  Bakanlıktan "Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek" paylaşımlarına ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada dolaşıma giren “çocuğu okula giden ev hanımlarına destek” iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek" yönündeki paylaşımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlık, söz konusu paylaşımların vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirmek isteyen kişilerce yapıldığını bildirdi. 

"Bu kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz"

Açıklamada ayrıca, vatandaşları dolandırmaya çalışan bu kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunulduğu da kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek" yönündeki paylaşımlar Bakanlığımızca değil, vatandaşlarımızın kişisel bilgilerini ele geçirmek isteyen kişilerce yapılmaktadır.

Aileler ve çocuklar üzerinden milletimizi kandırmaya ve dolandırmaya çalışan bu kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz.

Vatandaşlarımız, sosyal hizmetlerimiz ve yardımlarımız hakkındaki güncel ve doğru bilgilere resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabilir."

