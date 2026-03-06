AFAD açıkladı: Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Kaş ilçesi merkezli 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin, en yakın yerleşim yerine 145 kilometre mesafede ve 12,5 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 6, 2026
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Akdeniz - [152.41 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2026-03-06
Saat:08:35:23 TSİ
Enlem:34.94694 N
Boylam:28.89139 E
Derinlik:12.5 km
Detay:https://t.co/CS3nPFCytu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi