Yurtdışından 24 işbirliği teklifi - Ekonomist

Yurtdışından 24 işbirliği teklifi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) şubat ayı içerisinde farklı ülkelerden birçok işbirliği teklifi geldi. Sizler için 24 farklı işbirliği çağrısını derledik.
A.B.D
Firma Adı: Anatolia Group Limited Partnership
Adres: 30 E. Georgia St. #414 Indianapolis, IN
Yetkili Kişi: Arif Uğur
Tel: +1.317.478-0896 e-mail: [email protected]
ABD, Indianapolis’de mühendislik, geliştirme, imalat, onarım ve lojistik alanlarında müşterilerinin ihtiyaç duyabilecekleri her konuyla ilgilenmek ve çözüm getirmek için kurulmuş olan ve gelişmiş bir uluslararası ağa sahip olduğu belirtilen Anatolia Group LP Şirketinin; iş dünyasının en prestijli adreslerinden bir tanesi olan INDIANAPOLIS, IN, ABD’de aylık 200 dolara ofis kullanım hizmetleri sunduğu belirtiliyor.
HİNDİSTAN
Firma Adı: Jaya Household Products Private Limited Adres: ‘Poddar Court’ 4th floor, Gate No. 4 18, Rabindra Sarani Yetkili Kişi: Tarashanker Kumar
Tel: +91.33.2225 8056 e-mail: [email protected]
Firmanın rafine toz naftalin (% 99.4 saflıkta) ve 12-38 mm arası güve kovucu naftalin topları (HS 29029040) ihraç etmek istediği bildiriliyor.
Firma Adi: Chemex Organochem Pvt Ltd
Adres: 107, Udyog Kshetra, Link Road, Mulund West, Mumbai, 400080, Maharashtra
Yetkili Kişi: Tejas Thakker Cep Tel: +91.836.9045230 e-mail: [email protected]
Firmanın katkı maddeleri ve kimyasal maddeler ithal etmek istediği bildiriliyor.
HOLLANDA
Firma Adı: De VVereldbazar OG BV Adres: Hamdijk 5,9693 TB Bad
Nieuweschans The Netherlands
Yetkili Kişi: Cemil Güren / Koordinatör & Proje Lideri
Tel: +31.50.2600605 e-mail: [email protected]
Avrupa’da ilk defa Türk iş adamı tarafından Kuzey Hollanda’nın Almanya sınırındaki Groningen şehrinde, İstanbul’daki Kapalıçarşı’dan esinlenerek kendisine ait 100 bin m2’lik arazide yapımına başlanan 550 dükkânlı AVM Projesine katılacak yatırımcılar (ortak/ortaklar, inşaat şirketleri, inşaat malzemeleri üreticileri) arandığı bildiriliyor.
Firma Adı: SpaVVorld Hotel
Adres: Hamdijk 5,9693 TB Bad Nieuvveschans The Netherlands
Yetkili Kişi: Cemil Güren / Koordinatör & Proje Lideri
Tel: +31.50.2600605 e-mail: [email protected]
Kuzey Hollanda’nın Almanya sınırında 625 metre derinlikte yüksek kaliteli termal suyu bulunan, yurttaşımıza ait 32500 m2’lik arazide, 170 odalı, 4000 m2 subtropic kapalı yüzme havuzlu, 600 adet termal havuzlu, tüm müsaadeleri alınmış Termal SPA Oteli Projesinin satışa çıkarıldığı bildiriliyor.
Firma Adı: Europa&Turkey Trade Çenter
Adres: Hamdijk 5,9693 TB Bad Nieuweschans, The Netherlands
Yetkili Kişi: Cemil Güren Tel: +31.6.46620825 e-mail: [email protected]
Hollanda’da yeni kurdukları Europa & Turkey Trade Center ile Avrupa ile Türkiye arasında gereksinim duyulan her türlü ürün alım ve satımı (ithalat-ihracat), pazar araştırması, şirket kurma ve devamındaki idari ve hukuki işlemleri gerçekleştirme hizmetleri verdiklerini ifade eden yurttaşımız Cemil Güren, Avrupa genelinde şirket kurmak isteyenlere profesyonelce hizmetlerini sunmak istediklerini ve müşterilerinin karşılaştıkları zorlukları aşmada yardımcı olabileceklerini bildiriyor.
