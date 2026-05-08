Başkentte test uçuşu yapılacak: Ankara Valiliği'nden yüksek ses uyarısı

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 8 Mayıs Cuma (bugün) 13:00-17:00 saatleri arasında yapılacak planlı test uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek sese karşı vatandaşları uyardı.

"Yüksek düzeyli ses dolayısıyla, herhangi bir telaş ve tedirginlik yaşanmaması için..."

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"08 Mayıs 2026 Cuma günü 13.00 - 17.00 saatleri arasında;

Planlı ve kontrollü uçuş kapsamında, notam içindeki güzergâhları takip edecek uçakların, Ankara üzerinden iniş için Esenboğa Havaalanı’nı kullanacağı ve “ses hızının üzerinde” uçuş gerçekleştireceği bildirilmiştir.

Yapılacak olan planlı test uçuşu esnasında “ses hızının üzerine” çıkılması nedeniyle oluşabilecek yüksek düzeyli ses dolayısıyla, herhangi bir telaş ve tedirginlik yaşanmaması için konu vatandaşlarımızın bilgisine sunulur."