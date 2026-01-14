O gölümüzde "Kar" bereketi: Su seviyesi 8 santimetre yükseldi

Yağışların aralıklı olarak devam etmesinin seviye artışını sürdürmesi bekleniyor. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, yağışların göl seviyesinde kısa sürede olumlu bir tablo oluşturduğu ancak su kaynaklarının sürdürülebilirliği için su tasarrufunun ihmal edilmemesi gerektiği vurgulandı. Seviye artışının rehavete neden olmaması gerektiği belirtilen açıklamada, mevcut kaynakların korunması için sürecin anlık olarak takip edildiği ifade edildi.