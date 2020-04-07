QNB Finansbank’ın girişim hızlandırma programı Fincube, yoluna QNBEYOND olarak devam ediyor. QNBEYOND Genel Müdür Yardımcısı Derya Düner, “QNB’nin global gücünü ismimize de yansıtarak global marka olma yolunda önemli bir adım attık” diyor.

CEREN ORAL BALABAN

coral@ekonomist.com.tr

‘Buradan bir başarı hikâyesi yazarak çıkacağım’ diyen, fikri sağlam, vizyonu net start up’ları beklediklerini söyleyen Düner; ofis, hibe, mentorluk, yatırım gibi desteklerle yenilikçi fikirleri sürdürülebilir iş modellerine dönüştürmeyi hedeflediklerini kaydediyor. QNBEYOND, yurt içindeki ve dışındaki startup’lar için 15 milyon dolarlık bir girişim sermayesi yatırım fonu da kuruyor.

Süreçlerine dijitali hızlıca adapte edebilen bir banka olarak attığı yenilikçi adımlarla öne çıkan QNB Finansbank, girişimcilik ekosisteminin içinde de aktif rol alıyor. Banka, 2018 Aralık’ta bir AR-GE laboratuvarı kurma hedefiyle yola çıkarak girişim hızlandırma programı olan Fincube’u hayata geçirdi. 2019 Aralık’ta ise Fincube’un ismi QNBEYOND olarak değişti.

QNBEYOND, startup ve kurum içi yeteneklerle işbirliği yaparak onları global arenada desteklemeyi hedefliyor. QNBEYOND Genel Müdür Yardımcısı Derya Düner, startup’ları seçerken vizyona, ekibe ve hıza odaklandıklarını, teknik kadroyu da çok önemsediklerini söylüyor.

Programa dahil olan startup’larla dört ay beraber çalıştıklarını kaydeden Düner, her startup’ı QNB Finansbank’ın üst düzey bir yöneticisiyle eşleştirdikleri bilgisini veriyor. Bu arada QNBEYOND yurt içinde ve dışında bir girişim sermayesi yatırım fonu kurma çalışmalarına da devam ediyor.

QNBEYOND’u daha yakından tanımak, şirketin hedeflerini ve çalışmalarını öğrenmek için Derya Düner ile bir araya geldik. Girişimcilere önerilerini de sorduğumuz Derya Düner’den kurumiçi girişimcilik uygulaması Fikir Kampı ve finansal zekâ uygulaması Q hakkında da bilgi aldık.

QNBEYOND’u tanıyabilir miyiz?

QNBEYOND’un kuruluşu, bankanın yenilikçi vizyonuna ve farklı fikirlere verdiği öneme ve desteğe dayanıyor. QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu ile yola, “Bir AR-GE laboratuvarı kuralım. İnsanlar bir fikir bulduklarında, bu laboratuvarda bu fikir üzerine çalışabilsinler” diyerek çıktık. İkinci olarak ise banka içi bir kuluçka ortamı yaratmayı hedefledik. Ancak bununla sınırlı kalmak istemedik.

Sınırları nasıl genişlettiniz?

Sadece banka çalışanlarıyla çalıştığınızda, mevcut bankacılığın sınırlarında dolaşıyorsunuz. Bu, uzun vadede işletme körlüğü getirebilir. Biz de “Tek akıllılar biz değiliz” dedik ve “Rahatımızı en çok kimler bozabilir?” sorusunu sorduk. Bu sorunun cevabı bankacılığın dışında, değişik düşünebilen, kolaylıkla çalışabileceğimiz startup’lar oldu. Böylece startup’lar, kuruluşumuzda üçüncü noktayı oluşturdu.

Fincube’ten QNBEYOND’a geçiş nasıl gerçekleşti?

