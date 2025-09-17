Arzum’dan stratejik yatırım

Elektrikli ev aletleri markası Arzum, satış sonrası hizmetlerde hız ve verimliliği artırmak amacıyla Tuzla Şekerpınar’da yeni yedek parça ve servis merkezini faaliyete geçirdi. Tek çatı altında yedek parça depolama ve dağıtım, merkez teknik servis ve iade yönetimi süreçlerini toplayan tesis; operasyonel çevikliği, müşteri memnuniyetini ve sürdürülebilirliği aynı anda güçlendirecek.

Türkiye’de yaygın servis ağı ve tecrübeli ekibi ile hizmet veren Arzum, yeni merkezle birlikte yedek parça temin süresini kısaltmayı, tamirat sonrası teslimatları hızlandırmayı ve satış sonrası hizmetlerde daha yüksek bir standart sunmayı hedefliyor. Tesisin yakın vadeli hedefleri arasında iade ürünlerden yedek parça üretimiyle döngüsel ekonomiye katkı sağlamak da yer alıyor.

Arzum Elektrikli Ev Aletleri İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Evren Albaş:

“Arzum’un pazardaki büyümesi tüketicileri ile uzun yıllara dayalı olarak geliştirdiği güven ilişkisinden güç alıyor. Bu güvenin arkasında Arzum ürünlerine sağlanan garanti ve Türkiye’ye yayılan servis imkanlarının önemli yeri var. Servis operasyonlarımızı yurtdışında da aynı başarıyla yönetmek için ilgili ülkelerin önemli servis sağlayıcı şirketleri ile anlaşmalar yaparak, distribütörümüz olan iş ortaklarımızda yedek parça ve servis altyapısı oluşturarak yurtdışındaki tüketicilerimize de ürünlerimizi güvenle kullanma imkânı sunuyoruz. Tuzla Şekerpınar’daki yeni merkezimizle yedek parça ve merkez servis operasyonlarımızı aynı çatı altında birleştirerek yalın ve çevik bir altyapıya kavuştuk. Müşterilerimize uzun süreli değer yaratmaya onlara hızlı ve kaliteli bir servis deneyimi sunarak devam edeceğiz. Ayrıca bu tesiste yapılan geri kazanım ve dönüştürme çalışmaları ile döngüsel ekonomiye verdiğimiz katkıyı arttırmayı hedefliyoruz.”

