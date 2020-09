View this post on Instagram

. ◼️Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, canlı yayında Gözde Yeniova Saylak'ın soruları yanıtladı. #Ekonomi #Dijital @gozdeyeniovasaylak @farukec @tbv1995