Girişimcileri ve yaratıcı projeleri desteklemek hedefiyle kurduğumuz Fincube’un duyurusunu 2018 Aralık’ta yapmıştık. QNB ekibi, Fincube’e büyük ilgiyle yaklaştı. QNB Grubu, bu coğrafyadaki en büyük banka olmak hedefiyle odağına inovasyonu da koyan bir grup.

Bu açıdan QNB Finansbank’ın inovasyonda da merkezi konumda olması ve QNB Grubu’nun diğer bankalarına örnek teşkil etmesi gibi bir misyonu da var. Bu global sorumluluk, markayla da bir bütünlük oluşturması hedefiyle isim değişikliğini beraberinde getirdi ve 2019 Aralık’ta QNBEYOND ismini aldık.

QNB’nin global gücünün ve ağının desteğini ismimize de yansıtarak, global bir markaya dönüşme yolunda adım attık. 20 kişilik bir ekibiz. Startup ve kurumiçi yeteneklerle işbirliği yaparak onları global arenada desteklemeyi, yenilikçi fikirleri sürdürülebilir iş modellerine dönüştürmeyi hedefliyoruz.

QNBEYOND Hızlandırma Programı’nda başvuru süreci nasıl işliyor?

Startup’lar web sitemiz üzerinden başvuru formunu dolduruyorlar. Bu formu değerlendiriyor, kriterlere uyduğunu düşündüğümüz startup’ları görüşmeye çağırıyoruz. Bu görüşmelerde ekibi ve girişimini tanımaya odaklanıyoruz. Ekipten araştırma, ek sunum gibi isteklerimiz oluyor. Bu süreçlerde ekibin çevikliğini ve vizyonunu doğru oturtup oturtamadığını ölçüyoruz. Bu aşamadan sonra seçtiğimiz startup’ları, Selection Day’e davet ediyoruz.

Selection Day’de startup’lardan ne bekliyorsunuz?

Startup’lar, QNBEYOND ekibi ile QNB Finansbank üst yönetiminden oluşan bir jüriye en fazla 5 dakika süren bir sunum yapıyor. Soru-cevabın da ardından değerlendirmemizi tamamlıyoruz ve bu aşamayı da geçen startup’lar QNBEYOND’lu oluyor.

Girişimleri seçerken hangi kriterlereönem veriyorsunuz?

Vizyona ve takıma odaklanıyoruz. Takım ruhu, hızı ve takım içinde teknolojiyi geliştirecek olan teknik kadro çok önemli. Teknolojinin ekibin içinde olması şart. “Buradan bir başarı hikâyesi yazarak çıkacağım” diyen, vizyonu net, fikri uzun vadeli olan girişimcileri bekliyoruz.

Kuruluştan bugüne kaç girişim seçildi? Dağılımda ağırlıklı bir sektör ya da alan var mı?

Şubat 2019’da tamamlanan birinci dönemden sekiz girişimi mezun ettik. Mart başında başlayan ikinci dönemi için ise 11 girişim seçildi. Bundan sonra ise bu seçim dönemlerini yılda iki kez yapacağız. Sadece fintech’lere odaklanmak gibi bir durum yok.

Doğru hikâye ve anlamlı faydayı görebileceğimiz tüm startup’lara odaklanıyoruz. Bu hikâyenin bankacılığın geleceğinde nasıl bir yer olabilir sorusunu da soruyoruz. Bu vizyonumuz aslında Dijital Köprü Projesi ile de benzer. Şirketler için tedarik de, lojistik de, İK yönetimi de önem taşıyor. Dijital Köprü bunların hepsini kapsıyor. Seçtiğimiz startup’lar da bu ve benzeri alanlarda çözüm sunuyorlar.

Startup’lar ile nasıl çalışıyorsunuz?

Hızlandırma programı, çalışma şekillerimizden sadece biri. Bu programa uygun olmayan ya da bu programın zamanlama olarak dışında kalan startup’lar da oluyor. Eğer biz hikâyeye inanıyorsak onlara farklı destekler verebiliyor, doğru kanallara yönlendirmeye çalışıyoruz. Müşterileri olabiliyoruz.

