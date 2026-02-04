Kredi kartı borcu yapılandırma süreci: Borçlular için hangi seçenekler sunuluyor?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinde biriken borçlar için tüketicilere 48 aya kadar vadeyle yapılandırma imkanı tanınacağını duyurmuş ve borcu olanlara 3 ay süre verileceğini açıklamıştı.
Borç yapılandırma süresi başlarken, uygulama nisan ayı sonunda bitecek.
Öte yandan, borç yapılandırmadaki kritik bir nokta, kredi borcu olanlar açısından önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Buna göre, kredi borcu bulunanlar, birden fazla bankadaki borçlarını tek bir bankada birleştirebiliyor. Ayrıca, daha düşük faizli kredi kullanarak mevcut borçlarını kapatma seçenekleri de bulunuyor.
1 Bankalar, müşterilerine farklı seçenekler sunuyor
NTV'de yer alan habere göre, borç yapılandırmasında yer alan bir detay, kredi borcu olanlar açısından ek bir seçenek sunuyor. Birden fazla bankaya borcu olanlar, yükümlülüklerini daha uygun faiz oranı sunan tek bir bankada birleştirebiliyor.
Bankaların yapılandırma dönemlerinde en sık başvurduğu iki yöntem de taksitli avans ve borç transferi uygulaması olarak öne çıkıyor.
Ayrıca, BDDK kararı doğrultusunda, borç yapılandırmasında aylık faiz oranı yüzde 3,11 olarak uygulanıyor.
2 Düzenlemenin sizi kapsayıp kapsamadığına dikkat edin
Yapılandırma öncesinde düzenlemenin borçluyu kapsayıp kapsamadığına bakmak önemli. Çünkü, kredi kartı dönem borcunun kısmen ya da tamamen ödenmemiş olması şartı aranıyor. Ayrıca bu borcun, BDDK karar tarihi dikkate alınarak ocak ayı sonuna kadar oluşmuş olması gerekiyor. 1 Şubat sonrasında oluşan borçlar ise düzenleme kapsamına girmiyor.
3 Düzenlemeden kimler yararlanabilecek?
BDDK kararında, karar tarihi itibarıyla son ödeme tarihinde dönem borcu kısmen veya tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartı borçları yapılandırma kapsamında tanımlandı. Karara göre, yapılandırma sürecinde oluşacak aylık taksit tutarları ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Düzenlemeden, kredi kartı asgarisini ödeyen ya da hiç ödeme yapamayan kişiler yararlanabilecek.
İhtiyaç kredilerinde ise 30 günden fazla gecikmeye düşen borçlar için yapılandırma imkânı tanınacak ve bu değerlendirmede karar tarihi esas alınacak. Buna karşılık, 30 günü aşmayan gecikmeler yapılandırma kapsamına girmeyecek.
4 Bankaların sunduğu seçenekler iyi değerlendirilmeli
Bankalar, borcun nakit avans kullanılarak kapatılmasını önerebiliyor. Bu yöntemde dikkat edilmesi gereken temel unsurlar ise nakit avansın faiz oranı ve vade koşulları oluyor.
5 Borç transferiyle yapılandırma
Borç yapılandırmada başvurulan yöntemlerden biri de borç transferi yoluyla yapılandırma oluyor. Bu uygulamada, bir bankadaki kredi kartı borcu başka bir bankaya devrediliyor ve yeni bankada çoğunlukla daha düşük faiz ve daha uzun vadeyle yeni bir ödeme planı oluşturuluyor.
Söz konusu yöntem, borçların daha uygun maliyetle ödenmesini ve farklı bankalardaki yükümlülüklerin tek çatı altında toplanmasını sağlıyor.
Bu şekilde birden fazla bankaya ayrı ayrı yapılandırma başvurusu yapılması gerekmiyor.
6 Yapılandırmada hangi yöntem daha uygun?
Her iki yöntem de borcun daha uzun vadeye yayılmasını ve aylık taksit tutarının düşürülmesi hedefleniyor. Hangi yolun seçileceği ise kişinin gelir durumu, toplam borç büyüklüğü ve ödeme düzenine göre farklılık gösterebiliyor.
7 Yapılandırma her zaman en düşük maliyetli seçenek olmayabilir
Borç yapılandırmada banka ile imzalanan sözleşme belirleyici oluyor ve süreç başladıktan sonra çoğu durumda geri dönüş mümkün olmuyor.
Ancak borçlu isterse kalan tutarı erken ödeme ile kapatılabiliyor. Yapılandırma her zaman en düşük maliyetli seçenek olmayabileceği için, teklif edilen koşullar ve toplam geri ödeme tutarını dikkatle değerlendirmek gerekiyor.