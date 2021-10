Pandemi döneminde büyümesini hızlandıran Türkiye’deki yerli ödeme sistemleri, yeni dönemde hedef büyütüyor. Bu alandaki ekosistem yeniden şekilleniyor. Sektörün Merkez Bankası tarafından regüle edilmesiyle birlikte açık bankacılığa ilişkin düzenlemeler yürürlüğe girdi.

Sektörde yatırımların ve yurtdışına açılımın artması bekleniyor.Pandeminin vurduğu 2020 yılı ile birlikte dünya, son yüzyılda hiç yaşamadığı bir felaket olan Korona virüsü salgını ile tanıştı.

Bu salgın çok kısa bir sürede iş ve sosyal yaşamı derinden etkiledi. Hayattaki birçok alışkanlık değişmek zorunda kaldı. Bu değişen/gelişen alışkanlıklardan bir tanesi de insanların satın alma eğilimleri olurken, e-ticaret ise hızla gelişmeye başladı.

YENİ İŞ MODELLERİ

Teknolojide hızlı gelişim ve yaygınlaşma, e-ticaret’teki iş modellerini zaten değiştirmeye başlamıştı. Yapay zeka gibi teknolojiler ticareti ve tüketici alışkanlıklarını yeniden şekillendirme başladığı günümüzde, Korona virüs salgını bu süreci hızlandırdı.

Bugüne kadar pek çok kesim tarafından “alternatif” bir kanal olarak görülen e-ticaret, artık “asıl” kanal olarak görülüyor. Müşterinin dijital kanallarda daha fazla zaman geçirdiği günümüzde ödeme sistemlerinin de farklı bir noktaya taşınması ile her an her yerden her koşulda hizmeti de mümkün kılıyor.

Dijital dünya, her sektör gibi ödeme sistemlerinde de kuralları değiştiriyor. Büyüyen dijital verileri yapay zekadan da destek alarak analiz etmek, müşteri hizmetleri tarafında VR, AR gibi teknolojileri devreye almanın yanı sıra yepyeni dijital ödeme sistemleriyle müşterisini tanıştırmak bugün her finans kuruluşunun zorunluluğu oldu.

ESKİ YÖNTEMLER GERİDE KALIYOR

Mobil ödeme sistemleri, dijital alışveriş ekosistemleri kullanıcı deneyimini daha da kişiselleştiriyor ve iyileştiriyor. Dijital dünyanın yeni ödeme sistemlerinin yanı sıra dijital para da oluşan yeni kavramlar arasında.

Bunlardan en popüler olanlarından Blockchain teknolojisi, dijital/ sanal para birimi yerine de geçebilecek bir finansal işlem sistemi. Bitcoin ise kağıt paranın yerine geçecek olan bir dijital para birimi. Ödeme sistemleri alanında tüm bu gelişmelere uyum sağlayıp dönüşmek yüksek dijital performansı ve dijital olgunluğu da beraberinde getiriyor.

Artık tüketiciler, finansal işlemlerinde, eski yöntemlere göre çok daha hızlı ve efektif çözümler ve sonuçlar sunan fintechleri tercih ediyor. Fintech girişimleri, bankacılık ve finans sektörüne ait işlemlerin çok daha az maliyetle ve çok daha etkin şekilde gerçekleştirilmesine izin veren çözümlerle finans ve iş dünyasının işleyiş şeklinde köklü değişikliklere yol açıyor.

Bu girişimler, kişiler arası para gönderimleri ve pek çok farklı finans işleminde bankalar karşısında güç kazanarak pazarda ciddi pay ve söz sahibi olmaya başladı. Zira pandemi döneminde yenilikçi, temassız ve dijital ödeme modelleri yaygınlaştı.

Fintech şirketleri, mevcut ürünlerinde, hizmetlerinde ve politikalarında değişiklik yaparak pandemiye yanıt verdi. Ek ödeme kanalları geliştirdiler ve devreye aldılar, ürünlerinde ya da hizmetlerinde değişikliğe gittiler.

Bu anlamda son yıllarda yerli ödeme sistemleri girişimlerinde exit’lerin ya da şirketlere yapılan yatırımların sayısının da arttığına tanık oluyoruz.

