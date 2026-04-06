Bakan Uraloğlu açıkladı: Türk gemisi Hürmüz Boğazı’nı geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ocean Thunder isimli Türk sahipli geminin dün gece itibarıyla Hürmüz Boğazı’nı güvenle geçerek Körfez’den çıkışını tamamladığını duyurdu.

"Çıkış talebi bulunan gemi sayısı da 8'e düştü"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Uraloğlu, savaşın başlangıcından beri Körfez’de bekleyen 3 geminin Hürmüz Boğazı’ndan güvenle ayrıldığını ifade etti. Bakan Uraloğlu ayrıca, bu geçişle birlikte Hürmüz Boğazı çevresindeki Türk sahipli gemi sayısının 12'ye, çıkış talebinde bulunan gemi sayısının da 8'e düştüğünü kaydetti:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor, bölgede bulunan Türk sahipli gemilerimizi ve Türk denizcilerimizi anlık olarak izliyoruz.

Dışişleri Bakanlığımızla yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, Irak’tan yüklediği ham petrolü Malezya’ya taşımak üzere seyir halinde olan Ocean Thunder isimli Türk sahipli gemi dün gece itibarıyla Hürmüz Boğazı’nı güvenle geçerek Körfez’den çıkışını tamamladı.

Böylece savaşın başlangıcından bu yana Körfez’de bekleyen 3 gemi Hürmüz Boğazı’ndan güvenle ayrılmış oldu.

Bu geçişle birlikte Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan Türk sahipli gemi sayısı 12’ye, çıkış talebi bulunan gemi sayısı da 8'e düşmüştür.

Halihazırda bölgeden ayrılmak isteyen 8 gemimiz ve bu gemilerde görevli 156 personelimizin emniyetli şekilde intikali için çalışmalarımıza kesintisiz olarak devam ediyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Dışişleri Bakanlığımız ve diğer ilgili kurumlarımızla bölgede bulunan Türk sahipli gemilerimizi ve Türk denizcilerimizi yakından takip etmeye devam edeceğiz."