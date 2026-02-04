Kredi kartı borcu yapılandırma süreci: Borçlular için hangi seçenekler sunuluyor?

BDDK kararında, karar tarihi itibarıyla son ödeme tarihinde dönem borcu kısmen veya tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartı borçları yapılandırma kapsamında tanımlandı. Karara göre, yapılandırma sürecinde oluşacak aylık taksit tutarları ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Düzenlemeden, kredi kartı asgarisini ödeyen ya da hiç ödeme yapamayan kişiler yararlanabilecek.

İhtiyaç kredilerinde ise 30 günden fazla gecikmeye düşen borçlar için yapılandırma imkânı tanınacak ve bu değerlendirmede karar tarihi esas alınacak. Buna karşılık, 30 günü aşmayan gecikmeler yapılandırma kapsamına girmeyecek.