Yurtdışından 28 işbirliği teklifi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) eylül ayı içerisinde farklı ülkelerden birçok işbirliği teklifi geldi. Sizler için 28 farklı işbirliği çağrısını derledik.
İNGİLTERE
Firma Adı: DEBENHAMS RETAILPLC
Yetkili Kişi: Ben Alexander Tel: +44.2086.112981
e-mail: purchasing.dept@debenhamplc.com Avrupa ürünleri satan bir perakendeci olan şirket moda ürünleri, kol saatleri, parfümler, çakmaklar, fayans, mermer, ahşap zemin döşemeleri, akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, bilgisayar sabit diskleri, TV’ler, klimalar, bisikletler, piller ve lastik ürünler konusunda işbirliği arayışında.
PAKİSTAN
Firma Adı: Win International Services (Pvt) Limited
Adres: Office 03, First Floor, Zahid Iqbal Center Punjab Market, Sector G-13/4 Islamabad – Pakistan
Yetkili Kişi: Waleed Ahmed Tel: +92.51.2300971
Pakistanlı tuz firmasının; sofra tuzu, Himalaya kaya tuzu, endüstriyel tuz, tuz lambaları ve tuzdan yapılmış dekorasyon ürünleri ihraç etmek istediği bildiriliyor.
Firma Adı: Shishli Dış Ticaret
Adres: Büyükdere Cad. Levent Plaza No:173, Levent – İstanbul
Yetkili Kişi: Suzan Aykol / Marketing Dpt Cep Tel: +90.548.8242580;
e-mail: marketing@shishli.com İstanbul merkezli dış ticaret firmasının, Pakistan’a ihracat yapmak üzere gıda üreticisi Türk firmalarıyla işbirliği yapmak istediği bildiriliyor.
SIRBİSTAN
Firma Adı: DELTA RG Str.Jahja Beatle, No.26,60000 Gilan-Kosova
Yetkili Kişi: Levent GAŞ Tel: +383.44.144 036
e-mail: deltargkos@gmail.com Şirket, TOBB’a başvurarak Sırbistan’da Voyvodina Bölgesinin Srbobran veya Beçej şehrinde Avrupa pazarına uygun kalitede üretim yapabilecek orta kapasiteli yeni bir ayçiçeği yağı fabrikasının yapımı için Türkiye’den ortak aradıklarını bildiriliyor.
İSRAİL
Firma Adı: 911 FASHION
Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren Tel: +972.3.5631020
e-mail: yonatk@chamber.org.il Önde gelen uluslararası markaları İsrail piyasasına tanıtmak amacıyla 2001 yılında kurulmuş olan moda giyim ve aksesuar şirketinin; orta ölçekte üretim yapan şirketlerle iş yapmak istediği bildirildi. Şirketin kumaş tedarikinden örneklemeye, üretime, kalite kontrol ve sevkiyattan tam bir uçtan uca süreç aradığı belirtilmiştir. İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC) üyelerinden birisi olan şirketle ilk temas, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla yapılacak.
Firma Adı: Öpen Aluminum _ Design Ltd.
Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren Tel: +972.3.5631020
e-mail:@chamber.org.il web: www.innout.co.il Kamu ve özel sektördeki her türlü inşaatın başından sonuna kadar denetim, mühendislik ve teknik danışmanlık işlerini yürüten girişimci bir müteahhitlik şirketinin; alüminyum / ahşap / ahşap-alüminyum pencere ve kapılar, alüminyum pergolalar, cam vb. ithal etmek istediği bildiriliyor. Şirketin, alüminyum işinde dünyadaki en ileri tedarikçilerin ithal ürünleri dâhil olmak üzere, özel sektörde, apartmanlarda ve lüks villalarda geniş deneyime sahip olduğu belirtiliyor.
yonatk@chamber.org.il web: www.innout.co.il Kamu ve özel sektördeki her türlü inşaatın başından sonuna kadar denetim, mühendislik ve teknik danışmanlık işlerini yürüten girişimci bir müteahhitlik şirketinin; alüminyum / ahşap / ahşap-alüminyum pencere ve kapılar, alüminyum pergolalar, cam vb. ithal etmek istediği bildiriliyor. Şirketin, alüminyum işinde dünyadaki en ileri tedarikçilerin ithal ürünleri dâhil olmak üzere, özel sektörde, apartmanlarda ve lüks villalarda geniş deneyime sahip olduğu belirtiliyor.
