15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor: Ebeveyn izni geçerli olmayacak

15 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarında hesap açmasını yasaklayan düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin, önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta’nın başkanlığında yürütülen çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Düzenlemeyle neler değişecek?

Çocukları internetin olası zararlarından korumayı amaçlayan düzenleme kapsamında, ebeveyn izni bulunsa dahi 15 yaşından küçük çocuklar sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamayacak.

Bu yaş grubundaki çocuklar yalnızca yaşlarına uygun oyunlara erişebilecek. Bu kapsamda kimlik doğrulama uygulamasına geçilecek.

Oyunlar için ise yaş sınırlaması yapılmayacak.

Sosyal medya platformları, yaş gruplarını dikkate alarak filtreleme yapacak ve çocuklara uygun olmayan içeriklerin gösterilmesini engelleyecek.

"Çocukların dijital bağımlılıklardan korunması gerek"

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 1 Ocak 2026 tarihinde konuya dair hazırladıkları çalışmayı TBMM'de AK Parti Grubu’na sunmuştu.

Sunumda, çocukların dijital dünyada güvenliğini sağlamak için sosyal ağ sağlayıcılarının daha etkin önlemler almasının gerekliliği vurgulanmış ve çocukların dijital bağımlılıklardan korunması gerektiği belirtilmişti.

Sunumda yapılan önerilerde, sosyal ağ sağlayıcılarına erişim yaşının 15 olması, 15 yaşını doldurmamış çocukların ebeveyn izni olsa dahi bu platformlara erişememesinin önemi vurgulanmıştı.

Oyunlar için ise bir yaş sınırlaması yapılmaması ancak yaşa göre derecelendirme ve çocukların sadece yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabilmelerinin gerekliliği ifade edilmişti.

Yaş sınırının uygulanmasında sosyal ağ sağlayıcılarına çocukların hesap açmasını önlemek amacıyla etkili yaş doğrulama sistemleri kullanma yükümlülüğü getirilmesinin planlandığını da kaydedilmişti.

Sunumdaki bir diğer öneri ise çocukların dijital ortamları kullanırken ebeveynin yönlendirme ve gözetim hakkının kullanımı olmuştu. Ebeveyn denetim araçlarının sosyal medya platformlarına yükümlülük olarak getirilmesi hedefleniyor.

Platformların kullanıcıların, yasa dışı veya zararlı içeriklere ilişkin şikayetlerini, elektronik ortamda iletebilecekleri aktif bir başvuru mekanizması sunma yükümlülüğünün kapsamının da genişletilmesinin amaçlandığı da bildirilmişti.

Çocuklara sosyal medya kullanımı hangi ülkelerde yasak?

Birleşik Krallık ve Avustralya'da 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımı yasak. Yunanistan’da da 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamaya yönelik hazırlıkların son aşamaya ulaştığı öğrenildi.

Öte yandan, İspanya'da 16 yaş altındaki çocuklara sosyal medyaya erişimlerini yasaklayacağını duyurdu.