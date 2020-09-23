Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Ekonomist dergisi Instagram hesabındaki ‘Dijital Gelecek’ yayınında Gözde Yeniova Saylak’ın sorularını yanıtladı. Pandemi döneminde teknolojinin etkisini değerlendiren Faruk Eczacıbaşı, genç girişimcilere de önemli tavsiyelerde bulundu.

Geçmişten gelen alışkanlıklar değişmediğini ve özellikle kıdemli kuşakta bunun böyle olduğunu söyleyen Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, teknoloji her ne kolaylığı getirirse getirsin bunu engelleyen en büyük faktörün de alışkanlıklar olduğunu vurguluyor.

PANDEMİ ETKİSİ *

Pandeminin de bizi vurduğu noktanın alışkanlıklarımız olduğuna dikkat çeken Faruk Eczacıbaşı, bunun etkilerini şöyle anlatıyor:

“Her konuda alışkanlıklarımızın değişmesine pandemi damga vurdu. Bundan altı ay önce yalnız teoride konuşulan konular bir anda gündemimize düştü. Dünyanın üzerinde şu anda binlerce genç online platformlardan yapılan toplantıların daha iyisini yapabilecek servisler üretebilmek için kafalarını patlatıyorlar. Bir başka grup sağlık konusunda neler yapılabileceğini tasarlıyor. Bu da birçok alanda değişiklik olmasını sağlayacak.’”

Bu süreçte teknolojinin içine doğan gençlere ve özellikle genç girişimcilere nasıl bir yol izlemelerine dair tavsiyeler veren Faruk Eczacıbaşı, öncelikle iddialı bir endüstride var olmak için çok çalışmak gerektiğinin altını çiziyor.

“Girişimci, eğer kendi parasıyla girişim yapmıyor, fikriyle girişimcilik yapıyorsa gecesini gündüzüne katması gerekiyor’’ diyen Faruk Eczacıbaşı, bu konuda kendi deneyimlerimden yaşadığı örneklerle şunları anlatıyor:

“Birkaç defa girişimci gençler benim yanıma geldi. ‘Girişimci olmak istiyorum, ne tavsiye edersiniz?’diye sordular. Bu yanlış bir yaklaşım. ‘Benim bir tutkum, hayalim, bir rüyam var’ diye yola çıkmak gerekiyor. Ben onu somutlaştırmak ve gerçeğe dönüştürmek için neler yapmalıyım diye sorulmalı. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bu da yeterli olmuyor. Oldukça sıklıkla bana projeler geliyordu. Örneğin, hakikaten üç yıl içinde üç arkadaş gecelerini gündüzlerine katıp bir proje gerçekleştirmişler. Bunu büyük bir tutkuyla yapmışlar. Ama ‘Dünyada bunu başka yapan oldu mu?’ diye sorduğumda ‘Baktığımız kadarıyla yok’ cevabını aldım. Bu yetersiz bir cevap. Bunun çok iyi araştırılması gerekiyor. Büyük hedefli projeler için milyon dolarlar uçuşuyor. Sen o düzeyde şansını denemek zorundasın. Eğer senden daha iyi bunu yapan varsa o projeyi buna akuple (entegre) edebilirisin. Artık kimse projeyi kendi başına gerçekleştirmiyor. Antenlerin açık olması, sonuna kadar takip etmek, sadece ürünün teknolojisi değil onu nasıl pazara sunacağını bilmek de o kadar önemli. Bunun dışında hukuki, güvenlik gibi altyapılar var. Girişimcilik dışarıdan bakıldığında kolay gibi görünüyor. Yalnız başarı hikayeleri de bunları pompalıyor. Başarı hikayeleri kadar başarısız hikayelerin de önemli olduğunu düşünüyorum. Bunları iyi değerlendirip, eğitimini de alıp bir fikri, tutkuyu giydirmekten geçiyor girişimcilik.”