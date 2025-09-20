Şişecam'dan yeni yatırımıyla ilgili açıklama var

Güneş enerjisi sektöründe artan cam talebini karşılamayı ve ihracat potansiyelini değerlendirmeyi hedefleyen Şişecam, bu modern tesiste 426 kişiye ek istihdam sağlayacak.

Camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek global şirket olan Şişecam, enerji camları alanındaki küresel büyüme stratejisinde önemli bir adım attı. Şirket, Tarsus'ta toplam 200 milyon Euro yatırımla hayata geçirdiği buzlu cam fırını ve enerji camı hatlarını devreye aldı.

Modern teknoloji ile inşa edilen ve yıllık 47 milyon metrekare üretim kapasitesi bulunan bu yeni hat, fotovoltaik panel üreticilerine yönelik yüksek geçirgenlik performansına sahip yüksek kalitede cam üretecek. Tesisin, 15 Ekim'de ilk üretimini gerçekleştirmesi planlanıyor.

- Tesis Şişecam'ın küresel yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcı olacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, Tarsus üretim kompleksindeki enerji camı hatlarının devreye alınmasının sadece bir üretim başlangıcı olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu aynı zamanda Türkiye'nin ekonomik bağımsızlık yolculuğunda enerji sektörüne güçlü bir destek, sürdürülebilirlik ve verimlilik açılarından ise verdiğimiz güçlü taahhütlerin önemli bir göstergesi. 15 Ekim'de ilk üretimi gerçekleştirmeyi planladığımız ve 426 kişiye istihdam sağlayacağımız bu hat, kapasitesi, teknolojisi ve konumu ile Şişecam'ın enerji camları alanındaki küresel yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcı olacak."

Bu yatırımın en dikkat çekici yönünün üretim süreçlerinde kullanılan ileri teknoloji sistemleri olduğunun altını çizen Yücel, "Yüksek kapasiteli fırınlarımız sayesinde daha düşük enerji tüketimi sağlarken, otomatik taşıma araçları ve yarı otomatik ambalajlama sistemleriyle dijitalleşme ve verimliliği en üst seviyeye taşıyoruz. Türkiye'den Avrupa'ya, Amerika'ya kadar uzanan geniş bir pazara girdi sağlayacak ürünlerimiz enerji verimliliğini artıran özellikleriyle fark yaratacak" değerlendirmesinde bulundu.