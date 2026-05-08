ARA
DOLAR
45,35
0,24%
DOLAR
EURO
53,45
0,46%
EURO
ALTIN
6818,30
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • Başkentte test uçuşu yapılacak: Ankara Valiliği'nden yüksek ses uyarısı

Başkentte test uçuşu yapılacak: Ankara Valiliği'nden yüksek ses uyarısı

Ankara Valiliği, bugün 13.00-17.00 saatleri arasında kentte gerçekleştirilecek planlı test uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek ses konusunda vatandaşları telaş ve tedirginlik yaşanmaması için uyardı.

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Başkentte test uçuşu yapılacak: Ankara Valiliği'nden yüksek ses uyarısı

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 8 Mayıs Cuma (bugün) 13:00-17:00 saatleri arasında yapılacak planlı test uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek sese karşı vatandaşları uyardı.

"Yüksek düzeyli ses dolayısıyla, herhangi bir telaş ve tedirginlik yaşanmaması için..."

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"08 Mayıs 2026 Cuma günü 13.00 - 17.00 saatleri arasında;

Planlı ve kontrollü uçuş kapsamında, notam içindeki güzergâhları takip edecek uçakların, Ankara üzerinden iniş için Esenboğa Havaalanı’nı kullanacağı ve “ses hızının üzerinde” uçuş gerçekleştireceği bildirilmiştir.

Yapılacak olan planlı test uçuşu esnasında “ses hızının üzerine” çıkılması nedeniyle oluşabilecek yüksek düzeyli ses dolayısıyla, herhangi bir telaş ve tedirginlik yaşanmaması için konu vatandaşlarımızın bilgisine sunulur."

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL