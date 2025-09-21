Kastamonu'nun Gizli Hazinesi: 1500'lü yıllardan beri meyve veriyor...

Kitap için araştırma yaptığı dönemde 2010 yılında Türk-Tunus Dostluk Günü vasıtasıyla etkinlik yapıldığını anlatan Keleş, "Buradaki türbeye çıkan yolun yapımı esnasında geldiğimde çok büyük ağaçların olduğunu ve ağaçların üzerindeki fındıkları görünce çok şaşırdım. Daha önce hiç bu kadar büyük fındık ağacı görmemiştim. Bizim bildiğimiz fındıklar küçük, ocak tipi. Biraz araştırmasını yapınca çevrede çok bulunduğunu ve tarihsel yapıya da sahip olduğunu öğrendik." dedi.

Bölgedeki fındık ağaçlarının yaşının 500 yıl civarında olduğunu belirten Keleş, şunları dile getirdi:

"Kesintisiz fındık vermeye devam ediyorlar. Fındık zamanı köylülerimiz bunları topluyor. Bu ağaçlarımız fidan olarak yükselmeye başladığında 1500'lü yıllardı. Nesiller boyu ağaçlar aynı şekilde kaldı, meyve vermeye devam ediyor. Bir fındık ağacının ömrünün 1000 yıldan fazla olduğu biliniyor. Belki de yüzlerce yıl daha fındık vermeye devam edecekler."