Bu alanda işbirliklerinin, yatırımların artması beklenirken, pek çok şirket de bu yıl için hedeflerine yurtdışı pazarlara açılımı koydu. Biz de Türkiye’nin önde gelen yerli ödeme sistemleri girişimlerinin büyüme hedeflerini araştırdık.

AKTİF KULLANICI ARTIYOR

2012 yılında yerli bir fintech girişimi olarak kurulan ininal, kısa zamanda başarılı büyüme grafiği ile dikkat çekti ve 2016’da Multinet UP tarafından çoğunluk hissesi satın aldı.

20 binden fazla noktada ön ödemeli kartı ve tüm akıllı telefonlar için de cüzdan uygulamasını sunan ininal, kartlarıyla 75 binden fazla perakende ve ATM noktalarından bakiye yüklenebiliyor.

1 milyonu aktif 4 milyon kullanıcılarının bulunduğunu ve 14 milyon kurumsal müşteriye hizmet verdiklerini belirten ininal CEO’su Hakan Gonca hedeflerini şöyle anlatıyor: “Bu yıl mikro kredi, hisse alım-satımı, altın, dolar, Euro hesapları ve yurtdışı para transferi gibi temel finansal ihtiyaçlara cevap veren özellikleri hayata geçireceğiz.

Aktif kullanıcı sayımızı da 1,5 milyon adede çıkarmayı hedefliyoruz. Yurtdışındaki potansiyel büyüme odaklarını araştırıp, markamızı hedef bölgelere taşıyacağız.

200 MİLYON TL YATIRIM

Papara, hesaba her bankadan para yatırabilmeyi, istenilen kişiyi rehberden seçip para gönderebilmeyi, bunları yaparken de hiçbir ücret ödenmemesini sağlıyor.

Bugün itibarıyla 6,5 milyon kullanıcıya ulaştıklarını ve bine yakın işyerine kurumsal ödeme hizmetleri sunduklarını söyleyen Papara Kurucusu ve CEO’su Ahmed Faruk Karslı, platformda her ay 300 binden fazla kullanıcının hesap açtığını belirtiyor.

2021 yıl sonu itibarıyla 10 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Karslı, “Orta Avrupa pazarına açılacağız. 2021’de Almanya, Avusturya, İsviçre, Fransa ve Hollanda’da faaliyete başlamayı hedefliyoruz. Global hisse senedi piyasalarına erişim imkânı tanıyacağız. Yıl genelinde ödeme sistemleri alanında 200 milyon liralık yatırım planımız var” diyor.

LİTVANYA’YA AÇILACAK

Şu an 20 binin üzerinde cüzdan ve sanal POS müşterisi kullanıcısı bulunan Sipay’ın yıl sonu hedefi ise bu rakamı 250 bine ulaştırmak. Litvanya’da bir ödeme kuruluşu için lisans başvurusu yaptıklarını ifade eden Sipay Genel Müdürü Semih Muşabak, bu yıl faaliyete başlayacaklarını söylüyor.

Muşabak, “Bir diğer hedefimiz ise 2021 yılında ön ödeme kartlarımızı kullanıcılar ile buluşturmak. Cüzdan uygulamamız ve ön ödeme kartlarımız ile dünyanın her yerinde rahatlıkla kullanım avantajı sağlamayı hedefliyoruz.

Müşterilerimizin kart, sanal POS, cüzdan gibi ödeme yöntemlerini tek çatı altında toplayarak verimli kullanımı sağlayacağız” diyor.

YENİ MARKASIYLA BÜYÜYECEK

Online ödeme geçidi, akıllı işlem yönlendirme, kart saklama, sahtecilik önleme gibi yapay zeka destekli birçok servisi, tüm banka ve ödeme kuruluşlarına sunan Mobilexpress, 2020 yılında Collective Spark liderliğinde 2 milyon dolarlık bir yatırım aldı.

Bu yatırımın ardından yeni finansal teknoloji girişimi Lidio markasının da temelleri atıldı. 2020 yılı sonu itibariyle platform üzerinde kayıtlı 38 milyondan fazla kredi kartı ile 28 milyon tekil kullanıcının ödeme işlemlerine aracılık edildi. Mobilexpress platformu üzerinde 20 milyar TL’nin üzerinde, 132 milyon adet işlem gerçekleşti.

Mobilexpress’e üye kullanıcısı sayısı 1,5 milyona yaklaştı. Mobilexpress CEO’su ve Lidio Kurucu Ortağı ve CEO’su Emre Güzer, “Yurtdışından Türkiye’ye ürün ve hizmet sunan işletmelerle de iş birlikleri yapacağız. olacak.

Bu servislerin tamamını Lidio çatısı altında toplayacağız. İnternet üzerinden havale/EFT, kredi ile ödeme gibi servisleri herkesin erişimine açacağız” diyor.

FARKLI SEKTÖRLERİ ETKİLİYOR

Öte yandan, farklı pek çok sektörde de sanal ödeme sistemleri uygulamaları artıyor. Akaryakıt ödemelerinde dijital inovasyon sunmayı hedefleyen Zülfikarlar Holding bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Petrolleri de bunlardan biri. Şirket, TP Mobil uygulaması aracılığı ile yeni bir çözüm sundu.

TP Mobil uygulamasını tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap verecek bir ekosisteme dönüştüren şirket, tüketicilere anında, kefilsiz, banka hesabı olmadan hazır limit başvurusu ile hemen akaryakıt alıp sonra ödeyebilecekleri bir çözüm sunmaya başladı. TP Mobil’in “Şimdi Al, Sonra Öde” çözümünün Colendi, TurkPara ve Visa iş birliğiyle geliştirildi.

TP Mobil’in web sitesinde yer alan bilgilere göre uygulama ile birlikte mobil ödeme yöntemleri ile araçtan inmeden ödeme, anında size özel tanımlanan hazır limit ile yakıt ödeme, dijital cüzdan ile alışveriş imkanı, araç bilgilerini kaydederek yanlış yakıt dolumunu önleme, size en yakın istasyonu bulabilmeniz için navigasyon hizmeti, işlem ücreti olmaksızın dijital cüzdanınıza kredi kartı yoluyla para yükleme, işlem ücreti olmaksızın cüzdanlar arasında para transferi ve QR kod ile para transferi gibi yapabiliyorsunuz.

Günümüzde dijital çağın dinamiklerine uygun olarak her sektörün, uzman olduğu iş alanına ek olarak ödeme çözümleri geliştirip tüketicilerin hayatına ve ihtiyaçlarına daha kapsayıcı ve bütüncül çözümler sunmaya odaklandığını dile getiren Zülfikarlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari, bu çerçevede Türkiye Petrolleri olarak TP Mobil uygulamaları üzerinden başlattıkları “Şimdi Al, Sonra Öde” ile Türkiye akaryakıt sektöründe bir ilke imza attıklarını paylaştı.

Zülfikari, TP Mobil uygulaması ile anında, kefilsiz, banka hesabı olmadan yapacakları hazır limit başvuruları ile akaryakıtlarını hemen alıp ödemesini sonra yapabilecekleri, yani akaryakıt ödemelerini erteleyebilecekleri bir sistem sunduklarını dile getirdi.

FİNANSTA İLK BEŞİ HEDEFLİYOR

Farklı büyüklükteki şirketlere güvenli sanal POS hizmeti ve yapay zeka tabanlı ödeme teknolojileri sunan iyzico’nun 50 bin kurumsal müşteri ve 2 milyonu aşan bireysel müşterisi bulunuyor. iyzico’da yılda 15 milyar TL’nin üzerinde işlem hacmi gerçekleştiriliyor.

2018 yılında IFC, Vostok Emerging Finance ve Amadeus Capital’den 4 milyon dolar yatırım alan şirket, 2019’da da 165 milyon dolara exit gerçekleştirdi. PayU ile ortaklığıile birlikte Türkiye’nin EMEA bölgesindeki en büyük pazarlardan biri haline geldiğini vurgulayan iyzico PayU Türkiye CEO’su Barbaros Özbuğutu, “Hedefimiz Türkiye’nin en büyük beş finans kuruluşu arasında yer almak” diye konuşuyor.

