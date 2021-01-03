Temelleri 11 yıl önce atılan Erin Motor, Türkiye’nin ilk yerli motor üreticilerinden biri. Şirket ürettiği motorları iç piyasanın yanı sıra Nijerya, Cezayir, Moritanya, Romanya, Arnavutluk’a ihraç ediyor.

Yılda bin adetin üzerinde satış yaptıklarına dikkat çeken Erin Motor Genel Müdürü Ersin Şahin, 2,5 milyar dolarlık motor ithalatının önüne geçmek için bu girişimi yaptıklarını söylüyor.

Levent Gökmen Demirciler

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Erin Motor, 4 milyar dolar yatırımla kuruldu ve yüzde 100 özgün Türk tasarımı yerli motor üretiyor. Bu motorlar jeneratörlerde, tarım sulama alanlarında ve balıkçı teknelerinde kullanılıyor. Necmettin Erbakan’ın piyasaya sunduğu pancar motordan sonra ilk defa bir Türk markası, yüzde 100 yerli üretimle müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Motorlar Nijerya, Cezayir, Moritanya, Romanya, Arnavutluk’a ihraç ediliyor. Markanın İstanbul Esenyurt’taki 10 bin metrekarelik fabrikasında 42’si beyaz yakalı olmak üzere 242 kişi istihdam ediliyor.

Erin Motor Genel Müdürü Ersin Şahin ile şirketi ve çalışmalarını konuştuk.

Böyle bir yatırım yapmakla neyi hedeflediniz? Hangi ürünleri üretiyorsunuz?

2,5 milyar dolarlık motor ithalatının önüne geçmek için motor üreticisi olmaya karar verdik. Üretilen motorlar tek silindirli, dizel ve 4 silindirli doğalgazlı olmak üzere motor çeşitlerimiz mevcut. Ömür boyu garanti sunulan motorlar, Sanayi Bakanlığı tarafından onaylı Tasarım Merkezi’ne de sahip. Çevreyle dost, yüzde 20 yakıt tasarruf sağlayan ve sessiz çalışan motorlarımızla ön plana çıkıyoruz.

Erin Motor’un kuruluşundan bahseder misiniz?

Erin Motor 4 milyar dolar yatırımla kuruldu. Yüzde 100 özgün Türk tasarımı yerli motor üretiyoruz. İstanbul Esenyurt’taki 10 bin metrekarelik fabrikamızda 42’si beyaz yakalı olmak üzere 242 kişiyi istihdam ediyoruz. Bu motorlar jeneratörlerde, tarım sulama alanlarında ve balıkçı teknelerinde kullanılıyor.

Necmettin Erbakan’ın piyasaya sunduğu pancar motordan sonra ilk defa bir Türk markası, tamamı yerli üretimle müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Geliştirilen motor 366 parçadan oluşuyor. 11 yıl önce temelleri atılan ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte SANTEZ projesi kapsamında olan Erin Motor, şimdiye kadar doktora, yüksek lisans tezlerine konu oldu.

İlk defa üç yıl önce piyasaya sunulan motorların ihracatı o yıl başladı. Motorlar Nijerya, Cezayir, Moritanya, Romanya, Arnavutluk’a ihraç ediliyor. Ömür boyu garanti sunulan motorlar, Sanayi Bakanlığı tarafından onaylı Tasarım Merkezi’ne de sahip. Çevreyle dost, yüzde 20 yakıt tasarruf sağlayan ve sessiz çalışan motorlarımızla ön plana çıkıyoruz.

Yeni yatırımlar olacak mı?

Fabrikamız İstanbul, Esenyurt bölgesinde ve yatırımlarımız devam etmekte. 10 bin metrekarelik bir alan üzerinde üretim gerçekleştiriyoruz. Yılda bin adetin üzerinde üretimimiz var. Yeni yatırımlarımız olacak. Şu an fizibilite çalışmalarımız devam ediyoruz. Fabrikamızın metrekaresini büyütmek istiyoruz.

Cironuzun ne kadarını ihracat oluşturuyor? Hedeflerinizi tutturma konusunda hangi noktadasınız?

Şirketlerimizin toplam cirosunun yüzde 86’sı ihracattan geliyor. Erin Motor için hedefimiz yüzde 51 oranında ihracatı yakalayabilmek ardından bu rakamı yüzde 70’lere getirmek. Bugünün dünyasında katma değerli üretim yapmayı hedefliyorsanız pazar hedefinizin tüm dünya olmalı. Aksi halde maliyetlerinizi düşürmeniz ve rekabet etmeniz oldukça zor.

