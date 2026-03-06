ARA
  AFAD açıkladı: Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

AFAD açıkladı: Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Kaş ilçesi merkezli 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin, en yakın yerleşim yerine 145 kilometre mesafede ve 12,5 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi.

