyor: “Wiz-sight’ın doğmasındaki ana etmen de bu. Yaygın kullanılan iş modellerinin hantallığı

hem hizmet alan markaların hem de araştırma şirketlerinin aslında daha efektif sonuçlar alabilmesini engelliyordu. Doğru hedef kitleye doğru mesajı verebilmenin ilk adımı, onları iyi anlayabilmekten geçiyor.

Ezber bozan bir anlayışla yenilikçi bir bakış açısına sahip olan Wizsight’ı kurdum. Aynı bakış açısını taşımamız bizi YouGov ile buluşturdu. Wizsight’ın üç yıl gibi kısa bir sürede 20 ülkede 68 markaya hizmet veren bir şirket haline dönüşmesi ne kadar doğru yolda olduğunu gösteriyor.”

ÜÇ MADDEYE ÇÖZÜM

Profesyonel hayatta en son işi IPSOS Genevre’de P&G için çalışmak olan Özge Ak-çizmeci Üstün, bu süreçte araştırmanın üç kanayan yarası olduğunu anladığını söylüyor ve ekliyor: “İlki sektör olarak yeterince hızlı değiliz. İkinci olarak, bazı sorular beyan usulü olduğu için abartı, bazen de yanlış cevaplara çok açık. Son olarak ise dijitalde olup biten pazarlama aktivitelerini yeterince verimli ve doğru takip edemiyoruz.”

Üstün, Wizsight’ı kurduğunda bu üç maddeye çözüm aramaya çalışıp, eğlenceli test tipi kurgularla insanların tam kafasındakini söylemesine olanak veren testler kurgulayarak araştırmaları gerçekleştirdiklerini belirtiyor.

DÖRT ÖDÜL ALDI

Buna ek olarak hantal olan araştırma dilini daha samimi hale getirdiklerini dile getiren Üstün, “En önemli kısımlardan biri de reklam ve medya planlama ajanslarıyla iş birliği yapıp daha önce dünyada bile henüz kullanılmamış modellerle sosyal medyadan hedefleme yöntemiyle araştırmalar yapıp dijital etkinlikleri ölçtük.

Bu yöntemler bize 2020 yılında juri özel ödülü de dahil olmak üzere Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin (TUAD) Baykuş ödüllerinde dört ödül getirdi” diye anlatıyor. Wizsight başından satın alma teklifleri ile karşılaşmış.

Daha önce de başka bir İngiliz firması ile ortaklık konuları gündeme gelse de o zaman doğru zamanlama ve doğru firma olduğuna inanmamış Üstün.

14 aylık bir flört döneminin ardından satın almanın gerçekleştiğini söyleyen Üstün, “Şu anda YouGov Türkiye’nin genel müdürüyüm. İleride de muhtemelen rolüm daha da genişleyecektir diye düşünüyorum” diyor.

ASIL İŞİNDEN YOLA ÇIKTI

İş fikri arayışları sonucunda aslında işini sevdiğini ama onu başka türlü yapmak istediğini anladığını ifade eden Üstün, şunları anlatıyor: “Odağımı kendi sektörüme nasıl bir yenilik getiririm sorusuna yönelttim.

Birçok yardımcı kitap okudum ama benim için en faydalı olanlar Seth Godin ile W. Chan Kim ve Renee Mauborgne’ın ortaya attığı ‘Blue Ocean’ bakış aşısı oldu.

Kuruluş aşamasında ise aslında kişiliğimin tersi bir şekilde adım adım ve çok sakince ilerledim. Her bir aşamayı önceden tasarladım, içime sinen bir ismin oluşması bile dört ayımı aldı.”