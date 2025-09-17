Mikroplastiksiz üretimle sürdürülebilir geleceği inşa ediyoruz

Türkiye’de ve dünyada mikroplastik yasağı ve sürdürülebilir ürün zorunluluğu gündeme gelirken, doğal kozmetik anlayışının öncülerinden biri olarak bu gelişmeleri büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz.

Acvit olarak biz, doğanın özüne saygı gösteren, çevreye zarar vermeyen ve insan sağlığını merkeze alan üretim ilkelerini yıllardır benimsiyoruz. Bu yeni yasal düzenlemeler, yalnızca sektörümüzün değil, gezegenimizin geleceği için de büyük bir adımdır.



Bugün birçok cilt bakım ve kozmetik ürününde bulunan mikroplastikler, doğada yok olmayan, su kaynaklarına ve canlılara zarar veren maddelerdir. Biz Acvit olarak, ürünlerimizde hiçbir zaman mikroplastik kullanmamaya özen gösteriyoruz. Bunun yerine, bitkisel özler, doğal mineraller ve biyobozunur içeriklerle çalıştık. Çünkü biliyoruz ki, güzellik geçici olabilir ama yarınlarımız adına temiz doğa kalıcılı olmalıdır.

Sürdürülebilirlik artık bir tercih değil, bir zorunluluktur.

Bu nedenle:

• Ambalajlarımızı çevre dostu malzemelerle geliştiriyoruz,

• Üretim süreçlerimizde enerji verimliliğine önem veriyoruz,

• Hayvanlar üzerinde test yapmayan, vegan dostu içeriklerle çalışmaya özen gösteriyoruz.

Türkiye'nin bu alanda attığı adımları destekliyor, sektörün tüm paydaşlarını mikroplastiksiz, sürdürülebilir bir geleceğe birlikte yürümeye davet ediyoruz.

İnsan sağlığını korumak için doğaya saygılı olmak şarttır. Acvit olarak sadece bugünü değil, yarını da güzelleştirmek için çalışıyoruz.

Acvit CEO’su İsmail Çetin; “Mikroplastik yasağı doğru, biz zaten hazırdık.

Doğal kozmetikte yıllardır savunduğumuz değerlerin artık yasal karşılık bulmasından memnuniyet duyuyoruz. Mikroplastiklerin cilde, denizlere ve doğaya verdiği zarar bilimsel olarak kanıtlandı. Biz Acvit olarak ilk günden beri ürünlerimizde bu tür zararlı maddelere yer vermemeyi hep ön saflara aldık.

Ambalajlarımızı geri dönüştürülebilir malzemelerden seçiyor, üretim süreçlerimizi çevre dostu hale getiriyoruz. Hayvanlar üzerinde test yapmayan, tamamen doğal içeriklerle formüle edilmiş ürünlerimizle hem cilt sağlığını hem gezegenimizi koruyoruz.

Sürdürülebilirlik bizim için pazarlama değil, bir sorumluluktur. Bu bilinçle çalışmaya, üretmeye ve sektöre öncülük etmeye devam edeceğiz. Kozmetikte sürdürülebilirlik, cildimizi güzelleştirirken doğayı da koruyan, etik ve çevreye duyarlı üretim anlayışla hareket ediyor, herkesin de duyarlı olması için çalışmalar yapıyoruz.

İlk günden beri doğaya zarar vermeyen, tamamen doğal içeriklerle ürünler geliştirdik. Mikroplastik kullanmamaya özen gösterdik. Geri dönüştürülebilir ambalajlara geçtik. Hayvanlar üzerinde test yapmıyoruz.

Çünkü bizce güzellik sadece ciltte değil; gezegende, vicdanda ve üretim anlayışındadır. Sürdürülebilirlik bizim için bir trend değil, bir sorumluluktur. Bu çerçevede bu yönde atılacak adımları destekliyor, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya için herkesi bu bilinçle üretmeye davet ediyoruz.