ALMANYA
Firma Adı : Seggevvilü Steuerberatung VVİrtschaftsberatung GmbH
Adres: Lise-Meitner-Strafte 6, 40878 Ratingen – GERMANY
Yetkili Kişi: Ömer Yasemin
Tel: +49.2102.9676 810 e-mail: [email protected]
Almanya’nın en büyük nüfusa ve en yoğun yerleşime sahip olan, dinamik bir yatırım ve ticaret bölgesi olan Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) Eyaleti’nde Alman yatırım danışmanı ve mali müşavir ortaklarıyla beraber pazar araştırması, şirket kurma ve devamındaki işlemleri takip ve muhasebesini yapma hizmetleri verdiklerini ifade eden yurttaşımız Ömer Yasemin, Almanya’da Şirket kurmak isteyenlere hizmetlerini sunmak istediklerini bildiriyor.
İSRAİL
Firma Adı: 911 FASHION
Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren
Tel: +972.3.5631020 e-mail: [email protected]
Önde gelen uluslararası markaları İsrail piyasasına tanıtmak amacıyla 2001 yılında kurulmuş olan moda giyim ve aksesuar şirketinin; orta ölçekte üretim yapan şirketlerle iş yapmak istediği bildiriliyor. Şirketin, yüksek kaliteli kumaşlardan kadın giysileri (pamuk, tencel, modal, keten, dokuma kumaşlardan ve viskozlardan ipek, taranmış pamuk, örgü kumaşlarda keçe), erkek giysileri (bomber ceketler, naylon yağmurluklar ve dimi ürünler ve farklı yıkama özelliklerine sahip tişörtler), çocuk giysileri (0-5 yaş) -çocuklar için dokuma giysiler yanı sıra pamuk interlok bebek giysileri üzerine benzersiz uluslararası moda ve yaşam tarzı markalarını temsil ettiği belirtiliyor. İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC) üyelerinden birisi olan şirketle ilk temas, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla yapılacaktır.
Firma Adı : Öpen Aluminum Design Ltd.
Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren
Tel: +972.3.5631020 e-mail: [email protected]
Kamu ve özel sektördeki her türlü inşaatın başından sonuna kadar denetim, mühendislik ve teknik danışmanlık işlerini yürüten girişimci bir müteahhitlik şirketinin; alüminyum / ahşap / ahşap-alüminyum pencere ve kapılar, alüminyum pergolalar, cam vb. ithal etmek istediği bildiriliyor. Şirketin, alüminyum işinde dünyadaki en ileri tedarikçilerin ithal ürünleri dâhil olmak üzere, özel sektörde, apartmanlarda ve lüks villalarda geniş deneyime sahip olduğu belirtiliyor.
İTALYA
Firma Adı : Dİ VITALY S AS
Yetkili Kişi: Marco Naretto
Tel: +39.011.0241515 e-mail: [email protected]
İtalyan Ticaret Odası Derneği’nin hazırladığı bültende; DIVITALY SAS Firmasının gömlek ithal etmek istediği bildirilmektedir.
Firma Adı : MORETTI SPA
Yetkili Kişi: Filippo Fabbrini
Tel: +39.055.962111 e-mail: [email protected]a.com
İtalyan Ticaret Odası Derneği’nin hazırladığı bülteninde; ortopedik ve tıbbi cihazlar ticaretiyle uğraşan MORETTI SPA Firmasının ortopedik ve tıbbi cihazlar imalatçılarıyla bağlantı kurmak istediği bildiriliyor.
İNGİLTERE
Firma Adı : DEBENHAMS RETAIL PLC
Yetkili Kişi: Ben Alexander
Tel: +44.2086.112981 e-mail: [email protected]
Avrupa ürünleri satan bir perakendeci olan DEBENHAMS RETAIL PLC. Şirketinin, yeni ürünler aradığı (moda ürünleri, kol saatleri, parfümler, çakmaklar, fayans, mermer, ahşap zemin döşemeleri, akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, bilgisayar sabit diskleri, TV’ler, klimalar, bisikletler, piller, lastikler vb.) ve farklı ürün çeşitleriyle uğraşan firmalarla işbirliği yapmak istediği bildiriliyor. Üretici/tedarikçilerden kataloglarını göndermelerini isteyen şirketin, uzun vadeli bir işbirliği yapmak istediği ve ödeme politikalarının, teslimattan sonraki 30 gün içinde hızlı bir şekilde ödeme şeklinde olduğu belirtiliyor.