Kaç farklı ürününüz var?

Erin Motor’un kuruluş amacı içten yanmalı motorlar geliştirmek ve üretmek ancak motorumuzun kullanıldığı alanlarda son mamul üretimimiz de var. Bunlar jeneratörler, zirai sulama pompaları ve marin motorlar. Bu üç üründen en çok jeneratör ihraç ediyoruz.

Kaç ülkeye ihracatınız var? Hedef pazarlarınız hangileri?

Şu an için altı ülkeye ihracatımız oldu. Ancak iki farklı segmentteki ürünlerle Afrika ve Amerika pazarlarına açılmak istiyoruz. Daha önce tecrübemiz olmayan Amerika pazarı, bizim için de iyi bir meydan okuma olacak. Pazarların önceliklerini belirleyerek bu pazarlara özel ürünler ile hedef pazarlara açılıyoruz. Afrika pazarına bakımı kolay, zor koşullarda uzun süre çalışmak üzere tasarlanmış bir motor ve jeneratör ile girerken, Amerika pazarına girmeyi planladığımız ürün bambaşka bir pazara hitap edecek.

Sektörünüzden bahseder misiniz?

Maalesef, ülkemiz içten yanmalı motor ihracatında halen cari açık vermekte ve sektörümüz uzun yıllar ara verildikten sonra son 10 yılda yapılan yatırımlarla yeni yeni ayağa kalkmakta. Umarım önümüzdeki beş yılda ticaretin seyrini ithalattan ihracata doğru değiştireceğiz.

Ürettiğimiz ürünler şu an yüksek katma değerli ürün klasmanında çünkü or-ta-yüksek teknoloji ürün geliştiriyoruz. Sektörümüzde öncü konumdayız. Çünkü ne yazık ki sektörümüzde üreticiler yok denecek kadar az ve bizim en büyük farkımız sürekli inovasyon yapmamız.

AR-GE ve inovasyon için neler yapıyorsunuz?

Erin Motor’un kuruluş felsefesinde özgün motor tasarımı ve üretimi amacı var. Bu sektöre giriş amacımız yüksek katma değerli ürün üretmek ve ilk günden bugüne AR-GE faaliyetlerine ciddi bir kaynak ayırıyoruz. Haziran 2019’da kurduğumuz AR-GE merkezimizde çok önemsediğimiz dört farklı proje mevcut. Bu ürünlerin tamamı ülkemizde ilk kez üretilecek ürünler olacak.

İhracat desteklerini yeterli buluyor musunuz? Neler yapılabilir?

İhracatın önündeki en büyük engelin bürokrasi olduğunu düşünüyorum. Aksi halde yurtdışında rekabetin ilk koşulu kaliteli ürünü doğru fiyattan pazara sunabilmek. Bunun da en önemli faktörü sürekliliği sağlayabilmeniz. Süreklilik sağlanacak noktada tek seferlik devlet desteklerinin etkisinin sanıldığı kadar büyük olmadığına inanıyorum.

Burada devletin üzerine düşen en büyük görev kaliteli insan kaynağını iyi eğitim politikaları ile desteklemek ve öncelikle ihracat yapmasını istediğimiz sektörlere iç talebi oluşturmak. İç talepte yaratılacak hacim ile yurtdışında daha rahat rekabet edebileceğimizi düşünüyorum.

Covid-19 iş görüşmelerini sanal ortama taşıdı. Süreç ihracatınıza katkı sağladı mı?

İş görüşmelerinin sanal ortama taşınmasının kimi işlerimize faydası kimilerine de zararı oldu. Öncelikle gereksiz toplantıların ortadan kalması ve kimi problemlerin online toplantılarla hızlı bir şekilde de çözülebileceğini görmek verimliliği kesin olarak arttırırken kimi özel durumlarda yüz yüze bir saatlik bir toplantı ile çözebileceğiniz bazı problemlerin de uzadığına şahitlik ediyoruz. Ancak ben genel olarak online görüşmelerin ciddi bir verim artışı getirdiğine inanıyorum.

“TÜRK MALI ALGISINA KATKI SAĞLIYORUZ”

“Türk malının algısını güçlendirmenin en iyi yolu müşterinize kaliteli ürün ve sonrasında kaliteli hizmet vermek. Bu iki kriteri sağladıktan sonra zaten gerisi kendiliğinden gelecektir. Biz firma olarak her iki hususa da son derece önem veriyoruz. Satışını yaptığımız tüm ürünlerin arkasındayız.”