Hızlandırma programında süreç nasıl işliyor?

Programa dahil olan girişimler ile dört ay beraber çalışıyoruz. Bu süreçte, işi hızlandırıp hayata geçmesine destek verme vizyonuyla hareket ediyoruz. Geniş bir mentor ağımız var. Startup’ları ihtiyaç anlarında doğru kaynaklarla buluşturup gelişimlerini takip ederek hızlandırıyoruz. Bunun için de her bir startup’ı bankamızdan ‘C-Level’ bir yöneticiyle eşleştiriyoruz.

Bu eşleşme nasıl faydalar sağlıyor?

Yöneticilerimiz, startup’ların seçim aşamasında yer aldıkları için konulara son derece hakimler. Her yöneticimiz, alanına yakın bulduğu ve beğendiği startup ile eşleşiyor. Eşleşme kapsamında iki haftada bir, startup’larla bir araya geliyor, bir saat birlikte çalışıyorlar.

Startup’lar yöneticilerimiz ve bankamız aracılığıyla geniş bir network kullanma olanağına sahip oluyorlar. Banka olarak startup’ların müşterisi olabiliyor, müşterilerimize de onları önerebiliyoruz. Bunlar, daha yolun başındaki bir startup için çok önemli destekler.

İlk dönemde mezun olan start up’lar içinde hala temasta olduklarınız var mı?

Algopoly ile veri ve optimizasyon noktasında ortak bir noktada buluştuk ve şu an bu ekip; banka içinden iki birimle 1,5 yıllık bir projeyi beraber yürütüyor. Yine ilk dönemden Kassa, QNB Finansbank’ın ilk yatırım yaptığı girişim oldu ve banka14dan 200 bin dolar yatırım aldı. Kassa ekibiyle beraber ürün geliştiriyoruz. KolayBi ise Dijital Köprü’de yer alıyor.

Banka başka girişimlere de yatırım yapacak mı?

İlk dönemdeki girişimlerden biriyle de ikinci yatırımımızı bitirmek üzereyiz, yakında duyuracağız. Startup’ların özellikle büyük kurumlarla iş yaparken yatırıma çok ihtiyacı var. Onlara bu noktada ‘nefes’ olmak istedik.

Bundan sonra yatırım sürecini nasıl yöneteceksiniz?

Türkiye’deki ve globaldeki startup’lara yatırım yaparken elimizi güçlendirmesi adına 15 milyon dolarlık bir girişim sermayesi yatırım fonu kuracağız. Çalışmaları tamamlanmak üzere.

Aynı nedenle Hollanda’da bir yatırım şirketi kurma çalışmalarına başladık. Resmi olarak 1-2 ay içinde hayata geçecek bu şirket üzerinden o bölgedeki girişim ve startup’lara fonlama yapılacak. Ayrıca bu alanda tecrübeli başka fonlara da sermaye koyarak partner olacağız.

Fikir Kampı’ndan bahseder misiniz?

Kurumiçi girişimcilik uygulamamız Fikir Kampı, yarışma şeklinde yapılıyor. İlkini 2019’un başında gerçekleştirdik. Şimdi ikinci yarışmanın ortasındayız. Yarışmanın dışında 7/24 açık başka bir platformumuz daha var. Hedefimiz, bir fikri olan ve bunu hayata geçirmek isteyen çalışanlarımıza uygun ortam sağlayabilmek.

İlk yarışmadan beş fikir seçildi. Beşiyle ilgili de çalışmalarımız sürüyor. 7/24 platformdan iki fikir daha geldi. Şimdi ise ikinci dönemin ortasındayız. Bu dönemde yedi yeni fikir seçtik. Onlar eğitimlerini tamamladılar. Mayıs ortası gibi de üst yönetime sunum yapacaklar.

Finansal zekâ uygulaması Q, neler yapıyor?