Firma Adı : DEBENHAMS RETAIL PLC
Yetkili Kişi: Ben Alexander / Senior Buyer, Purchasing Dept.
Tel: +44.2086.112981 e-mail: [email protected]
Avrupa ürünleri satan bir perakendeci olan DEBENHAMS RETAIL PLC. Şirketinin, yeni ürünler aradığı (moda ürünleri, kol saatleri, parfümler, çakmaklar, fayans, mermer, ahşap zemin döşemeleri, akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, bilgisayar sabit diskleri, TV’ler, klimalar, bisikletler, piller, lastikler vb.) ve farklı ürün çeşitleriyle uğraşan firmalarla işbirliği yapmak istediği bildiriliyor.
İRAN
Firma Adi: İbrahim Ramazani Adres: Bazirgan
Yetkili Kişi: İbrahim Ramazani
Cep Tel: +90.506.0646467 e-mail: [email protected]
İran’dan toptan Robbi, Mazafati, Piyarum, Zahidi hurması temin eden İbrahim Ramazani, hurma ithalatçılarıyla irtibat kurmak istiyor.
Firma Adı : Golden Fiber Co.
Adres: Hafte tir, Qaem Maqam Farahani str. 021 Tehran – IRAN
Yetkili Kişi: Tannaz Akbari / Correspondence
Tel: +98.912.2995696 e-mail: [email protected]
Firmanın en az 10000 MT/Ay sipariş koşuluyla 70/30 ya da 60/40 LPG ihraç etmek istediği bildirilmiştir. Ödemelerin %100 LC ya da TT olacağı ve sevkıyatın FOB Asaluyeh ve/veya Bandar Abbas limanlarından olacağı belirtiliyor.
MACARİSTAN
Firma Adı: ALX HUNGARY Macar Ulusal Ticaret Ajansı
Adres: İncilipınar Mah. Nişantaşı Sok. Cazibe İş Merkezi No:13 Daire:1301 Şehitkamil / GAZİANTEP Yetkili Kişi: Alper Bakır / İş Geliştirme Müdürü
Tel: +90.342.215 3376 e-mail: [email protected] ALX HUNGARY
Macar Ulusal Ticaret Ajansı tarafından; inovatif tekstil çözümleri üreten bir Macar firmasının işbirliği fırsatı aradığı bildiriliyor. 1998 yılında Budapeşte’de kurulan firmanın, bebek bezi ve yetişkin bezi üreten firmalar için inovatif tekstil çözümleri ürettiği, dokusuz (nonwoven) ve PE filmden baskılı & baskısız, nefes alabilen (brethable) ve nefes alamayan (non breathable) özeliklerde rulo halinde tela (tekstil back sheet) üretimi yaptığı belirtiliyor.
PAKİSTAN
Firma Adı : Win International Services (Pvt) Limited Adres: Office # 03, First Floor, Zahid Iqbal Center Punjab Market, Sector G-13/4 Islamabad – Pakistan, ,
Yetkili Kişi: Waleed Ahmed / Managing Director
Tel: +92.51.2300971;
Cep Tel: +92.333.5255592
Pakistanlı tuz firmasının; sofra tuzu, Himalaya kaya tuzu, endüstriyel tuz, tuz lambaları ve tuzdan yapılmış dekorasyon ürünleri ihraç etmek istediği bildiriliyor.
RUSYA
Firma Adı : FARM TEMIRBULATOV
Yetkili Kişi: Ruslan Temirbulatov
Tel: +7.937.633 93 93 e-mail: [email protected]
Buğday, arpa, yemlik arpa, mısır üreticisi firmanın, ürünlerini Türkiye’ye de ihraç etmek istediği bildirilmiştir. Söz konusu teklif Birliğimize, Rusya Federasyonu Türkiye Temsilciliği tarafından iletiliyor.
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