UKRAYNA
Firma Adı: potoki
Adres: 9, Baykalska st., Dnipro, Ukraine
Yetkili Kişi: Tkachenko Anastasiia Tel: +380.67.464-60-22
e-mail: sale@mez.com.ua Ayçiçeği yağı ve ayçiçeği çekirdeklerinden elde edilen yüksek proteinli hayvan yemi üreticisi ve ihracatçısı olan firmanın, rafine edilmemiş 1. sınıf ayçiçeği yağı ve yüksek proteinli hayvan yemi ihraç etmek istediği bildiriliyor.
Firma Adı: UKRSPIRT
Adres: 1 Borisa Hrinchenka Str.,Kyiv, 01001, Ukraine
Yetkili Kişi: Lyudmyla Novak Tel: +380.96.0015511
e-mail: l.novak@ukrspirt.com Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından; etil alkol ve içki çeşitleri üreticisi olan “UKRSPIRT” Devlet İşletmesinin, dış pazarlarda sertifikalı ve rekabetçi olan çok çeşitli alkollü içecekler ihraç etmek istediği bildiriliyor.
MACARİSTAN
Firma Adı: ALXHUNGARY Adres: indlipınar Mah. Nişantaşı Sok. Cazibe İş Merkezi No: 13 Daire:1301 Şehitkamil / GAZİANTEP,
Yetkili Kişi: Alper Bakır Tel: +90.342.215 3376
e-mail: alper.bakir@alx.com.tr ALX HUNGARY (Macar Ulusal Ticaret Ajansı) tarafından; inovatif tekstil çözümleri üreten bir Macar firmasının işbirliği fırsatı aradığı bildirildi. Ürettiği ürünleri hali hazırda Avrupa ve Rusya’ya sattığı ifade edilen Firmanın, Türkiye’den gelebilecek her türlü talebi de karşılayabileceği belirtiliyor.
İTALYA
Firma Adı: DIVITALYSAS
Yetkili Kişi: Marco Naretto
e-mail: info@divitaly.com
web: www.divitaly.com
İtalyan Ticaret Odası Derneği’nin hazırladığı bültende; DIVITALY SAS Firmasının gömlek ithal etmek istediği bildiriliyor.
Tel: +39.011.0241515
Firma Adı: MORETTI SPA
Yetkili Kişi: Filippo Fabbrini
Tel: +39.055.962111
e-mail: filippo@morettispa.com web: www.morettispa.com İtalyan Ticaret Odası Derneği’nin hazırladığı bültende; ortopedik ve tıbbi cihazlar ticaretiyle uğraşan MORETTI SPA Firmasının ortopedik ve tıbbi cihazlar imalatçılarıyla bağlantı kurmak istediği bildiriliyor.
ABD
Firma Adı: Anatolia Group Limited Partnership
Adres: 30 E. Georgia St. #414 Indianapolis
Yetkili Kişi: Arif Uğur Tel: +1.317.478-0896 e-mail: info@anatoliadefense.com web: www.anatoliadefense.com ABD, Indianapolis’de mühendislik, geliştirme, imalat, onarım ve lojistik alanlarında müşterilerinin ihtiyaç duyabilecekleri her konuyla ilgilenmek ve çözüm getirmek için kurulmuş olan ve gelişmiş bir uluslararası ağa sahip olduğu belirtilen Anatolia Group LP Şirketinin; iş dünyasının en prestijli adreslerinden bir tanesi olan INDIANAPOLIS, IN, ABD’de aylık 200 dolara ofis kullanım hizmetleri sunduğu belirtiliyor. Aidat, elektrik, ısınma, soğutma gibi tüm ofis hizmetlerinin kiralanan şirket tarafından yönetildiği ofislerde; prestijli bir yasal adrese sahip olma olanağına ilaveten; telefon hattı ve telefon tahsisi, sekreterlik hizmetleri, posta ve faks kullanımı, teknik ve altyapı kurulumu, önemli konukları karşılamada resepsiyonist hizmeti olanaklarının sunulduğu kaydediliyor.
ALMANYA
Firma Adı: Seggewift Steuerberatung VVİrtschaftsberatung GmbH
Adres: Lise-Meitner-Strafte 6, 40878 Ratingen – GERMANY
Yetkili Kişi: Ömer Yasemin Tel: +49.2102.9676 810
e-mail: oy@seggewiss-steuerberatung.de web: www.seggewiss-steuerberatung.de Almanya’nın en büyük nüfusa ve en yoğun yerleşime sahip olan, dinamik bir yatırım ve ticaret bölgesi olan Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) Eyaleti’nde Alman yatırım danışmanı ve mali müşavir ortaklarıyla beraber pazar araştırması, şirket kurma ve devamındaki işlemleri takip ve muhasebesini yapma hizmetleri verdiklerini ifade eden Ömer Yasemin, Almanya’da Şirket kurmak isteyenlere hizmetlerini sunmak istediklerini bildiriyor.
