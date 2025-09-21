Hobisiydi, işi oldu: Şimdi hedef büyüttü

Kahraman Gündüz, AA muhabirine, Türkiye'de süs balığına büyük bir talep olduğunu söyledi.

Türkiye'de süs balığı yetiştiriciliğinde tesisin az olduğunu belirten Gündüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sektörü kimse bilmiyor. Japon balığı çok istenen bir tür. Yurt dışından da çok talep var ama biz daha iç piyasaya yetişemiyoruz. Türkiye'deki tüm Japon balığı üretim kapasitesi şu anda 5-6 milyonu geçmiyor. Bunun 2 milyonunu biz üretiyoruz. Ülkede üretilen Japon balıklarının yaklaşık yüzde 40'ı sadece bizim tesisten elde ediliyor."

Gündüz, tesisinde balıkların beslenmesinde kullanılan yemleri de kendisinin ürettiğini ifade etti. Hobiyle başladığı sektörde 30 yılı geride bıraktığını anlatan Gündüz, "Şu anda Türkiye'nin her tarafına Japon balığı yolluyoruz. Edirne'den Van'a kadar Türkiye'nin her köşesine nereye ihtiyaç varsa buradan yollayabiliyoruz. Akvaryum balığı üretiminde hedefimiz kapasiteyi 10 milyona ulaştırmak." diye konuştu. Gündüz, sektöre girmek isteyenlere kapısının her zaman açık olduğunu ve deneyimlerini paylaşabileceğini kaydetti.