BDDK bildirdi: Kredi kartı limit düzenlemesinde eğitim ve sağlık harcamaları kapsam dışı olacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı limitlerine yönelik yeni düzenlemelerin uygulanmasında eğitim ve sağlık harcamalarının istisna kapsamına alınacağını bankalara bildirdi.

Kuruluş, sistem altyapısının uyarlanması ve operasyonel süreçlerin tamamlanması için bankalara 3 ay süre verdi.

Müşteri mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanıyor

BDDK, bankalara eğitim ve sağlık harcamalarının kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemelerin uygulanmasından istisna tutulacağına ilişkin talimat yazısı gönderdi.

Yazıda, müşteri mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla dijital kanallar üzerinden gelir belgelerinin temini ve teyidi süreçlerinin oluşturulması, eğitim ve sağlık harcamalarının olumsuz şekilde etkilenmemesini sağlayacak gerekli sistemsel geliştirmenin yapılmasının gerektiği belirtildi.

Ayrıca, söz konusu kararın sağlıklı ve kesintisiz şekilde uygulanabilmesi için bankaların gerekli sistemsel altyapılarını en geç 3 ay içerisinde tesis etmeleri ve tüm operasyonel süreçlerini eksiksiz biçimde tamamlamaları istendi. Ayrıca, uyum sürecinde atılması öngörülen adımları içeren yol haritasının, kuruluş birlikleri aracılığıyla BDDK'ye iletilmesi talep edildi.