RUSYA
Firma Adı: Yug ne Adres: 352902, the Russian Federation, Krasnodar Territory, Armavir, Zheleznodorozhnaya street, 63/1
Yetkili Kişi: Oksana Artyuhova Tel: +7.8613.3-56-00;
Cep Tel: +7.929.8340665; e-mail: artyuhova_ov@sppyug.ru; web: www.sppyug.ru Ayçiçeği yağı ve mısır yağı üreticisi firmanın, ürünlerini Türkiye’ye de ihraç etmek istediği bildiriliyor. Söz konusu teklif TOBB’a, Rusya Federasyonu Türkiye Temsilciliği tarafından iletildi.
Firma Adı: Altaiskaya krupa JSC Udres: 659540, Russia, Altai Territory, Sovetsky region, Sovetskoye village, Altaisky pereulok, 21.
Yetkili Kişi: Elena Bolotova / Director as
Department of Sales
Tel: +7.3854.306-604 ext: 20;
Cep Tel: +7.923.167-0992; e-mail: 9231670992@goodwill-tm.ru;
web: http://en.altkrupa.ru/
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği; Agroholding “Goodwill” veya JSC «Altaiskaya krupa» olarak adlandırılan Rus firmasının; sağlıklı beslenme için yulaf gevreği, değişik tahıllardan besinler ürettiğini ve Türkiye’den bir ithalatçı aradığını bildiriyor.
Ürünlerin 0.4 kg ila 5 kg arasında ve hatta kahvaltılık amaçlı olanların 40 gramlık küçük poşetlerle ambalajlandığı belirtiliyor. ABD, Kanada, İsrail, Çin, Moğolistan ve Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapan firmanın ürünlerini Sibirya’da (Rusya’nın ekolojik bölgesi) yetiştirdiği belirtiliyor.
Firma Adı: FARM TEMIRBÜLATOV
Yetkili Kişi: Ruslan Temirbulatov
Tel: +7.937.633 93 93
e-mail: n-m999@mail.ru Buğday, arpa, yemlik arpa, mısır üreticisi firmanın, ürünlerini Türkiye’ye de ihraç etmek istediği bildirilmiştir. Söz konusu teklif Birliğimize, Rusya Federasyonu Türkiye Temsilciliği tarafından iletilmiştir.
Firma Adı: Artis Line LLC Adres: 379/2 Pionerskaya Str., 14, Maikop, Republic of Adygeya, Russian Federation
Yetkili Kişi: Denis Balitsky
Tel: +7.8772.57-44-14 e-mail: info@artisline.com Rusya’da üretilen tahıl ve tahıl dışında çeşitli tarım ürünlerinin ihracatına aracılık eden Artis Line LLC Şirketinin arpa ve buğday ürünlerini Türkiye’ye de ihraç etmek istediği bildiriliyor.
Firma Adı: ACK Group LLC I
Adres: 49/65, Bolshaya Kazachya Street, Saratov, Russian Federation
Yetkili Kişi: Ms. Victoria Krivosheyeva Tel: +7.987.3143850
web: www.group-ack.ru Rusya’da üretilen çeşitli tarım ürünlerinin ihracatına aracılık eden ACK Group LLC Şirketinin nohut, arpa, kolza tohumu, soya fasulyesi, sarı mısır, ayçiçeği tohumu vb. ürünlerini Türkiye’ye de ihraç etmek istediği bildiriliyor.
HİNDİSTAN
Firma Adı: Jaya Household Products Private Limited Adres: ‘Poddar Court’ 4th floor, Gate No. 4 18, Rabindra Sarani
Yetkili Kişi: Tarashanker Kumar / Head-Marketing(Binders)
Tel: +91.33.2225 8056;
Cep Tel: +91.916.3799339;
Faks: +91.33.2225 8055; e-mail: sales@aparnacarbons.com; web: www.indiamart.com/aparnacarbons/ Firmanın rafine toz naftalin (Yüzde 99.4 saflıkta) ve 12-38 mm arası güve kovucu naftalin topları (HS 29029040) ihraç etmek istediği bildiriliyor.
Firma Adı: Chemex Organochem Pvt Ltd
Adres: 107, Lldyog Kshetra, Link Road, Mulund West, Mumbai, 400080, Maharashtra
Yetkili Kişi: Tejas Thakker / Marketing Head
Cep Tel: +91.836.9045230; e-mail: tvt_4892@yahoo.co.in; web: www.chemexchemicals.com Firmanın katkı maddeleri ve kimyasal maddeler ithal etmek istediği bildiriliyor.
