Gümüşte tarihi yükseliş: Zirve tazelendi

ABD’de açıklanan enflasyon verilerinin ardından Fed’in faiz indirimi yapabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle değerli metallerde yükseliş eğilimi devam etti.

Spot gümüş, yüzde 5,5’lik yükselişle 91,55 dolara çıkarak ilk kez 90 dolar seviyesinin üzerine tırmandı. Gümüşte yılbaşından bu yana artış ise yüzde 28’e ulaştı.

Küresel değeri ise yine tarihte ilk kez 5 trilyon doları aştı.

Diğer değerli metallerde de yukarı yönlü seyir öne çıktı. Spot platin, yüzde 5’lik artışla 2.455,09 dolara yükselerek son bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Paladyum da yüzde 3,8 primle 1.913,56 doları gördü.

Değerli metaller neden yükseliyor?

Değerli metallerdeki yükseliş, Fed Başkanı Jerome Powell hakkında soruşturma başlatılmasının kurumun bağımsızlığına yönelik kaygıları artırmasıyla ivme kazandı.

ABD’de açıklanan ve beklentilerin altında kalan enflasyon verileri, 2026’da daha fazla faiz indirimi olasılığını artırırken; jeopolitik gerilimlerdeki yükseliş de güvenli liman talebini desteklemişti.