Avcılar'da kolonları kestikleri iddia edilen işletme mühürlendi

Otoparktan giriş yaptım ve baktım kolonları kesmişler. Kolonları nasıl kestiklerini sordum, 'biz bilmiyoruz, bunlar kolon değil' diyerek beni uzaklaştırmaya çalıştılar. Ben de burası deprem bölgesi olduğu için bunu yapmalarının doğru olmadığını ve en ufak bir depremde hayatımızın riske gireceğini söyledim ama aldırış etmediler. Ben de doğal olarak belediyeyi aradım burada kolon perdelerinin kesildiğini bildirdim. Belediye iki saat içerisinde denetim yaparak dükkanı mühürlediler. Gene de korku ve endişe içerisindeyiz.

En ufak bir depremde binlerce insanın hayatının mahvolması ve ölümler yaşanabileceği için endişeliyiz. Buradan yetkililere sesleniyorum her önüne gelen böyle tadilat yaparak insanların hayatını riske atmasın" dedi.