  O gölümüzde "Kar" bereketi: Su seviyesi 8 santimetre yükseldi

O gölümüzde "Kar" bereketi: Su seviyesi 8 santimetre yükseldi

Sakarya ve Kocaeli'nin en önemli içme suyu havzası olan Sapanca Gölü'nde, son bir haftadır etkili olan kar yağışıyla birlikte su seviyesinde beklenen yükseliş başladı.


O gölümüzde "Kar" bereketi: Su seviyesi 8 santimetre yükseldi

SASKİ verilerine göre göl seviyesi 8 santimetre artarken, havzaya yaklaşık 4 milyon metreküp su girişi sağlandı.

Geçtiğimiz hafta 28,42 metre seviyesinde ölçülen Sapanca Gölü, yağışların ardından 28,50 metre seviyesine ulaştı. 

Karların erimesiyle birlikte gölü besleyen dere yataklarındaki su akışı hızlanırken, kuraklık nedeniyle kıyı şeridinde görülen çekilmenin durduğu gözlemlendi. 

Yağışların aralıklı olarak devam etmesinin seviye artışını sürdürmesi bekleniyor. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, yağışların göl seviyesinde kısa sürede olumlu bir tablo oluşturduğu ancak su kaynaklarının sürdürülebilirliği için su tasarrufunun ihmal edilmemesi gerektiği vurgulandı. Seviye artışının rehavete neden olmaması gerektiği belirtilen açıklamada, mevcut kaynakların korunması için sürecin anlık olarak takip edildiği ifade edildi.
0
