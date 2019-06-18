Ürünü olan girişimciyi destekleyecek

Haziran 18, 2019 0 Yorum 58 Okunma
Ürünü olan girişimciyi destekleyecek

Erken aşama girişimlere yatırım yapan StartersHub, yeni dönemde stratejisini değiştirdi.

Hedefi global pazarlara ulaşmak olan girişimlere yatırım konusunda öncelik verilecek.

Ürünü piyasaya çıkmış ve gelir elde etmeye başlamış girişimcilere destek sunulacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.




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