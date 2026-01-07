ARA
  • Anasayfa
  • Gündem
  • AKOM’dan İstanbul için kritik uyarı: Fırtına ve kar geliyor

AKOM, İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren rüzgârın etkisini artıracağı uyarısında bulunurken, önümüzdeki günlerde kent genelinde fırtına ve sağanak yağışın etkili olacağını bildirdi. Ayrıca, kar yağışı için de tarih paylaştı.


AKOM’dan İstanbul için kritik uyarı: Fırtına ve kar geliyor

Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) megakent İstanbul için kritik uyarı geldi. Bugün hava sıcaklığının 14 derece civarı olması beklenen kentte, akşam 22.00:'den rüzgarın şiddetini artıracağı belirtildi.

Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren fırtına beklenirken, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların da etkili olacağı tahmin ediliyor.

Aynı zamanda yarından itibaren sıcaklıkların 8-10 derece azalarak, kış değerlerine gerilemesi bekleniyor.

Kar yağışı geliyor

AKOM tarafından yapılan açıklamada, cuma ve cumartesi günleri kent genelinde fırtına ve sağanak yağmurun etkili olacağı da kaydedildi.

Pazartesi günü karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.