Q; kullanıcıyı tanıyıp davranışlarını ve alışkanlıklarını öğreniyor. Düzenli yapılan işlemleri takip edip zamanı geldiğinde hatırlatıyor. Kullanıcının onayıyla da işlemi hallediyor. Burada önemli nokta şu: ‘Yap’ deyince yapan çok uygulama var. Q müşterilerimizin bir şey söylemesine gerek kalmadan kendi hatırlatan ve verdiği bilgilerle de süper deneyimli bir asistan diyebiliriz.

Q’da yeni dönem hedefler neler?

2019 Haziran’da hayatımıza giren Q’yu şubat sonu itibarıyla aktif olarak 1,1 milyon müşteri kullanıyor. Şu anda kullanıcı, Q ile sohbet ederken sunulan seçeneklerden birini seçerek ilerleyebiliyor. Önümüzdeki dönemde Q’ya chat özelliği gelecek. Yani kullanıcı da serbestçe Q’ya istediğini sorabilecek. n

İKİNCİ DÖNEMDE SEÇİLEN 11 GİRİŞİMİN HİKÂYESİ

AKILLI PARAM Yapay zekâya sahip Robo Danışman olarak hizmet veren Akıllı Param, kullanıcılarına daha fazla birikim yapmaları konusunda yardımcı oluyor.

IKAS: ikas, perakendecilerin fiziksel ve online mağazalarını tek uygulamadan uygun fiyata yönetmesini sağlıyor.

Yapay zekâya sahip Robo Danışman olarak hizmet veren Akıllı Param, kullanıcılarına daha fazla birikim yapmaları konusunda yardımcı oluyor. ikas, perakendecilerin fiziksel ve online mağazalarını tek uygulamadan uygun fiyata yönetmesini sağlıyor. KAMION: Şirketlerin kara taşımacılığı süreçlerini hızlı ve güvenli şekilde yönetmenlerine olanak tanıyor.

Şirketlerin kara taşımacılığı süreçlerini hızlı ve güvenli şekilde yönetmenlerine olanak tanıyor. LAGOM: Dağıtık veri kaynaklarında farklı yapılarda yer alan veri üzerinde siber güvenlik ve bilgi yönetimi sağlayan Lagom, yapay zeka destekli bir platform.

Dağıtık veri kaynaklarında farklı yapılarda yer alan veri üzerinde siber güvenlik ve bilgi yönetimi sağlayan Lagom, yapay zeka destekli bir platform. MIDAS: Türk ve Amerikan hisse senetlerinin komisyonsuz alım satımına olanak sağlayan Midas, dijital aracı kurumu olarak hizmet veriyor.

Türk ve Amerikan hisse senetlerinin komisyonsuz alım satımına olanak sağlayan Midas, dijital aracı kurumu olarak hizmet veriyor. MİNDBEHİND: Farklı platformlar ve yapay zekâ altyapılarıyla entegre çalışabilen chatbot oluşturma yazılımı.

Farklı platformlar ve yapay zekâ altyapılarıyla entegre çalışabilen chatbot oluşturma yazılımı. NAVLUNGO: İhracat/ithalat şirketleri ve yurt dışı pazar yerlerinde ürün satan şirketler için lojistik tekliflerini toplama ve yönetme platformu.

İhracat/ithalat şirketleri ve yurt dışı pazar yerlerinde ürün satan şirketler için lojistik tekliflerini toplama ve yönetme platformu. PIPLE : Perakende saha personellerinin yapay zekâ desteğiyle vardiya, işe giriş-çıkış ve izin gibi alanlarda yönetilmesini sağlayan iş gücü yönetim aracı.

: Perakende saha personellerinin yapay zekâ desteğiyle vardiya, işe giriş-çıkış ve izin gibi alanlarda yönetilmesini sağlayan iş gücü yönetim aracı. VARCO: Temelde bir neo-bank girişimi olan Varco’nun hedef kitlesinde, Türkiye’den yurt dışına öğrenim görmeye giden ve yurt dışında yaşayan gurbetçiler var.

Temelde bir neo-bank girişimi olan Varco’nun hedef kitlesinde, Türkiye’den yurt dışına öğrenim görmeye giden ve yurt dışında yaşayan gurbetçiler var. WORKIOM: KOBİ’ler için bulut tabanlı, kullanımı kolay ve kişiselleştirilebilir bir veri yönetimi platformu sunuyor.

KOBİ’ler için bulut tabanlı, kullanımı kolay ve kişiselleştirilebilir bir veri yönetimi platformu sunuyor. YAPIRADAR: Binlerce inşaat projesi ve bu projelere ait satın alma taleplerinin bulunduğu bir pazar yeri olarak hizmet veriyor.

İLK DÖNEMDE SEÇİLEN 8 GİRİŞİMİN HİKÂYESİ

AGROBIL: Tarım sektörü için tedarik zinciri boyunca ilgili verileri çiftçi ve alıcılara iletiyor.

ALGOPOLY: Yapay zekâ girişimi olan Algopoly, enerji odağında büyük ölçekli tahminleme algoritmaları üzerinde çözümler üretiyor.

KASSA: Sosyal çevre ile ortak harcama paylaşım ve takip uygulaması olarak hizmet veren Kassa, kişiler arası masrafları tek platformda bölüştüren bir uygulama olmayı hedefliyor.

KOLAYBI: KOBİ’lere ön muhasebe ve ofis çözümleri sunuyor.

PRICE&ME: Bir asistan olarak hizmet sunan Price&Me, kullanıcısına geçmiş alışveriş işlemlerine ve üyelik avantajlarına göre fırsatlar sunuyor.

AKILLI SATICI: e-Ticaret mağaza yönetim uygulaması olan Sellonin.com, şirketlerin e-Ticaret operasyonlarında kârlılıklarını artırmalarını ve maliyetlerini düşürmelerini sağlıyor.

STOKBANKASI: Gıda sektöründeki şirketler için pazar yeri olarak hizmet veriyor. Gıda sektöründeki toptancı ve perakendeci arasındaki satın alma sürecini çift taraflı veri entegrasyonuyla yönetiyor.

ZEBRAPOS: Abonelik modeliyle ürün ve hizmet satışına olanak veren ve ödemeleri otomatik olarak almayı sağlayan bir servis.

QNBEYOND’UN STARTUP’LARA VERDİĞİ 12 TEMEL DESTEK

ÖZEL PROGRAM: İşlerini hızlandırmak için ihtiyaca odaklı, özel bir program oluşturuluyor.

OFİS: Program boyunca QNBEYOND içinde özel bir ofis alanı sağlanıyor.

HİBE: Program süresince ortaya çıkabilecek teknik ihtiyaçlar için kullanabilecekleri 5 bin dolarlık bir bütçe veriliyor.

MENTOR: Banka içinden ve ekosistemden deneyimli mentorlardan destek alma olanağı sağlanıyor.

NETWORK: Yatırımcı ve iş bağlantıları için destek veriliyor.

GLOBAL ERİŞİM: Fuar ve konferanslara katılma fırsatı sunuluyor.

DANIŞMANLIK: Hukuk ve muhasebe gibi teknik konularda danışmanlık alma olanağı var.

TEKNOLOJİ: Teknik altyapı, yazılım ve bulut desteği bulunuyor.

EĞİTİM: İhtiyaç duyulan alanlara yönelik eğitimler veriliyor.

PAZARLAMA: Hedef kitleye ulaşım için pazarlama ve reklam desteği sağlanıyor.

VALİDASYON VE PoC: Geliştirilen ürün, hizmet ya da teknolojiyi QNB Finansbank ile test etme olanağına sahip oluyorlar.

YATIRIM: Bu süreçler startup’lar için QNB Finansbank’tan yatırım alma fırsatı doğurabiliyor.