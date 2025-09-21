AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Dün festivali ziyaret eden şef Ömür Akkor, TEKNOFEST İstanbul kapsamında ilk kez yer alan Tarım Teknolojileri Kümelenmesi’ni (TÜME) gezerek “akıllı tarım” ürünleri hakkında bilgi aldı.

Burada, AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Akkor, her yıl TEKNOFEST'e geldiğini ama bu yıl tarımın da buna dahil olması dolayısıyla ekstra bir gururla yaşadığını dile getirdi.

Akkor, şef olduğu için tarımın kendi alanı olduğunun altını çizerek, "Özellikle içinde bulunduğumuz bu otonom çiftlik de geleceğin tarımına aslında Türkiye'nin tuttuğu bir ışık. Burada robotik tarımdan otomatik besleme makinelerine kadar pek çok ürünün yanı sıra tarım laboratuvarlarını da görüyoruz. Otomatik süt sağma makineleriyle hayvan sütü geldiğinde kendisi sağıma gidiyor. Oradan sütler sağılıyor, raporlanıyor ve tazeliği korunuyor. Bir yandan da tarım tarafında otomatik hasat yapan toprağa zarar vermeyen, aynı zamanda toprağa besleyen makineler yani tarımla alakalı birçok teknoloji bir araya gelmiş durumda. Bu da TÜME'nin temelini oluşturuyor." diye konuştu.

"Tarımdan uzak durmaması gereken bir toplumuz"

Türkiye'nin bir tarım ülkesi olduğunu ifade eden Akkor, yakın zamanda Science dergisinde yayımlanan bir makaleye dikkati çekti. Dergideki makalede, "Tarımını kaybeden, ülkesinin sınırını kaybedebilir." cümlesine yer verildiğini aktaran Akkor, tarih boyunca bunun yaşandığını anlattı.

Akkor, bu nedenle Türkiye'nin tarımı daha da güçlendirmesi gerektiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Tarım teknolojilerinin TEKNOFEST'e dahil olmasıyla, Türkiye'nin tarımı daha da güçlendirmesi yolunda önemli bir vizyon ortaya konmuş. Burada müthiş bir deneyim var. Yarın pazar, herkes çocuklarını bu Tarım Teknolojileri Kümelenmesi'ne mutlaka getirsin, göstersin. Benim dedem tarım yapıyordu, babam tarım yapmadı, ben de hiç tarımla uğraşmadım. Yani üç nesilde kaybolduk. Çocuğum da hiç tarımla uğraşmayacak. Tarımdan uzak durmaması gereken bir toplumuz ama ne yazık ki gündelik uğraşlar bizi çok geriye attı. Tarımı ancak otonom hale getirdiğimizde herkes tekrar tarımla uğraşabilecek. Şimdi tarım tekrar kazanacak. İnsanlar eskiden sabah ezanında uyanıp tarlaya giderken şimdi bir düğmeye basacak, makine hasada başlayacak, diğer düğmeye basacak hayvanın sütünü alacak."

"Şimdi tarımla uğraşmayı düşünüyorum"

Artan nüfusun ancak akıllı teknolojilerle sürdürülebilir gıda arzına sahip olabileceğine dikkati çeken Akkor, Anadolu'da yaklaşık 12 bin yıldır tarım yapıldığının altını çizdi.

Akkor, bu sebeple Türkiye'nin tarımda elinin çok güçlü olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tarımı otomasyonla birleştirerek dünyanın en önemli tarım ülkesi olabiliriz. Şimdi bu çağ başlıyor. Ben, şimdi burayı gezdikten sonra tarım yapabilir miyim, bir çiftlik kursam mı diye düşünüyorum. Zaten ufak bir hayvan çiftliğimiz vardı. Bunu ben de tarımla birleştirebilirim."