UKRAYNA
Firma Adı: ATS Ukraine LLC
Adres: 37, Murmanskaya str., Kropyvnytskyi, 25014 Ukraine Tel: +380.522.271535 / 271565; e-mail: atsukraine@ukr.net; web: www.ats-ukraine.com Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, ATS Ukraine LLC Firmasının doğal bal ihraç etmek istediği bildiriliyor.
İRAN
Firma Adı: Golden Fiber Co.
Adres: Flafte tir, Qaem Maqam Farahani str. 021 Tehran – IRAN
Yetkili Kişi: Tannaz Akbari Tel: +98.912.2995696;
Faks: +98.218.8844072 e-mail: cml@goldenfiber.com.tr web: www.goldenfiber.com.tr Firmanın en az 10000 MT/Ay sipariş koşuluyla 70/30 ya da 60/40 LPG ihraç etmek istediği bildirilmiştir. Ödemelerin yüzde 100 LC ya da TT olacağı ve sevkiyatın FOB Asaluyeh ve/veya Bandar Abbas limanlarından olacağı belirtiliyor.
Firma Adı: İbrahim Ramazani
Adres: Bazirgan – İRAN
Yetkili Kişi: İbrahim Ramazani Tel: +90.506.0646467
e-mail: ibrahim.ramazani@gmail.com İran’dan toptan Robbi, Mazafati, Piyarum, Zahidi hurması temin eden İbrahim Ramazani, hurma ithalatçılarıyla irtibat kurmak istiyor.
ARJANTİN
Firma Adı: Corcement Group SRL
Yetkili Kişi: Al berto Rufino e-mail: corcementgroup@gmail.com
Arjantin Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ticaret ve Ekonomi Bölümünden alınan bir yazıda; çimento endüstrisinin çeşitli alanlarında faaliyet gösteren, tasarım, montaj yönetimi, Start-up, eğitim, optimizasyon ve özel ekipman bakımı gibi konularda faaliyetlerde bulunan bir mühendislik firması olan Corcement Group SRL’nin ürün ve optimizasyon teknolojisi hizmetlerini ülkemize de sunmak istediği bildiriliyor. Firmanın Dünya çapında başarılı ve sürdürülebilir optimizasyonlar gerçekleştirdiği ve bu sayede maliyetlerin en aza indirildiği, verim ve kapasite kullanım artışı ve enerji tasarrufu sağlandığı ve çevreye olumsuz etkilerin azaltıldığı belirtiliyor.
PAKİSTAN
Firma Adı: Shishli Dış Ticaret
Adres: Büyükdere Cad. Levent Plaza No:173, Levent – İstanbul
Yetkili Kişi: Suzan Aykol Tel: +90.548.8242580 e-mail: marketing@shishli.com İstanbul merkezli dış ticaret firmasının, Pakistan’a ihracat yapmak üzere gıda üreticisi Türk firmalarıyla işbirliği yapmak istediği bildiriliyor.
BULGARİSTAN
Firma Adı: Pharma Vet Ltd. – Shumen
Tel: +359.54.801-215; e-mail: farma_vet@abv.bg ; web: https://farmavet.bg Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçiliği, Ticari ve Ekonomik İlişkiler Ofisi tarafından; veteriner ilaçları ve evcil hayvanlar için granül yem üreticisi olan Pharma Vet Ltd. – Shumen Şirketinin, ürünlerinin Türkiye’de tanıtım, temsilciliğini, satışını yapabilecek firmalarla bağlantı kurmak istediği bildiriliyor. Şirketin iyi üretim uygulamalarını karşılayan 30’dan fazla lisanslı ürüne ek olarak yem, süt ikameleri, biyositler ürettiği ve Sağlık Bakanlığı’na kayıtlı 40’dan fazla farklı hijyenik müstahzar üreticisi olduğu belirtiliyor.
HOLLANDA
Firma Adı: Spa World Hotel Adres: Hamdijk 5,9693 TB Bad Nieuweschans The Netherlands
Yetkili Kişi: Cemil Sedat Güren Tel: +31.50.2600605;
e-mail: sedat@dewereldbazar.nl ; web: www.dewereldbazar.nl Hollanda – Almanya sınırında, yurttaşımıza ait 35 000 m2 arazide bulunan, tüm ruhsatları alınmış, 170 odalı 4000 m2 kapalı subtropik ve 600 m2 (36 °C) açık termal havuzlu termal otel projesine yatırımcı ortak arandığı bildiriliyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?