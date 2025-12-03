ARA
Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları yükseldi

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,1 yükseldi.


Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, AB'de ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 geriledi.

Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,1 yükselirken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 düştü.

Piyasa beklentisi, Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,1 artacağı, yıllık yüzde 0,4 düşeceği yönündeydi.

AB üyeleri arasında ÜFE, ekimde aylık bazda en fazla yüzde 4,6 ile Bulgaristan'da, yüzde 1,4 ile İrlanda'da ve yüzde 1,3 ile Estonya'da arttı. Aylık ÜFE ekimde, Slovakya'da yüzde 1, Polonya'da yüzde 0,5 ve İtalya'da yüzde 0,4 geriledi.

ÜFE, ekimde yıllık bazda Bulgaristan'da yüzde 17,6, Romanya'da yüzde 9,4 ve İsveç'te yüzde 4,9 artarken, Lüksemburg'da yüzde 5,6, İrlanda'da yüzde 3,6 ve Avusturya'da yüzde 2,6 geriledi.

